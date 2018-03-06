Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact

На крупнейшей выставке смартфонов MWC 2018 почти все производители либо воровали идеи iPhone X, либо пытались выдать старую модель под видом новой. А Sony выпустила лучший в мире смартфон с маленьким экраном и заткнула всех за пояс по качеству видео. Так почему же фанаты ругают японцев ещё больше, чем погрязший в самоцитировании Samsung, и правы ли они в своей критике?

Сами на себя не похожи

Истинный самурай не приемлет компромиссов: менять — значит полностью! Поэтому все, кто годы подряд возмущался «Sony, сколько можно лепить смартфоны с одинаковой внешностью?», добились своего — внешность XZ2 и XZ2 Compact полностью новая.

И по этому случаю все, кто «ждёт перемен», открывали бы шампанское… но взамен смутились, потому как теперь без подсказки «SONY» на лицевой панели распознать в новых мобильниках легендарный японский бренд практически невозможно. И доля правды в этом есть — компактным смартфоном с шершавым пластиком могла запросто оказаться очередная Nokia, а XZ2 со «спины» до неприличия похож на HTC U11+, в котором Фотошопом «по приколу» передвинули расположение сканера отпечатков и вспышки.



Это «немного» не та внешность, какую все ожидали от флагманских Sony с экранами 18:9

Но к этому мы тоже привыкнем. Между прочим, iPhone 6 поначалу тоже казался всего лишь пародией на HTC One M7 и M8, которые вышли в свет раньше, но с тех пор Apple продала миллионы мобильников в этом же корпусе с минимальными изменениями, и ничего — все довольны.

Задавать вопросы «Sony, зачем вы сделали такой дизайн новым смартфонам?» впервые начали не комментаторы в новостях к выходу Xperia XZ2, а журналисты-обзорщики, когда им впервые показали новые модели. «Соневцы» в ответ на такие претензии пожимают плечами и говорят «мы специально не стали лепить из наших смартфонов “пришельцев из будущего”. Смысл нового дизайна в том, что он не выделяется кричащими элементами, а практичный, и поэтому будет устаревать медленнее, чем то, что рисуют конкуренты».

В ответ хочется снисходительно улыбнуться — мол, чего маркетологи только не будут петь, чтобы защитить своё детище. Но… смотрю я на Sony Xperia Z и Samsung Galaxy SIII одинакового 2013 года выпуска и понимаю, что по прошествии пяти лет Самсунг уже кажется толстой уродливой мыльницей, а Иксперия всё ещё выглядит свежо. Хочется верить, что японские дизайнеры и сейчас глядят на годы вперёд и не прогадали с внешностью смартфонов.



Дизайнеры Sony уверяют, что внешность Xperia может поначалу казаться необычной, зато устаревает медленнее, чем у конкурентов. Судя по смартфонам 2013 года, они правы

Красивые, кто бы что ни говорил

Симпатичные ли получились смартфоны у Sony? Весьма! Особенно классно выглядит XZ2 Compact, который даже при нескромных толщине и весе в «розовом» (на самом деле — персиковом) цвете просто «рулит» сочетанием в корпусе толстого металла на боковинах и классного, качественного, не маркого и не скользкого матового пластика на задней крышке. Я и сам в шоке от того, что хвалю розовый (!) пластиковый (!!) флагманский мобильник, но ведь он тактильно приятнее всех ваших «люминиевых» вёдер и хрупких стеклянных безрамочников вместе взятых! В сравнении с XZ1 Compact смартфон ощущается гораздо «дороже» на ощупь, а настолько же качественный корпус среди пластиково-металлических смартфонов был разве что у Motorola X Play да Microsoft Lumia 650, но кто сейчас о них помнит?



Sony Xperia XZ2 Compact

Дизайн Xperia XZ2 вызывает меньше эмоций. Самое примечательное в нём — две вселенные Sony в одном корпусе. Спереди — угловатое «квадратненькое» лицо флагманской Xperia, какой её хотели видеть все фанаты: зауженные рамки, симметрично разбросанные датчики/камеры, и даже здоровенный вырез, откуда поёт второй динамик, присутствует. А вот сзади XZ2 «гор-р-рбатый!»… ой, извините, «оборудован выпуклым стеклом для максимальной эргономичности». И это стекло не только интересно «играет» под лучами солнца, как дорогой бокал, но и «на ура» пачкается. Но хотя бы не выскальзывает из ладоней, в отличие от большинства стеклянных мобильников.



Спереди XZ2 выглядит именно тем «японским смартфоном мечты», который все ждали от Sony

А ещё жаль, что почти все цвета корпуса в Xperia XZ2 скучные, как доклад Президента Федеральному Собранию — пепельно-розовый смартфон на деле получил цвет выцветшей сиреневой футболки, «холодное серебро» = «грязный белый», «чёрный обсидиан» = «рояльный глянцевый чёрный», и только «тёмный изумруд» — это «ух!», «ах!» и «красотища-то какая!». Надумаете брать XZ2 — ищите только «брюнетку» в изумрудном окрасе.



Цвет «холодное серебро» звучит гораздо романтичнее, чем выглядит

Эргономику принесли в жертву японским богам

Я намеренно разделил понятия «внешность» и «удобство использования», потому что с первым у новых Sony всё в порядке, а по второму параметру ситуация не столь приятная.

Во-первых, смартфоны толстые. Толстые «на бумаге», да и на практике тоже. И я-то понимаю, что в том же XZ2 искомые 11.1 мм толщины корпуса намеряли в самой высокой точке изогнутой панели, а у верхней и нижней граней смартфон не настолько упитанный. Но ребятушки, даже в самой тонкой точке стыка задней панели и боковой грани «старшая» Xperia явно толще 9 мм. А для смартфона с несъёмным аккумулятором это уже ни в какие ворота не лезет — XZ2 тяжёлая и «пухлая» настолько, будто в ней стоит аккумулятор ёмкостью 5000-6000 мАч. И если по высоте и ширине Иксперия вполне адекватна, то по толщине и форме корпуса дорогой японский смартфон напоминает тайваньских самородков трёх-четырёхлетней давности — эдакую стеклянную версию старых Асусов ZenFone 5/ZenFone 2. Носить подобную «махину» в кармане можно, но грустно.



Корпуса с изогнутыми спинками и правда удобно лежат в руке, но они невообразимо толстые

XZ2 Compact тоже выглядит «броневичком» и при своём миниатюрном корпусе весит как 6-дюймовая «лопата» Honor 7X, а в кармане ощущается, как битком набитая пачка сигарет с примятыми обтекаемыми углами (хотя на самом деле пачка толще).

Дальше – веселее. Следуя какой-то извращенной логике, японцы убрали с толстых боковин сканер отпечатков пальцев (который бы очень вольготно там поместился) и оставили на правой панели тонкие жёсткие клавиши, которые удобнее нажимать ногтями, чем обычным образом. Впрочем, роптать на клавиши – последнее дело, ведь это как раз традиционный дизайн Sony с 2013 года. А вот «ляп» со сканером огорчает гораздо больше.



Тонкие тугие кнопки на широких боковых гранях — старая японская традиция

Рассмотрите изучите свой указательный палец. Когда сканер в смартфоне расположен удобно, вы попадаете по дактилоскопической зоне подушечкой пальца всякий раз, когда разблокируете дисплей. Но в новых Xperia создатели не ищут лёгких путей, поэтому сканер располагается… под средней фалангой указательного пальца! А подушечкой пальца вы каждый раз ощупываете вставку между камерой и сканером, чтобы потом выругаться, согнуть палец сильнее и нащупать сканер ниже по корпусу. Это, кстати, было хорошо заметно по тестовым Xperia на выставке MWC 2018, где каждый новый посетитель после слов «ого, это ведь новый флагман Sony?» пытался нащупать сканер, но лишь пачкал стеклянную панель Xperia XZ2 близ задней камеры. И так каждый раз.



Каждый посетитель выставки искал сканер отпечатков на ощупь в одной и той же области корпуса. Но японцы всё равно уверены, что это мы не правы, а сканер там, где и должен быть

«Вы просто неправильно держите смартфон!», – отвечают представители Sony и перехватывают смартфоны за нижнюю часть, как магазин пистолета при перезарядке. Хорошая попытка, но во-первых, Apple уже пробовал убеждать покупателей подобным образом, и ничего не получилось, а во-вторых, между удалением фаланги пальца (чтобы попадать по сканеру), уроками правильного удерживания смартфона рукой или покупкой модели с менее извращённой эргономики я выберу последний вариант. И не только я.

А «для полного счастья» инженеры из Страны восходящего солнца в своих толстых смартфонах убрали разъём 3,5 мм для наушников (в комплекте будет идти переходник с Type-C) и вместо полноценного слота «2x SIM + microSD» оставили гибридный, в котором придётся выбирать между второй сим-картой и картой памяти.



Доблестно преодолеваем созданные нами же препятствия

Такое количество «вредительства» в конструкции корпуса – и чего ради? Ради вот этого всего:

Лучший в мире компактный смартфон

Со сменой поколений корпус «Компакта» не во всём изменился в лучшую сторону, но суть его осталась прежней – перед нами самый мощный, самый технически продвинутый «мини-смартфон» из всех когда-либо созданных.



Xperia XZ2 Compact в цвете «розовый коралл» на самом деле персиковый и чудо как красив вживую

И если оценивать его не по «я тут видел фотографии в интернете – рамки великоваты, поэтому буду ругать», а по технической составляющей, то окажется, что у XZ2 Compact:

Самый большой экран в компактном корпусе. Потому что в iPhone SE экран по современным меркам экстремально маленький, а из сравнимых по размеру смартфонов что-то подобное (4,7 дюйма) может предложить только Самсунг. Но у Самсунга компактные смартфоны, A3 2016 и 2017, маломощные, и с плохой камерой.



XZ2 Compact кажется громоздким на фото, но он и в самом деле «компакт»

Самый чёткий экран в компактных смартфонах. А теперь попытайтесь вспомнить, когда вы в последний раз видели мобильник с дисплеем менее 5 дюймов (габариты у XZ2 Compact, напоминаю, как у 4,5-4,7” в «простых» смартфонах) и разрешением Full HD? Запамятовали? Тогда я вам напомню – не было таких смартфонов в природе со времён HTC One M7, который предложил 1920x1080 пикселей на 4,7 дюймах в 2013 году.

Обладатели острого зрения могут бесконечно спорить с менее зоркими ребятами о том, нужна ли экстремальная чёткость мобильнику с маленьким экраном, но факт остаётся фактом – по чёткости картинки модели Sony находятся на недосягаемой величине и в полноразмерном (где в Xperia Premium уже давно стоят 4K-дисплеи), и в компактном (Full HD+) классах. Конкурентов нет, и даже не предвидится.

Стереодинамики и водозащита. Да, можно снова вспомнить Galaxy A3, который не сравним ни по скорости работы, ни по камере, ни по автономности. Или не вспоминать, и тогда окажется, что у единственного конкурента, iPhone SE, нет ни первой, ни второй «фишки». Просто удивительно, как Sony продолжает соревноваться сама с собой в отсутствие угрозы в компактном классе. Молитесь, чтобы в японскую компанию не проникли маркетологи Intel, с которыми процессорный гигант валял дурака 5 лет подряд, пока единственный соперник пытался его догнать.



Таких радикальных улучшений в Compact-серии не было очень давно

Sony даже без конкуренции сделала динамики в XZ2 Compact на 20% громче, чем в XZ1 Compact. Теперь маленький смартфон по громкости и качеству звучания обгоняет iPhone 8.

Лучшая мобильная камера Sony. Монструозный сенсор IMX400 снимает настолько детальное видео, что встроенная память смартфона (а карта памяти – тем более) не успевает всё это сохранять, и чтобы скорости сохранения хватало, у камеры есть отдельный «придворный» посредник-блок памяти.

Сам по себе IMX400 (он же Motion Eye) впервые установили ещё в прошлогодний Xperia XZ Premium, но теперь Sony его доработали и об этом стоит поговорить отдельно.

Самая крутая смартфонная камера для съёмки видео

Sony, если вы вдруг не знали, сами конструируют сенсоры камер для каждого второго смартфона на Android, а для своих смартфонов на некоторое время берегут самые «вкусные» камеры, чтобы показать конкурентам «Кузькину мать». Правда, в большинстве случаев японские странности в разработке смартфонов и «хромая» на обе ноги автоматика управления камерой эти начинания портят, но сенсоры у Sony классные и выжать из них можно ого-го какое качество!

Вот Sony и решили второй год подряд раскрывать потенциал сенсора IMX400, который появился в XZ Premium. «С новым процессором мы смогли выжать из Motion Eye возможности, которых больше нет ни у кого!», – улыбаются «соневцы». И, чёрт подери, не врут!



Со времён XZ Premium японцы улучшили алгоритмы съёмки в камере, и это заметно

Перво-наперво, Sony единственные научили смартфоны снимать сверхзамедленное (960 кадров в секунду) видео в разрешении Full HD! Перевожу на человеческий язык – видео «на всю чёткость» среднестатистического ЖК-телевизора с супер-замедлением, как в самых крутых голливудских боевиках! Снятое со смартфона!

Конечно, в 2018 году снимать 960 кадров в секунду научился и Samsung Galaxy S9, но Sony с более высокой детализацией съёмки уже на шаг впереди. Насколько это ощутимо – нужно проверять в живых подробных тестах.

Вторая классная особенность, которую спецы Sony «прикрутили» к камере в новых XZ2 и XZ2 Compact – съёмка видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR) даже на предельной для смартфона плотности пикселей (4K).

Что такое HDR, можно долго и нудно рассказывать с технической точки зрения (для гиков слова HEVC 4K BT.2020 сами по себе будут возбуждающими), но есть гораздо более простое объяснение. Съёмка видео в рамках стандартной палитры – это как если вы смотрите на улицу сквозь окно квартиры с тройным стеклопакетом. Съёмка видео в HDR – это когда вы выходите на улицу и видите происходящее без «посредников». Почувствуйте разницу.

Старый флагман под новым соусом

Почему я так мало рассказываю об уникальных функциях Xperia XZ2? А потому что «скучно, девушки» — хоть формально второй XZ и сменяет модель XZ1, по конструкции он гораздо сильнее напоминает изобретённый заново Sony Xperia XZ Premium. Вот смотрите-ка: габариты почти такие же, ёмкость аккумулятора почти не отличается, тыловая камера такая же, фронтальная изменилась по характеристикам, но почти не изменилась по качеству, а вместо маленького 4K-дисплея теперь большой вытянутый Full HD+ 18:9.

Не беспокоит ли вас в ночных кошмарах, товарищи японцы, тот факт, что покупатели сметут остатки XZ Premium по 30 тысяч рублей вместо того, чтобы раскошеливаться на (теоретически) вдвое более дорогой XZ2? «Нет-нет, что вы! В 2018 году из моделей с классическим дизайном и альтернативой с дисплеем 18:9 почти всегда будут выбирать новинку. Тем более, у XZ2 есть свои преимущества!». И они действительно есть, хоть и не лежат на поверхности:

3D-сканирование лица теперь работает лучше, потому что полагается не только на процессор в смартфоне, но и на онлайн-обработку — снимок отправляется на сервер Sony, где мощный компьютер «фотошопит» его и убирает шероховатости, а потом прилетает обратно на смартфон. Кстати, Sony ведёт переговоры с игроделами — возможно, скоро можно будет импортировать свою физиономию в компьютерную игру, чтобы в игре с мечом/автоматом бегал не абстрактный Си Джей, а вполне конкретный вы.



Sony верят, что качественная модель — доработанная онлайн на мощных компьютерах 3D-модель

Процессор стал быстрее на 30%. Как и во всех других флагманах со сменой модельного года с 2017 на 2018.



Предварительные замеры производительности Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact в бенчмарке Geekbench 4

Динамики стали громче на 20% . С учётом того, что уровень громкости — единственное, на что доводилось жаловаться в случае с динамиками «Премиума», улучшение правильное. По первым впечатлениям кажется, что динамики в XZ2 громче и качественнее, чем «пищалки» с чистым звуком в Samsung Galaxy S9.

. С учётом того, что уровень громкости — единственное, на что доводилось жаловаться в случае с динамиками «Премиума», улучшение правильное. По первым впечатлениям кажется, что динамики в XZ2 громче и качественнее, чем «пищалки» с чистым звуком в Samsung Galaxy S9. Запись super slow - motion (960 к/с 1080 p ) и HDR -видео (4 K ) , как и в XZ2 Compact.

, как и в XZ2 Compact. Умная «автоматика», которая улучшает цветопередачу в любых видеозаписях. Иными словами, умеет достраивать изображение даже в древних, первых цветных кинофильмах по цветности до уровня современных картин (HDR).



Немного «матчасти» о записи видео в HDR

Беспроводная зарядка настолько же быстрая, как проводная. Под такие задачи Sony соорудили док-станцию WCH20, которая «наполняет» аккумулятор так же быстро, как комплектное проводное ЗУ с поддержкой Quick Charge 3.0. А чтобы смартфон от такой прыти не поджарился и не вышел из строя, в станцию встроили систему охлаждения — она проконтролирует стабильность и самочувствие умного мобильника в процессе зарядки.



Sony научила смартфоны заряжаться без проводов настолько же быстро, как с Quick Charge

А ещё Sony клянутся, что перепрограмировали алгоритмы съёмки в обоих новых смартфонах и превратили их в «хороших танцоров», которым не мешают ни мегапиксели, ни отсутствие оптической стабилизации (которую японцы почему-то всей душой ненавидят).

Отпускать предсерийные смартфоны в длительный обзор с фотографиями всего подряд Sony не решились, но достаточно сделать несколько снимков, как замечаешь, что с проблемами в фотосъёмке пытались бороться. Во-первых, автофокус теперь более сообразительный, во-вторых, фото сохраняются заметно быстрее, а в-третьих, цифровая стабилизация работает лучше, чем в XZ Premium и XZ1. Объясняю на пальцах — смартфон лучше борется с мелкой тряской рук при съёмке и ставит более долгую выдержку (= более высокое качество) без угрозы «размазать» фото по неосторожности. Да и известная своим идиотизмом система шумоподавления отныне творит меньше глупостей.



Фото на тыловую камеру Sony Xperia XZ2 Compact



Фото на фронтальную камеру Sony Xperia XZ2 Compact

Фото на тыловую камеру Sony Xperia XZ2 Compact

И всё же по качеству съёмки фото в повседневных условиях XZ2 и XZ2 Compact не дотягивают даже до Samsung Galaxy Note8 и Apple iPhone 8 Plus, чего уж там говорить о более новых и крутых флагманах. В большинстве случаев вы получите фотографии уровня Samsung Galaxy S8/ASUS ZenFone 4 Pro/Apple iPhone 7 Plus, что само по себе не так уж плохо, только не за 50+ тысяч рублей в 2018 году.



Фото на тыловую камеру Sony Xperia XZ2

Немного бесполезностей

Если все предыдущие нововведения хотя бы можно разложить на плюсы и минусы, то как прокомментировать эти два, я даже не знаю. Просто знайте, что один из виновников толстого корпуса в Xperia XZ2 — новый вибродвижок под управлением Dynamic Vibration System. Это что-то сродни виброотдачи в игровых контроллерах на PlayStation или Xbox, но в смартфоне. И не просто вибрация в режиме «включена/выключена», а вибро с тончайшей настройкой, «направлением» и прочно завязанное на события в Android.

Играете в гонки на смартфоне, наехали на поребрик правым колесом — правая часть смартфона начинает вибрировать. Смотрите фильм, в котором главный герой идёт по ночному городу, а потом резко получает по «морде лица» от незнакомца — телефон вздрагивает (и вы вместе с ним), как будто досталось не герою кино, а телефону. И так далее. Настраиваете чего-нибудь в системе «крутилками» — волна вибрации нарастает и «перекатывается» в ту же сторону, в которую вы эти «крутилки» тянете.



Dynamic Vibration — забавная, но бесполезная на деле функция

Прикольно? Очень даже. Полезно? Не больше, чем накладные кнопки для камеры в LG G5 или бездарные попытки прикрутить 3D Touch (реакцию экрана на силу нажатия, как в Айфоне) к мобильникам на Android. Все скажут «ничего так, забавно!», и забудут об этой функции спустя полгода.

Вторым «особо циничным» шагом Sony я бы назвал новые чехлы Style Cover Touch с полностью прозрачной лицевой частью, с которыми вы можете управлять экраном, не раскрывая чехол. Забавная и полезная идея, тем более, что чехлы идеально совпадают по цвету с корпусом самих смартфонов. Но я вам напоминаю, что толщина новых смартфонов самих по себе — 11-12 мм, а с чехлом они становятся запредельно пухлыми. Настолько, что даже крепкие ребята-заводчане или фанаты «мобил пацанских размеров под малиновые пиджаки» возмутятся. Давайте не усугублять.



Чехол, чтобы сделать и без того толстый смартфон неприлично толстым

Плюсы и минусы в «двух словах»

Если вы дочитали до этого места, но ничего не поняли, и хотите разобраться, стоит ли покупать Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact, давайте пройдёмся по сильным и слабым сторонам новых моделей.

Sony Xperia XZ2 Compact Преимущества: Недостатки: Лучший компактный смартфон в мире

Прочный, удобный, красивый корпус из металла и матового пластика

Снимает 4K-видео с отличной цветопередачей

Самая качественная slow-motion съёмка в смартфонах

Хорошие стереодинамики, качественный звук в наушниках

Быстрый процессор

Детальное и полезное 3D-сканирование лица Слишком дорогой

Нет отдельного разъёма для наушников

Сканер отпечатков расположен ниже, чем должен быть

Качество фото уровня прошлогодних флагманов

Вся критика Xperia XZ2 Compact строится на том, что «когда-нибудь выйдет iPhone SE2, и он будет лучше!». Только нет никакой достоверной информации, выпустит ли Apple такой смартфон вообще, и даже если выпустит, не будет ли он унылой копией громоздкого iPhone 6 с новым процессором?



Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

А пока новый мини-флагман Apple не появился на свет, конкурировать XZ2 Compact не с кем — по сочетанию компактности, мощности, «наворотам» (стереодинамики, водозащита) и качеству камеры единственными соперниками и «злейшими» врагами нового Компакта станут… старые Xperia Compact. Например, XZ1 Compact, который ребята из «серой» розницы уже сейчас продают за 25 тысяч рублей, тогда как новинка будет стоить минимум 40 тысяч, при том, что вряд ли она на на эти же +60% лучше.

Но если подходить к смартфонам с мерилом «характеристики на потраченный рубль», то можно продолжать отбивать поклоны Xiaomi Redmi 4X и не покупать ничего дороже. Новенькие флагманы всегда были не самой выгодной покупкой, а для уникальной модели без конкурентов, которой стал XZ2 Compact, цена останется в рамках приличий. Осталось только привыкнуть к многочисленным тяготам и лишениям, связанным с новым корпусом.

Sony Xperia XZ2 Преимущества: Недостатки: Отличная цветопередача в 4K-видео

Самая качественная slow-motion съёмка в смартфонах

Хорошие стереодинамики, качественный звук в наушниках

Быстрый процессор

Детальное и полезное 3D-сканирование лица Слишком дорогой

Нет отдельного разъёма для наушников

Корпус толстый, почти все расцветки тусклые

Сканер отпечатков расположен ниже, чем должен быть

Качество фото уровня прошлогодних флагманов

Есть в Xperia XZ2 такие особенности, по которым до её уровня в 2018 году не дорастёт ни один «китаец» — это и качество slow-mo видеосъёмки, и цветопередача в съёмке видео в разрешении 4K, да и звук в наушниках/из динамиков уже сейчас ощущается более крутым, чем в «топ-моделях» Samsung, не говоря уже об остальных флагманах.



Sony Xperia XZ2

Но понимаете, в чём дело — люди мыслят не эстетскими категориями идеальной цветопередачи экрана, 3D-сканированием физиономий и аудиофильским качеством звука. Им подавай просто смартфон, который просто долго работает от аккумулятора, просто делает хорошие фото в авто-режиме и работает с нормальной скоростью, да подешевле. Такой смартфон сейчас стоит 44 тысячи рублей и имя ему HTC U11+. Он не такой быстрый и хуже снимает видео, но экран в нём лучше, автономность лучше, и камеры в фотосъёмке тоже. И корпус тоньше на треть.

Конечно, Sony гораздо более изысканный и навороченный по части технологий, но XZ2 — это не XZ2 Premium, а компромиссная модель. Если будет стоить не дороже 50 тысяч рублей — будут покупать. Если же 55-60 — то ой… Но и на это у японцев есть ответ.

Каким будет лучший смартфон Sony 2018 года (Xperia XZ2 Premium)

Sony прекрасно осознают, что Xperia XZ2 получился недостаточно «рекордсменом», чтобы выйти в начале года и «затыкать за пояс» всех конкурентов, которые выйдут в следующие 9 месяцев. Но на ухмылки обзорщиков «и это ваш самый крутой смартфон?» представители компании отвечают «нет, XZ2 — флагман без максимализма, самая навороченная модель выйдет чуть позже» и показывают слайд-намёк на будущий Sony Xperia XZ2 Premium.



Если у Sony всё получится, в XZ2 Premium будет одна из лучших камер в смартфонах всех времён

Судя по всему, нас ожидает первый флагман Sony со сдвоенной тыловой камерой на базе абсолютно новых сенсоров со ЗДОРОВЕННОЙ матрицей для того, чтобы можно было задирать светочувствительность до астрономических величин и снимать ночные фото без ощутимой потери в качестве. И если всё будет настолько круто, как это выглядит по намёкам представителей компании, одной только парочки Xperia XZ2 Premium + Galaxy S9+ хватит для того, чтобы запомнить 2018 год, как год прорыва в качестве фотографий на смартфоны. Верим, надеемся, ждём.

Sony Xperia XZ2 Compact Sony Xperia XZ2 Операционная система Android 8 Oreo Экран 5,0”, 2160x1080 (18:9), IPS, 483 ppi 5,8”, 2960x1440 (18,5:9), AMOLED, 570 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Графика Adreno 630 Оперативная память 4 ГБ 4/6 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот microSD 64/128 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.15), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, aptX, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, aptX, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 19 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/2.3”, размер пикселя 1.22 мкм, съёмка видео 3840x2160 (30 fps), 1920x1080 (960 fps) фронтальная: 5 Мп, с автофокусом, f/2.2, сенсор 1/1.5” Аккумулятор 2870 мАч, несъемный 3180 мАч, несъемный Размеры 135x65x12.1 мм 153x72x11.1 мм Масса 168 г 198 г Цена (слухи) 45 тысяч рублей 55 тысяч рублей