Смартфоны — лучшие новинки мая 2017 года

Сегодня в номере: бюджетник со «взрослой» камерой, лучший смартфон с большим экраном, самый крутой в мире камерафон и качественный «китаец» для самых экономных.

Honor 8 Lite — «бюджетник» с классной камерой

До сих пор не понятно, ведает ли Huawei, что творит, но в модельном ряде собственно Huawei и дочерней Honor уже чёрт ногу сломит. При этом не помогает даже интуиция, потому что Honor 5C, к примеру, лучше, чем более новый Honor 6C, а Honor 8 Lite круче, чем Huawei P9 Lite притом, что этот же самый Honor — клон Huawei P8 Lite (2017) на зарубежном рынке. Я не шучу, всё действительно настолько запущено.

Но, если не учитывать махинации с именами моделей, Honor 8 Lite видится одним из лучших смартфонов на стыке бюджетного и среднего классов. Модификация в чёрном цвете вышла в продажу ещё в апреле, а сейчас мы ведём речь об исполнении в синем цвете. Но, если и брать «лайтовый» Honor, то только такой, синеватый — в этом варианте смартфон выглядит удивительно красиво и дорого! Правильный стеклянный китайфон в цвете «металлик».

Правда, дизайн — это только полдела, потому что в Honor 8 Lite, в отличие от большинства «вёдер» китайского производства за эту же цену, хорошая камера. Если не учитывать остатки более дорогого Xiaomi Mi5 (Honor 8 Lite на Aliexpress стартует с 10 тысяч рублей), полноценного конкурента ему сходу даже не подберёшь. Младшая версия получила тот же сенсор Sony IMX286 в тыловой камере, что и у двуглазого Honor 8 перекочевал в лайт-версию из базового Honor 8. Да, с дешёвым «стеклом» и без сдвоенного сенсора, зато алгоритмы работы камеры у Huawei очень грамотные, поэтому даже с ухудшенными характеристиками смартфон отлично фотографирует в автоматическом режиме и не позорится даже в ночной съёмке.



Honor 8 Lite

При этом и дисплей Full HD при хорошей яркости, и автономность неплохая. Процессор — ширпотреб, конечно, но Snapdragon 625 в вашем Redmi 4 Prime быстрее разве что в играх. То есть, жить можно, и неплохо жить.

Недостатки — очень скользкий, маркий и «нежный» корпус. Из матового материала выполнены только боковые грани, поэтому Honor 8 Lite самовольно ездит по любым поверхностям и, рано или поздно, с них падает. Отпечатки пальцев постоянно видны на стекле (в синем корпусе ещё терпимо, в чёрном — ужас!), а царапины появляются очень быстро и портят облик мобильника безвозвратно.

И, тем не менее, Honor 8 Lite — красивый и выносливый камерафон по всё ещё вменяемой цене (взгляните, сколько просят за почти такой же ZenFone 3 или Galaxy A5 и почувствуйте разницу. По сути, это и есть замена прошлогоднему Honor 5C (обзор), который скоро отправят на пенсию.

Huawei nova 2 и nova 2 Plus — хорошо, но дорого

Преимущества: сдвоенная тыловая камера

20 мегапикселей во фронтальной камере

очень тонкий корпус

4 Гбайт оперативной памяти

качественный звук в наушниках Начало продаж: 16 июня (китайский рынок) Конкуренты: Xiaomi Mi 5, ASUS ZenFone 3, Meizu MX6 Цена: Цены в Китае: nova 2 — $364 (~21 тысяча рублей) nova 2 Plus — $420 (~24 тысячи рублей) Подробно: Характеристики Huawei nova 2 и nova 2 Plus

Так уж сложилось, что 2017 год стал годом засилья странных моделей не-флагманов. В лучшем случае — коряво модернизированных.

Раньше ведь как было — каждый новый год крутые смартфоны становились ещё более крутыми, а середнячки подтягивались до уровня устаревших флагманов. Но такое изобилие закончилось ещё в прошлом году, а в 2017 новшеств в недорогих смартфонах стало ещё меньше. Помните, как все возмущались, насколько дорогими стали Samsung A-серии (2017), притом без ощутимых новшеств? Но прошло несколько месяцев, и теперь мы наблюдаем творческий кризис уже у конкурентов Самсунга.

Motorola «обрезала» главный козырь, аккумулятор, в новом Z Play, Xiaomi заменил 10-ядерную «печку» в Redmi Note 4 на более слабый Snapdragon 625 и на этом успокоился, Meizu продолжает плодить одни и те же бюджетники, только с индексом M5 вместо M3. На этом фоне свежие Huawei nova, конечно, не выглядят «вторым сортом», просто, если раньше nova была всесторонне развитым смартфоном и даже годилась на замену моделям Xiaomi, то теперь это полностью анти-гиковский смартфон. И вот почему:

Очень дорого! За nova 2 на Aliexpress сейчас просят от 26 тысяч рублей, тогда как первая nova стоит 11 тысяч! Что уникального мы получаем за эти деньги?



Huawei nova 2

Надо признать, сильные стороны у новинок есть: по сочетанию толщины корпуса и автономности nova 2 и nova 2 Plus очень крутые — со времён Sony Xperia Z3 не было и нет в российской рознице настолько тонких моделей с экраном 5-5,5” при 2900 мАч в аккумуляторе и выше. Правда, первая nova толще всего на 0,2 мм. Сдвоенная камера — это приятно, но только для того, чтобы замыливать фон. Зато сэлфи-модуль теперь несоизмеримо круче, и, судя по модели ЦАП, в Huawei среднего класса наконец-то будет приятно слушать музыку.

Но в аппаратной части шаг вперёд (4 Гбайт ОЗУ) компенсируется шагом назад — классный быстрый Snapdragon 625 заменили бюджетным (пусть и разогнанным по самые помидоры) Kirin 659.

nova 2 могут быть очень популярны среди покупателей, которые не увлекаются смартфонами всерьёз, но с технической точки зрения эти модели на Aliexpress не смогут конкурировать с Xiaomi Mi6 или OnePlus 3T. А в российской официальной рознице технически грамотные люди предпочтут либо Samsung Galaxy A5/A7 (2017), либо Huawei P9/Honor 8. Потому что в ситуации, когда новый средний класс остаётся хуже, чем старый флагман за те же деньги, выбор очевиден.

Xiaomi Mi Max 2 — лучший крупногабаритный смартфон

Преимущества: самый качественный «лопатофон» (6,4 дюйма) из недорогих моделей

очень ёмкий аккумулятор, быстрая зарядка

качественная тыловая камера

стереодинамики Начало продаж: уже в продаже (китайская розница) Конкуренты: ASUS ZenFone 3 Ultra, Lenovo Phab 2 Plus Цена: Цены в китайских интернет-магазинах: от 18 до 22 тысяч рублей Подробно: Характеристики Xiaomi Mi Max 2

Вы можете быть или не быть фанатом Xiaomi, но, если у вас распоряжении 25 тысяч рублей классного смартфона с большим экраном, вы можете купить только одну модель — …точнее, теперь уже две: Xiaomi Mi Max или Xiaomi Mi Max 2.

Первый Mi Max, по своей сути был растянутым Redmi Note 3 Pro: ёмкий аккумулятор, дешёвый на вид и на ощупь, но компактный корпус, неплохой экран, прожорливый процессор, унылая камера. Но во втором поколении модели Xiaomi не стали валять дурака, как упомянутые выше производители, а провели серьёзную работу над ошибками.

Процессор, правда, заменили с прожорливого, но мощного Snapdragon 652 (по скорости почти равен начинке в Samsung Galaxy S6) на проворный, но бюджетный Snapdragon 625. Наверное, инженеры Xiaomi руководствовались принципом «слышь, тебе и так сойдёт!», либо сознательно конструировали из Mi Max 2 рекордсмена по автономности.



Xiaomi Mi Max 2

Потому что 625-й и сам по себе экономичен, а уж в компании с 5300 мАч в аккумуляторе он превращает «лопатофон» в очень выносливую модель. И это тем более круто с учётом, что теперь Mi Max поддерживает быструю зарядку — раньше смартфон заряжался от розетки 3 с лишним часа!

Даже если камеру по-прежнему оптимизировали криворукие ребята, снимать она будет неплохо — сенсор Sony IMX386, как-никак, стоит во флагманском Xiaomi Mi6 и неплохих камерафонах среднего класса (Meizu MX6, Huawei nova). Рамки вокруг дисплея стали тоньше, а «на десерт» в гигантский мобильник вместили стереодинамики. Короче говоря, вы не найдёте более крутого фаблета за 18–22 тысячи рублей.

Sony Xperia XZ Premium — японский флагман-монстр

Преимущества: рекордно чёткий 4K-дисплей

флагманский процессор Snapdragon 835

лучшая замедленная съёмка (960 кадров в секунду) в смартфонах

стереодинамики

водозащита Начало продаж: уже в продаже Конкуренты: Samsung Galaxy S8, LG G6, HTC U11 Цена: около 55 тысяч рублей (предварительные данные) Подробно: Характеристики Sony Xperia XZ Premium

«Япона-флагман», как это обычно бывает у Sony, получился своеобразный. С одной стороны — самые крутые характеристики из всех флагманов 2017 года. Самый чёткий дисплей, экстремально навороченная камера с отдельным блоком памяти (чтобы Андроид её не затормаживал), водозащита, новый процессор (а не как у LG G6), красивый зеркальный корпус «под хром», отличное быстродействие.



Sony Xperia XZ Premium

С другой — огромный тяжёлый корпус (крупнее, чем у бестолкового в этом плане iPhone 7 Plus!) при 5,5 дюймах диагонали. Да и тыловая камера тоже оказалась птицей гордой: пока не «пнёшь» её ручными настройками — не «полетит» и не выдаст достойную флагмана картинку. Настоящие самураи справятся с такими мелочами жизни. но вот Galaxy S8, хоть он и «кусок мыла» с прошлогодней камерой, гораздо дружелюбнее к неопытному пользователю.

Но врёт тот, кто говорит, что XZ Premium серьёзно отстаёт от других топ-смартфонов 2017 года. Просто флагманский Sony — это такое ретро под соусом новых технологий: 4K-экран, но не вытянутый и с обычными рамками (и, блин, по-прежнему переключается в Full HD везде, кроме режима просмотра фото и видео). Крутая камера, но всего лишь одна, и самый рубленный дизайн в эпоху мыльно-обтекаемых конкурентов. Кому-то такая японская индивидуальность придётся по вкусу.

Moto G5 — самый практичный бюджетник

Преимущества: Full HD-разрешение в небольшом дисплее

полноценный слот на две SIM-карты и карту памяти

карту памяти съёмный аккумулятор

«пустой» быстрый вариант Android

умеренная цена Начало продаж: уже в продаже Конкуренты: Honor 6C, Samsung Galaxy J5 (2016), Alcatel Idol 4 Цена: 13 тысяч рублей Подробно: Характеристики Moto G5

Покупка Моторолы у Google — непроходящая головная боль руководства Lenovo. Потому что после восторга на почве «у нас теперь есть любимый в США бренд!» к ребятам пришло понимание, что Motorola тонет и тянет новых хозяев за собой. Китайцы потратили почти $3 млрд. на сделку, а потом продолжили вливать деньги в дорогостоящую разработку новых смартфонов. В результате на рынке Поднебесной Моторолы «не взлетели», а в США продажи были высокими только до тех пор, пока Lenovo вливала огромные деньги в рекламу. В общем, пациент скорее жив, чем мёртв, но Lenovo вам не Димон LeEco и умеет считать деньги. Вероятно, модели Lenovo и Motorola сольются в экстазе, а китайцы освоят поклейку разных шильдиков и чуть иных корпусов на одинаковые модели, то есть, пойдут по пути Huawei-Honor.



Moto G5

Тем удивительнее после таких событий наблюдать в российской рознице новый бюджетник Motorola по адекватной цене. Конечно, эти ваши Xiaomi с доставкой из Китая будут дешевле, но в российских магазинах он стоит столько же, сколько Redmi 4X, только при гораздо более качественном Full HD дисплее (яркость 570 кд/м2 и контрастность 1200:1 Redmi 4X даже не снилась), полноразмерном, а не гибридном слоте для двух SIM и карты памяти и «пустым» Android 7.0. Камеры одинаково ужасны, автономность намного лучше у Xiaomi, да и комплектация 2/16 Гбайт в Moto G5 радости не прибавляет.

Но в «Связных-Евросетях» за 13 тысяч рублей только Xiaomi и сможет конкурировать с этой моделью — четырёхъядерный Samsung J5 (2016) с HD-экраном за 14 тысяч идёт в известном направлении, Honor 6C чуть быстрее, но работает на базе устаревшего Android с менее качественным дисплеем. Alcatel Idol 4 громче и красивее, но «глючноват», работает медленнее и не очень престижен/ликвиден.

А ведь мы ещё не забыли, как за Moto G 3rd в комплектации с Snapdragon 410, 1 Гбайт ОЗУ и 8 Гбайт внутри просили 17 тысяч рублей, которых смартфон не был достоин даже с учётом влагозащиты. Но китайцы учатся на своих ошибках и больше не наглеют с ценниками. А значит, можно брать!

HTC U11 — поговаривают, что лучший камерафон 2017 года

Преимущества: смартфон с лучшей камерой в мире (по версии DxOMark)

функциональные «сжимаемые» грани

флагманский процессор Snapdragon 835

стереодинамики

водозащита Начало продаж: 9 июня (на рынке США) Конкуренты: Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ Premium, LG G6 Цена: $650 (около 37 тысяч рублей; цена в США для версии без привязки к оператору) Подробно: Характеристики HTC U11

И как же мы жили без смартфона, который может совершать перелистывания или запускать приложения, если его «потискать» за бока? HTC полагает, что жили мы безрадостно, и предлагает это исправить покупкой своего флагмана.



HTC U11

Ну, а если не брать в расчёт новые способы управления смартфоном, U11 выглядит самым перспективным флагманом тайваньцев. Потому что с камерой, которая лучше, чем у Galaxy S8 и Google Pixel (если ребятам из DxOMark не «завезли чемоданы»), хорошим звуком и крутой гарнитурой в комплекте, и флагманским «джентльменским» набором характеристик отчего б и не купить? Российские цены, конечно, будут — «обхохочешься», но версии с доставкой посредниками из США обойдётся сравнительно недорого и сможет полноценно работать в наших сетях.

Meizu M5C — самый дешёвый из качественных

Преимущества: качественный бюджетник класса «дешевле только металлолом»

ёмкий (3000 мАч) аккумулятор

«Айфон-дизайн»

новая фирменная оболочка Flyme 6 Начало продаж: конец июня 2017 г. Конкуренты: Xiaomi Redmi 4A, ASUS ZenFone 3 Go Цена: не объявлена (ориентировочно — $100-110) Подробно: Характеристики Meizu M5C

Смартфон-детектор: если при взгляде на характеристики Meizu M5C вы начинаете хихикать, мои поздравления — вы гик, который скорее будет пару месяцев голодать, чем купит смартфон с четырёхъядерным Медиатеком на борту. Вы очень далеки от народа, но это излечимо, если вы начнёте пристально всматриваться, с какими смартфонами ходят трудящиеся в глубинке России.

И я вам гарантирую, что после знакомства с гнусным металлоломом, блеклыми дисплеями при 800x480 точек, доисторическими MT6582 и Snapdragon 210 и постоянными криками Android «память телефона заполнена!» (потому что нет её толком, памяти-то) вы поймёте, для чего нужны все эти Redmi 4A, и вот теперь Meizu M5C.



Meizu M5C

Нужны они не для того, чтобы владельцы Note 4 искромётно шутили шутки в комментариях, а чтобы люди с минимальным запасом денег могли купить хоть сколько-нибудь не-металлолом на базе Android. Потому что смартфоны стоимостью 5-6 тысяч рублей покупали, покупают и будут покупать. И пусть лучше это будут маломощные Xiaomi-Meizu, чем какая-нибудь одноразовая китайская мерзость.

По крайней мере, Flyme OS достаточно быстрая, чтобы не «икать» на MT6737, 2 Гбайт «оперативки» и 16 Гбайт на накопителе достаточно для новичков, а 5 дюймов HD-матрицы на 3000 мАч хватит для одного дня работы. В России за смартфон, очевидно, попросят 7,5-9 тысяч, и он займёт нишу «чего-нибудь не ужасного» в сотовых салонах. А в Китае вы вольны уже сейчас купить восьмиядерный и более интересный Meizu M5 за 5,5-6,5 тысяч рублей. И он того, поверьте, стоит.