5 недорогих, но очень мощных смартфонов
Всегда можно выкрутиться: снимаете фото на смартфон с плохой камерой только в солнечные дни, и вроде сносно. Прячетесь в тень и прикрываете мобильник с тусклым экраном ладошкой, и вроде бы «читабельно». А вот от маломощного процессора вам никуда не скрыться — «тупой» телефон будет отправлять жизнь постоянно, и с каждым новым приложением ситуация будет усугубляться. Выход есть, и сегодня мы расскажем о смартфонах с лучшими процессорами в бюджетном классе.
Alcatel Pop 4S — подешевел в три раза, и теперь можно брать
Смартфоны Alcatel никогда не были сверхбыстрыми — даже флагманские модели получали процессоры среднего класса, а бюджетники тем более не выделялись производительностью. Не выделялись, что в памяти не откладывается ни одна модель, за исключением флагманских Idol.
Pop 4S тоже создавали не как экстремально мощный мобильник. Наоборот, он был солидным вариантом для тех, кто не любил «китайщину» и никак не мог накопить на корейские смартфоны среднего класса. Это сейчас плотину прорвало и в сотовые салоны по умеренной цене хлынули всякие Xiaomi Redmi и Honor/Huawei с суффиксом «lite», а в начале 2016 года выбор был гораздо скромнее. Наверное, поэтому Alcatel просили за смартфон аж 19 тысяч рублей.
Любители китайфонов такую инициативу не оценили и отправились покупать Xiaomi Redmi Note 3 Pro, а любители красивых шильдиков на корпусе вздохнули и оформили-таки в кредит Samsung Galaxy A5 (2016), с защитной плёночкой и расширенной гарантией, а как же!
В итоге, с популярностью у Pop 4S не задалось, и он стал резко дешеветь. Да так, что прошлогодний смартфон среднего класса в некоторых салонах отныне продают за 6500 рублей! За эти деньги даже из Китая вы сможете заказать только дешёвенький Xiaomi Redmi 4A, у которого не будет ни восемь ядер, ни Full HD-дисплея, ни NFC (Android Pay), ни сканера отпечатка пальцев. А в Pop 4S наличествует даже дискретный ЦАП (AK4375). Дешёвый и тяп-ляп настроенный, но даже в такой кондиции он выдаёт более качественный звук в наушниках, чем почти все четырёхъядерные бюджетные смартфоны за эти же деньги.
Недостатков в дешёвом Alcatel тоже предостаточно — ширпотребный дисплей, который «докручивают автоматикой» до хорошего уровня констрастности, камеры аккурат на уровне смартфонов за 8 тысяч рублей, нафаршированная всяким мусором и немного «глючная» прошивка (без перспектив обновления Android, как это принято у Алкателя), и автономность, которой с горем пополам хватает на день. Открытым остаётся и вопрос надёжности, которая у Alcatel пляшет в широких пределах от модели к модели, и всё же в новом Pop 4S за 6,5-8 тысяч рублей плюсы перевешивают минусы.
|
Сколько стоит
|
6,5 — 10 тысяч рублей (официальная розница)
|
Что известно о начинке
|
MediaTek Helio P10M (MT6755M) — это когда восемь ядер стандартного процессора немного «задушили», чтобы пропихивать его в бюджетные мобильники по более интересной цене. Довольно прожорлив под нагрузкой, в остальном проблем не доставляет.
В приложениях разница с «просто Helio P10» малозаметна, а вот в играх дефорсированный Mali-T860 «сдулся» до уровня Adreno 505 (Xiaomi Redmi 4X, Nokia 6), и с экраном в разрешении Full HD тянет игры либо на средней, либо на минимальной детализации.
|
Хорош ли смартфон за вычетом процессора
|
Как модель на пару лет вперёд — так себе, но ничего настолько же мощного и навороченного за 6-8 тысяч рублей в сотовых салонах не найти.
Если на горизонте не маячат Xiaomi/Meizu/LeEco за эти же деньги — сгодится и Pop 4S. При всех своих недочётах он намного лучше «глючных калькуляторов», за которые в сетевых магазинах просят 10 тысяч рублей.
Moto G5 — быстрый процессор и ничего лишнего в системе
Смартфоны с хорошими современными процессорами сегодня стартуют от 10-12 тысяч рублей — за эти деньги вы можете рассчитывать на китайский мобильник, который будет намного быстрее, чем флагманы прошлых лет (Sony Xperia Z3/Samsung Galaxy S5) или новые Samsung/Sony/LG стоимостью 20-25 тысяч.
Можно даже купить смартфон с раритетным процессором и 4 Гбайт «оперативки» — какой-нибудь ASUS ZenFone 2 ZE551ML с Intel Atom и мощнейшей графикой на борту. Но только в случае, если мсье знает толк в извращениях, потому что в Android всё раритетное или устаревшее в современных условиях работает через жо не оптимально. То есть, почти всегда оказывается, что новый простецкий «бюджетник» без нагрева и запинок выполняет те же задачи, что и огнедышащий флагман 2015 года «в прыжке через не могу».
Хотя «воины Алиэкспресса» и за 7-8 тысяч могут себе ни в чём не отказывать — денег хватит и на дешёвый надёжный Redmi 4X, и на быстрый, как флагманы 2016 года, LeEco Cool1. И на модные-стильные, хотя и не такие быстрые Meizu. Но тех, кто не хочет/не может купить смартфоны в китайских магазинах, как ни крути, большинство, поэтому сегодня мы будем танцевать от официальной розницы.
А в этой самой рознице ваша «Сяома» уже выглядит не столь сексуально — Redmi 4X «в минималке» (2/16 Гбайт) за 12 тысяч рублей вплотную конкурирует с более быстрым Wileyfox Swift 2 и более толковым в съёмке фото Honor 6C. Поэтому я отдам предпочтение Moto G5, и у меня на это пять две причины:
Первая причина — это софт, он в Xiaomi очень стар и толст. Вторая — это, всё-таки, цена, в Сяоми очень наглая она. И, будем откровенны, по-настоящему мощный бюджетный Redmi — это точно не 4X, который работает просто «в рамках приличия», на большее под гнетом MIUI на 2 гигабайтах ОЗУ рассчитывать не приходится. А в Moto G5, напротив, Андроид один из самых легковесных в своём роде, и это очень способствует. А ещё в Мотороле феноменально яркий и чёткий дисплей (по меркам бюджетников) — сравнимые по цене Xiaomi и ASUS рядом не стояли!
Всё остальное в G5 выполнено «на четвёрочку» — средняя по качеству камера (по умолчанию снимает лучше, чем в Redmi 4X, но не «тащит» сверх этого ни в HDR, ни в ручном режиме), среднестатистическая автономность на сутки, обычный для Snapdragon 430 звук в наушниках. Из милых староверам особенностей стоит облизнуться на раздельные слоты SIM (два) и microSD. Больше никаких сюрпризов, и это хорошо, потому что вы не представляете себе, сколько в себе «приколов» (чаще всего в плохом смысле слова) таят смартфоны стоимостью 10 тысяч рублей.
|
Сколько стоит
|
10 тысяч рублей (официальная розница)
|
Что известно о начинке
|
Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937) — дважды Краснознаменный орденов калифорнийских капиталистов и бюджетных китайфонов восьмиядерник. В 2014 году был в звании «процессор среднего класса» под индексом Snapdragon 615 (Samsung Galaxy A7, Lenovo Vibe Shot, ASUS ZenFone Selfie).
В 2016 году получил новое имя и был сослан в смартфоны уровня «бюджетные, но уже не металлолом». «Крутит» игры на низкой/средней (зависит от игры) детализации в смартфонах с HD-дисплеем, и только на низкой, с редкими притормаживаниями, в Full HD.
Запаса мощности на годы вперёд в этой модели нет, но скорости работы на не-загаженном Андроиде уже сейчас хватит для всех, кроме максималистов «я хочу, чтобы вот это вот включалось моментально!». По крайней мере, с Snapdragon 430 нет чувства, что «чёртов металлолом сейчас зависнет во время загрузки фотки во ВКонтакте».
|
Хорош ли смартфон за вычетом процессора
|
Чтобы быстрее бегать, нужно не наращивать мышечную массу, а избавляться от лишнего веса — в этом весь Moto G5. «Порхает» на бюджетном процессоре со скоростью более дорогих моделей. Честно говоря, кроме качества дисплея, он не удивляет ничем, но сконструированный «по уму» смартфон по разумной цене — это уже благо.
Xiaomi Redmi 4 Prime — самый «злой» бюджетник в 5-дюймовом корпусе
Практически любой смартфон Xiaomi можно называть самым быстрым за свои деньги, даже не глядя в табличку с характеристиками — китайские «дискаунтеры» выбивают из производителей процессоров супер-скидки на крутые чипы. Но Redmi 4 Prime — выдающийся даже по таким меркам мобильник. Потому что среди неуклюжих мощных «лопат» это самый быстрый компактный смартфон — в нём сочетаются ровно 5 дюймов Full HD-дисплея и процессор, которым сейчас оснащают вдвое более дорогие модели.
Об этом никто не говорит, но быстродействие бюджетных смартфонов растёт по чайной ложечке, если вообще растёт в последние годы. Пока для флагманов производители железа стараются «подковать блоху» и выпустить ещё более быстрый, ещё более экономичный процессор, с новыми ядрами и «полным фаршем», то в бюджетниках производители чаще валяют дурака, занимаются поклейкой новых названий на старые процессоры или символическим разгоном («раскочегаренный» смартфон становится чуть быстрее, но сильнее греется и ест больше энергии).
Особенно в этом преуспел MediaTek, который… ухудшает с каждым годом дешёвые процессоры вместо того, чтобы внедрять более быстрые варианты за те же деньги. MediaTek MT6752 выродился в чуть менее быстрый MT6753, а потом его подвергли «вторичной кастрации» и превратили в ещё более слабый MT6750. Qualcomm «зарезал» прожорливые, но быстрые Snapdragon 650/652 и выкатил взамен очень экономичный и быстрый в приложениях, но дохлый в играх Snapdragon 625.
Поэтому, когда на свет появилась Motorola Z Play, в которой за Snapdragon 625 просили 35 тысяч рублей, она, мягко говоря, «не взлетела». А вот Redmi 4 Prime с таким же «сердцем» стал мегапопулярным и, на некоторое время, дефицитным смартфоном.
И понятно, почему — зверская производительность всего за 11 тысяч рублей в смартфоне с металлическим корпусом, чётким экраном, внушительным накопителем (32 или 64 Гбайт), да ещё и с ёмким аккумулятором (4100 мАч) «сносили крышу» все энтузиастам. Да, во всех Redmi были и есть дешёвые камеры, корпус тоже далёк от премиального и на вид, и на ощупь, а скорость зарядки далека от Quick Charge и тому подобных «прибамбасов».
Но Redmi 4 Prime — это уникальный гоночный снаряд среди бюджетных смартфонов, замены которому не было, нет и, судя по всему, не будет (Xiaomi сняла с производства Redmi 4 Prime и оставила ему на замену менее быстрый Redmi 4X). Не подешевел даже спустя 9 месяцев после выхода, но стоит того, чтобы за ним охотиться, если вы хотите заполучить одновременно мощный, компактный и бюджетный смартфон.
|
Сколько стоит
|
15 тысяч рублей (официальная розница)
12 тысяч рублей («серая» розница)
|
Что известно о начинке
|
Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) — представьте себе, что тайный клан автомехаников выплавил детали «Жигулей» и собрал машину из сверхлёгких и супер-прочных инопланетных материалов, а старый движок из этих материалов подогнали под высокооктановое топливо и «расточили» для пущей мощности.
Такой «Жигуль» всё равно не будет выглядеть Мерседесом снаружи, не будет комфортен, как премиум-автомобили внутри, и вряд ли станет рекордсменом по разгону на планете Земля (вы ведь помните, что двигатель древний, хоть и тюнингованный?), но доставит много неудобств в пятой точке всем не-гоночным автомобилям в стартах со светофора.
Так выглядит и Snapdragon 625, который в прошлой жизни был унылым процессором-середнячком образца 2014 года, а потом его изготовили на новом техпроцессе 14 нм (меньше нагрев, ниже расход энергии) и «раскочегарили» все восемь дешёвых ядер по максимуму.
В итоге в приложениях рожденный заново чип просто «летает», в играх скисает и пригоден от силы для средних настроек детализации при Full HD. Но он умеет и любит работать в режиме интенсивной нагрузки, легко тянет пачку мессенджеров + музыку + браузер и не «чирикает» при этом. Вам понравится.
|
Хорош ли смартфон за вычетом процессора
|
Ну, как вам сказать — с одной стороны, доплачиваете ещё 4 тысячи рублей, и взамен этого Редми покупаете на Aliexpress намного более крутой и быстрый флагман Xiaomi Mi 5s. Но с другой стороны — «чёртов москвич совсем зажрался, для тебя уже 4 тысячи рублей не деньги?!». И вот с такой колокольни ровно за 12 тысяч Redmi 4 Prime бьёт все конкурирующие мобильники.
За исключением, пожалуй, такого же по крутизне LeEco Cool1 за 8 тысяч. Но эту модель в российских магазинах не сыщешь, да и появляется шанс поиметь проблем с ФСБ при доставке из Китая — нотификации-то нетути. С Xiaomi такие проблемы отошли в прошлое, хотя мы не забыли и когда-нибудь припомним виновным по первое число.
Характеристики Xiaomi Redmi 4 Prime
Huawei nova — не очень-то дешёвый, зато хорош во всём
Понимаете, в чём трагедия быстрых бюджетных смартфонов — они быстрые, но в ущерб чему-нибудь ещё. В Moto G5, к примеру, покромсали ёмкость аккумулятора, в Xiaomi Redmi 4 Prime «хромает» качество камер, Alcatel просто знаменит «кривизной» прошивок и быстрым износом. Нет золотой середины. В редких случаях она появляется, но сразу же уезжает за границы того, что мы понимаем под словосочетанием «бюджетный смартфон».
Разбудите меня среди ночи и спросите, а какие это смартфоны в 2016 году «не бюджетники, но и не флагманы, а просто умеют всё хорошо», и я отвечу вам — ASUS ZenFone 3, Huawei nova, Meizu MX6. Эталонные мобильники для тех, кто не определился, что для него важнее — камера, игры, автономность или ещё что-нибудь.
Из всей этой троицы самым дешёвым и всё ещё достаточно распространённым стал Huawei — отчасти потому, что ASUS всё ещё медлит с выпуском «просто ZenFone 4» и не сбрасывает цены на старую модель, отчасти из-за китайского происхождения и недавнего выхода nova 2. Но факт остаётся фактом — смартфон подешевел с 23 до 18 тысяч во всех федеральных сетях, а заказать его из Китая можно даже за 12 тысяч (правда, уже на правах дефицита, так что не очень надейтесь на «халяву»).
Об этом смартфоне нечего рассказать, он как неразговорчивый одноклассник-«хорошист» — нормальный парень, но не запоминается. Фотографирует неплохо (за 12 тысяч, можно сказать, круто), автономности отмеряли аккурат на день, корпус маленький, дисплей яркий и чёткий, быстродействие такое же, как у Redmi 4 Prime, но за 18 тысяч этот факт уже не будоражит сознание.
Да и не должно будоражить, потому что Huawei nova — это всего лоишь чуть более цивилизованный Redmi. Если покупателям Xiaomi главное, чтобы «наваливал по быстродействию, да чтоб дёшево!», то Huawei стоит дороже, потому что создатели вдобавок к этому фаршируют смартфон толковыми камерами (nova особенно в съёмке сэлфи) и не таким «ширпотребным» корпусом, как Xiaomi. Я прекрасно осознаю, что «слышь, вон можно Meizu Pro 6 10-ядерный купить за эти же деньги!», но 10 ядер в компактном корпусе не будут работать в полную мощность, а nova с её «холодным» Snapdragon 625 — будет, и её, в отличие от полузабытого старого флагмана Meizu и Redmi 4 Prime, всё ещё полно в магазинах.
|
Сколько стоит
|
18 тысяч рублей (официальная розница)
12-14 тысяч рублей («серая» розница)
|
Что известно о начинке
|
Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) — я, такой, сделаю вид, что не составлял описание этого же процессора для прошлой недели, а вы будете читать новый текст о таком же Snapdragon и удивляться.
А если серьёзно, то 625-й всё ещё хорош, как процессор для не-игроманов, а людей, которым подавай быструю работу мессенджеров и скромный расход заряда аккумулятора.
Между прочим, nova — едва ли не последний Huawei, который комплектовали «вражеским» американским Snapdragon. В nova 2 уже установлен импортозамещённый китайский Kirin 659, который, как ни странно, на деле работает медленнее, чем начинка в первой nova.
|
Хорош ли смартфон за вычетом процессора
|
Если вы уже возмущаетесь «как же так? А Сяома же наваливает столько же ядер дешевле! А зачем мне этот ваш обычный Хуавей по не бюджетной цене?», то помните, что радикально более быстрых смартфонов в официальной российской рознице за 18 тысяч пока нет. А если вы «скоростной маньяк» и хотите самый-самый-самый быстрый смартфон по цене «бюджетника», читайте дальше.
Xiaomi Mi 5s — когда флагман с доставкой из Китая стоит как «бюджетник» в России
Ни один обзорщик не пинал десятиядерные «как бы флагманские» MediaTek в обзорах так часто, как это делал я. И я по сей день считаю, что удел Helio X20/X25 — не меряться длиной и толщиной с действительно флагманскими чипами, а «наводить шорох» среди бюджетных моделей. Сравнивать этот китайский чип с Exynos 8890 в Galaxy S7 или Snapdragon 820/821 никто в здравом уме не будет.
Но идея «впихнуть невпихуемое» и соорудить сверхмощный (пусть даже ценой нагрева и средней автономности) Redmi Note 4 с X20 была великолепной — очень могучий получился мобильник стоимостью всего 9-10 тысяч рублей. Другое дело, что пламенная любовь MediaTek и Xiaomi закончилась так же внезапно, как и началась — сейчас Redmi Note 4 перевооружили на Snapdragon 625 (как в Redmi 4 Prime), и он в «лопате» смотрится уже не так круто, как в поджаром 5-дюймовом младшем собрате. А 10-ядерных Note 4 осталось крайне мало, в России — тем более. И поэтому... поэтому я внёс в рекомендации смартфон, который почти нигде не купишь по адекватной цене в России.
Да-да, речь пойдёт о Mi 5s, самом мощном смартфоне стоимостью 15-16 тысяч рублей. Российское представительство Xiaomi вопрошало за него 31 тысячу рублей, и по такой цене смартфон абсолютно «не пошёл». Но в Китае Mi 5s изначально стоил 18-20 тысяч, а теперь подешевел до 15-18 тысяч рублей (в зависимости от цвета и объёма памяти). И с такими приятностями всё остальное не имеет значения — даже с «цыганские» расцветки корпуса в самых дешёвых комплектациях.
Потому что внутри смартфона трудится Snapdragon 821 — чип уровня Exynos 8890 в Samsung Galaxy S7 edge, лучший процессор в смартфонах 2016 года. И вдвойне приятно, что в Mi 5s при этом установлена хорошая камера. Не сенсационно крутая, конечно — с iPhone 7 или упомянутым выше Galaxy на равных тягаться не сможет, но ваши ASUS ZenFone 3 или Meizu Pro 6 заткнёт за пояс с большим отрывом.
«Подлянок» в смартфоне почти нет — отсутствует слот для карт памяти (старая Сяомишная традиция), ну, и корпус с настолько рубленными формами, что удерживать без чехла такую «финку» очень несподручно. В остальном — экстремально быстрый (в категории «до 20 тысяч рублей) китайский флагман с хорошим экраном, хорошим звуком в наушниках и качественной камерой.
|
Сколько стоит
|
31 тысяча рублей (официальная розница)
15-18 тысяч рублей («серая» розница)
|
Что известно о начинке
|
Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996) — «Озимандия, мощный царь царей», лучший процессор в смартфонах 2016 года. Четыре очень мощных ядра (да-да, и они быстрее, чем 10 ядер в MediaTek!) с умеренным нагревом и классной игровой графикой. Разогнанная версия Snapdragon 820 (HTC 10, Sony Xperia XZs, Moto Z).
До сих пор впечатляет скоростью работы, а в паре с Full HD-дисплеем «тянет» любые игры на максимальной детализации графики. Очень любим энтузиастами за возможность установить на смартфоны прошивку с «облегчённым новейшим Андроид» даже тогда, когда эти смартфоны уже несколько лет как перестали продавать и «латать» обновлениями ПО производители.
|
Хорош ли смартфон за вычетом процессора
|
Однозначно хорош. Потому что это золотая (особенно, судя по оставшимся в продаже расцветкам, хи-хи) середина между попахивающими ширпотребом «бюджетниками» и флагманами нового поколения, за которые хотят уже 25-30 тысяч рублей.
Если вам хватит встроенных 32/64 Гбайт, а большой экран не очень-то нужен, это лучшая по производительности недорогая модель, которая не будет «тормозить», даже если обвешать её мыслимыми и немыслимыми приложениями, а потом все их запустить.