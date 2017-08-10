5 недорогих, но очень мощных смартфонов

Всегда можно выкрутиться: снимаете фото на смартфон с плохой камерой только в солнечные дни, и вроде сносно. Прячетесь в тень и прикрываете мобильник с тусклым экраном ладошкой, и вроде бы «читабельно». А вот от маломощного процессора вам никуда не скрыться — «тупой» телефон будет отправлять жизнь постоянно, и с каждым новым приложением ситуация будет усугубляться. Выход есть, и сегодня мы расскажем о смартфонах с лучшими процессорами в бюджетном классе.

Alcatel Pop 4S — подешевел в три раза, и теперь можно брать

Смартфоны Alcatel никогда не были сверхбыстрыми — даже флагманские модели получали процессоры среднего класса, а бюджетники тем более не выделялись производительностью. Не выделялись, что в памяти не откладывается ни одна модель, за исключением флагманских Idol.

Pop 4S тоже создавали не как экстремально мощный мобильник. Наоборот, он был солидным вариантом для тех, кто не любил «китайщину» и никак не мог накопить на корейские смартфоны среднего класса. Это сейчас плотину прорвало и в сотовые салоны по умеренной цене хлынули всякие Xiaomi Redmi и Honor/Huawei с суффиксом «lite», а в начале 2016 года выбор был гораздо скромнее. Наверное, поэтому Alcatel просили за смартфон аж 19 тысяч рублей.

Любители китайфонов такую инициативу не оценили и отправились покупать Xiaomi Redmi Note 3 Pro, а любители красивых шильдиков на корпусе вздохнули и оформили-таки в кредит Samsung Galaxy A5 (2016), с защитной плёночкой и расширенной гарантией, а как же!



Alcatel Pop 4S

В итоге, с популярностью у Pop 4S не задалось, и он стал резко дешеветь. Да так, что прошлогодний смартфон среднего класса в некоторых салонах отныне продают за 6500 рублей! За эти деньги даже из Китая вы сможете заказать только дешёвенький Xiaomi Redmi 4A, у которого не будет ни восемь ядер, ни Full HD-дисплея, ни NFC (Android Pay), ни сканера отпечатка пальцев. А в Pop 4S наличествует даже дискретный ЦАП (AK4375). Дешёвый и тяп-ляп настроенный, но даже в такой кондиции он выдаёт более качественный звук в наушниках, чем почти все четырёхъядерные бюджетные смартфоны за эти же деньги.

Недостатков в дешёвом Alcatel тоже предостаточно — ширпотребный дисплей, который «докручивают автоматикой» до хорошего уровня констрастности, камеры аккурат на уровне смартфонов за 8 тысяч рублей, нафаршированная всяким мусором и немного «глючная» прошивка (без перспектив обновления Android, как это принято у Алкателя), и автономность, которой с горем пополам хватает на день. Открытым остаётся и вопрос надёжности, которая у Alcatel пляшет в широких пределах от модели к модели, и всё же в новом Pop 4S за 6,5-8 тысяч рублей плюсы перевешивают минусы.

Сколько стоит 6,5 — 10 тысяч рублей (официальная розница) Что известно о начинке MediaTek Helio P10M (MT6755M) — это когда восемь ядер стандартного процессора немного «задушили», чтобы пропихивать его в бюджетные мобильники по более интересной цене. Довольно прожорлив под нагрузкой, в остальном проблем не доставляет. В приложениях разница с «просто Helio P10» малозаметна, а вот в играх дефорсированный Mali-T860 «сдулся» до уровня Adreno 505 (Xiaomi Redmi 4X, Nokia 6), и с экраном в разрешении Full HD тянет игры либо на средней, либо на минимальной детализации. Хорош ли смартфон за вычетом процессора Как модель на пару лет вперёд — так себе, но ничего настолько же мощного и навороченного за 6-8 тысяч рублей в сотовых салонах не найти. Если на горизонте не маячат Xiaomi/Meizu/LeEco за эти же деньги — сгодится и Pop 4S. При всех своих недочётах он намного лучше «глючных калькуляторов», за которые в сетевых магазинах просят 10 тысяч рублей.

Характеристики Alcatel Pop 4S

Moto G5 — быстрый процессор и ничего лишнего в системе

Смартфоны с хорошими современными процессорами сегодня стартуют от 10-12 тысяч рублей — за эти деньги вы можете рассчитывать на китайский мобильник, который будет намного быстрее, чем флагманы прошлых лет (Sony Xperia Z3/Samsung Galaxy S5) или новые Samsung/Sony/LG стоимостью 20-25 тысяч.

Можно даже купить смартфон с раритетным процессором и 4 Гбайт «оперативки» — какой-нибудь ASUS ZenFone 2 ZE551ML с Intel Atom и мощнейшей графикой на борту. Но только в случае, если мсье знает толк в извращениях, потому что в Android всё раритетное или устаревшее в современных условиях работает через жо не оптимально. То есть, почти всегда оказывается, что новый простецкий «бюджетник» без нагрева и запинок выполняет те же задачи, что и огнедышащий флагман 2015 года «в прыжке через не могу».

Хотя «воины Алиэкспресса» и за 7-8 тысяч могут себе ни в чём не отказывать — денег хватит и на дешёвый надёжный Redmi 4X, и на быстрый, как флагманы 2016 года, LeEco Cool1. И на модные-стильные, хотя и не такие быстрые Meizu. Но тех, кто не хочет/не может купить смартфоны в китайских магазинах, как ни крути, большинство, поэтому сегодня мы будем танцевать от официальной розницы.



Moto G5

А в этой самой рознице ваша «Сяома» уже выглядит не столь сексуально — Redmi 4X «в минималке» (2/16 Гбайт) за 12 тысяч рублей вплотную конкурирует с более быстрым Wileyfox Swift 2 и более толковым в съёмке фото Honor 6C. Поэтому я отдам предпочтение Moto G5, и у меня на это пять две причины:

Первая причина — это софт, он в Xiaomi очень стар и толст. Вторая — это, всё-таки, цена, в Сяоми очень наглая она. И, будем откровенны, по-настоящему мощный бюджетный Redmi — это точно не 4X, который работает просто «в рамках приличия», на большее под гнетом MIUI на 2 гигабайтах ОЗУ рассчитывать не приходится. А в Moto G5, напротив, Андроид один из самых легковесных в своём роде, и это очень способствует. А ещё в Мотороле феноменально яркий и чёткий дисплей (по меркам бюджетников) — сравнимые по цене Xiaomi и ASUS рядом не стояли!

Всё остальное в G5 выполнено «на четвёрочку» — средняя по качеству камера (по умолчанию снимает лучше, чем в Redmi 4X, но не «тащит» сверх этого ни в HDR, ни в ручном режиме), среднестатистическая автономность на сутки, обычный для Snapdragon 430 звук в наушниках. Из милых староверам особенностей стоит облизнуться на раздельные слоты SIM (два) и microSD. Больше никаких сюрпризов, и это хорошо, потому что вы не представляете себе, сколько в себе «приколов» (чаще всего в плохом смысле слова) таят смартфоны стоимостью 10 тысяч рублей.

Сколько стоит 10 тысяч рублей (официальная розница) Что известно о начинке Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937) — дважды Краснознаменный орденов калифорнийских капиталистов и бюджетных китайфонов восьмиядерник. В 2014 году был в звании «процессор среднего класса» под индексом Snapdragon 615 (Samsung Galaxy A7, Lenovo Vibe Shot, ASUS ZenFone Selfie). В 2016 году получил новое имя и был сослан в смартфоны уровня «бюджетные, но уже не металлолом». «Крутит» игры на низкой/средней (зависит от игры) детализации в смартфонах с HD-дисплеем, и только на низкой, с редкими притормаживаниями, в Full HD. Запаса мощности на годы вперёд в этой модели нет, но скорости работы на не-загаженном Андроиде уже сейчас хватит для всех, кроме максималистов «я хочу, чтобы вот это вот включалось моментально!». По крайней мере, с Snapdragon 430 нет чувства, что «чёртов металлолом сейчас зависнет во время загрузки фотки во ВКонтакте». Хорош ли смартфон за вычетом процессора Чтобы быстрее бегать, нужно не наращивать мышечную массу, а избавляться от лишнего веса — в этом весь Moto G5. «Порхает» на бюджетном процессоре со скоростью более дорогих моделей. Честно говоря, кроме качества дисплея, он не удивляет ничем, но сконструированный «по уму» смартфон по разумной цене — это уже благо.

Характеристики Moto G5

Xiaomi Redmi 4 Prime — самый «злой» бюджетник в 5-дюймовом корпусе

Практически любой смартфон Xiaomi можно называть самым быстрым за свои деньги, даже не глядя в табличку с характеристиками — китайские «дискаунтеры» выбивают из производителей процессоров супер-скидки на крутые чипы. Но Redmi 4 Prime — выдающийся даже по таким меркам мобильник. Потому что среди неуклюжих мощных «лопат» это самый быстрый компактный смартфон — в нём сочетаются ровно 5 дюймов Full HD-дисплея и процессор, которым сейчас оснащают вдвое более дорогие модели.

Об этом никто не говорит, но быстродействие бюджетных смартфонов растёт по чайной ложечке, если вообще растёт в последние годы. Пока для флагманов производители железа стараются «подковать блоху» и выпустить ещё более быстрый, ещё более экономичный процессор, с новыми ядрами и «полным фаршем», то в бюджетниках производители чаще валяют дурака, занимаются поклейкой новых названий на старые процессоры или символическим разгоном («раскочегаренный» смартфон становится чуть быстрее, но сильнее греется и ест больше энергии).

Особенно в этом преуспел MediaTek, который… ухудшает с каждым годом дешёвые процессоры вместо того, чтобы внедрять более быстрые варианты за те же деньги. MediaTek MT6752 выродился в чуть менее быстрый MT6753, а потом его подвергли «вторичной кастрации» и превратили в ещё более слабый MT6750. Qualcomm «зарезал» прожорливые, но быстрые Snapdragon 650/652 и выкатил взамен очень экономичный и быстрый в приложениях, но дохлый в играх Snapdragon 625.



Xiaomi Redmi 4 Prime

Поэтому, когда на свет появилась Motorola Z Play, в которой за Snapdragon 625 просили 35 тысяч рублей, она, мягко говоря, «не взлетела». А вот Redmi 4 Prime с таким же «сердцем» стал мегапопулярным и, на некоторое время, дефицитным смартфоном.

И понятно, почему — зверская производительность всего за 11 тысяч рублей в смартфоне с металлическим корпусом, чётким экраном, внушительным накопителем (32 или 64 Гбайт), да ещё и с ёмким аккумулятором (4100 мАч) «сносили крышу» все энтузиастам. Да, во всех Redmi были и есть дешёвые камеры, корпус тоже далёк от премиального и на вид, и на ощупь, а скорость зарядки далека от Quick Charge и тому подобных «прибамбасов».

Но Redmi 4 Prime — это уникальный гоночный снаряд среди бюджетных смартфонов, замены которому не было, нет и, судя по всему, не будет (Xiaomi сняла с производства Redmi 4 Prime и оставила ему на замену менее быстрый Redmi 4X). Не подешевел даже спустя 9 месяцев после выхода, но стоит того, чтобы за ним охотиться, если вы хотите заполучить одновременно мощный, компактный и бюджетный смартфон.

Сколько стоит 15 тысяч рублей (официальная розница) 12 тысяч рублей («серая» розница) Что известно о начинке Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) — представьте себе, что тайный клан автомехаников выплавил детали «Жигулей» и собрал машину из сверхлёгких и супер-прочных инопланетных материалов, а старый движок из этих материалов подогнали под высокооктановое топливо и «расточили» для пущей мощности. Такой «Жигуль» всё равно не будет выглядеть Мерседесом снаружи, не будет комфортен, как премиум-автомобили внутри, и вряд ли станет рекордсменом по разгону на планете Земля (вы ведь помните, что двигатель древний, хоть и тюнингованный?), но доставит много неудобств в пятой точке всем не-гоночным автомобилям в стартах со светофора. Так выглядит и Snapdragon 625, который в прошлой жизни был унылым процессором-середнячком образца 2014 года, а потом его изготовили на новом техпроцессе 14 нм (меньше нагрев, ниже расход энергии) и «раскочегарили» все восемь дешёвых ядер по максимуму. В итоге в приложениях рожденный заново чип просто «летает», в играх скисает и пригоден от силы для средних настроек детализации при Full HD. Но он умеет и любит работать в режиме интенсивной нагрузки, легко тянет пачку мессенджеров + музыку + браузер и не «чирикает» при этом. Вам понравится. Хорош ли смартфон за вычетом процессора Ну, как вам сказать — с одной стороны, доплачиваете ещё 4 тысячи рублей, и взамен этого Редми покупаете на Aliexpress намного более крутой и быстрый флагман Xiaomi Mi 5s. Но с другой стороны — «чёртов москвич совсем зажрался, для тебя уже 4 тысячи рублей не деньги?!». И вот с такой колокольни ровно за 12 тысяч Redmi 4 Prime бьёт все конкурирующие мобильники. За исключением, пожалуй, такого же по крутизне LeEco Cool1 за 8 тысяч. Но эту модель в российских магазинах не сыщешь, да и появляется шанс поиметь проблем с ФСБ при доставке из Китая — нотификации-то нетути. С Xiaomi такие проблемы отошли в прошлое, хотя мы не забыли и когда-нибудь припомним виновным по первое число.

Характеристики Xiaomi Redmi 4 Prime

Huawei nova — не очень-то дешёвый, зато хорош во всём

Понимаете, в чём трагедия быстрых бюджетных смартфонов — они быстрые, но в ущерб чему-нибудь ещё. В Moto G5, к примеру, покромсали ёмкость аккумулятора, в Xiaomi Redmi 4 Prime «хромает» качество камер, Alcatel просто знаменит «кривизной» прошивок и быстрым износом. Нет золотой середины. В редких случаях она появляется, но сразу же уезжает за границы того, что мы понимаем под словосочетанием «бюджетный смартфон».

Разбудите меня среди ночи и спросите, а какие это смартфоны в 2016 году «не бюджетники, но и не флагманы, а просто умеют всё хорошо», и я отвечу вам — ASUS ZenFone 3, Huawei nova, Meizu MX6. Эталонные мобильники для тех, кто не определился, что для него важнее — камера, игры, автономность или ещё что-нибудь.

Из всей этой троицы самым дешёвым и всё ещё достаточно распространённым стал Huawei — отчасти потому, что ASUS всё ещё медлит с выпуском «просто ZenFone 4» и не сбрасывает цены на старую модель, отчасти из-за китайского происхождения и недавнего выхода nova 2. Но факт остаётся фактом — смартфон подешевел с 23 до 18 тысяч во всех федеральных сетях, а заказать его из Китая можно даже за 12 тысяч (правда, уже на правах дефицита, так что не очень надейтесь на «халяву»).



Huawei Nova

Об этом смартфоне нечего рассказать, он как неразговорчивый одноклассник-«хорошист» — нормальный парень, но не запоминается. Фотографирует неплохо (за 12 тысяч, можно сказать, круто), автономности отмеряли аккурат на день, корпус маленький, дисплей яркий и чёткий, быстродействие такое же, как у Redmi 4 Prime, но за 18 тысяч этот факт уже не будоражит сознание.

Да и не должно будоражить, потому что Huawei nova — это всего лоишь чуть более цивилизованный Redmi. Если покупателям Xiaomi главное, чтобы «наваливал по быстродействию, да чтоб дёшево!», то Huawei стоит дороже, потому что создатели вдобавок к этому фаршируют смартфон толковыми камерами (nova особенно в съёмке сэлфи) и не таким «ширпотребным» корпусом, как Xiaomi. Я прекрасно осознаю, что «слышь, вон можно Meizu Pro 6 10-ядерный купить за эти же деньги!», но 10 ядер в компактном корпусе не будут работать в полную мощность, а nova с её «холодным» Snapdragon 625 — будет, и её, в отличие от полузабытого старого флагмана Meizu и Redmi 4 Prime, всё ещё полно в магазинах.

Сколько стоит 18 тысяч рублей (официальная розница) 12-14 тысяч рублей («серая» розница) Что известно о начинке Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) — я, такой, сделаю вид, что не составлял описание этого же процессора для прошлой недели, а вы будете читать новый текст о таком же Snapdragon и удивляться. А если серьёзно, то 625-й всё ещё хорош, как процессор для не-игроманов, а людей, которым подавай быструю работу мессенджеров и скромный расход заряда аккумулятора. Между прочим, nova — едва ли не последний Huawei, который комплектовали «вражеским» американским Snapdragon. В nova 2 уже установлен импортозамещённый китайский Kirin 659, который, как ни странно, на деле работает медленнее, чем начинка в первой nova. Хорош ли смартфон за вычетом процессора Если вы уже возмущаетесь «как же так? А Сяома же наваливает столько же ядер дешевле! А зачем мне этот ваш обычный Хуавей по не бюджетной цене?», то помните, что радикально более быстрых смартфонов в официальной российской рознице за 18 тысяч пока нет. А если вы «скоростной маньяк» и хотите самый-самый-самый быстрый смартфон по цене «бюджетника», читайте дальше.

Обзор Huawei nova

Xiaomi Mi 5s — когда флагман с доставкой из Китая стоит как «бюджетник» в России

Ни один обзорщик не пинал десятиядерные «как бы флагманские» MediaTek в обзорах так часто, как это делал я. И я по сей день считаю, что удел Helio X20/X25 — не меряться длиной и толщиной с действительно флагманскими чипами, а «наводить шорох» среди бюджетных моделей. Сравнивать этот китайский чип с Exynos 8890 в Galaxy S7 или Snapdragon 820/821 никто в здравом уме не будет.

Но идея «впихнуть невпихуемое» и соорудить сверхмощный (пусть даже ценой нагрева и средней автономности) Redmi Note 4 с X20 была великолепной — очень могучий получился мобильник стоимостью всего 9-10 тысяч рублей. Другое дело, что пламенная любовь MediaTek и Xiaomi закончилась так же внезапно, как и началась — сейчас Redmi Note 4 перевооружили на Snapdragon 625 (как в Redmi 4 Prime), и он в «лопате» смотрится уже не так круто, как в поджаром 5-дюймовом младшем собрате. А 10-ядерных Note 4 осталось крайне мало, в России — тем более. И поэтому... поэтому я внёс в рекомендации смартфон, который почти нигде не купишь по адекватной цене в России.



Xiaomi Mi 5s

Да-да, речь пойдёт о Mi 5s, самом мощном смартфоне стоимостью 15-16 тысяч рублей. Российское представительство Xiaomi вопрошало за него 31 тысячу рублей, и по такой цене смартфон абсолютно «не пошёл». Но в Китае Mi 5s изначально стоил 18-20 тысяч, а теперь подешевел до 15-18 тысяч рублей (в зависимости от цвета и объёма памяти). И с такими приятностями всё остальное не имеет значения — даже с «цыганские» расцветки корпуса в самых дешёвых комплектациях.

Потому что внутри смартфона трудится Snapdragon 821 — чип уровня Exynos 8890 в Samsung Galaxy S7 edge, лучший процессор в смартфонах 2016 года. И вдвойне приятно, что в Mi 5s при этом установлена хорошая камера. Не сенсационно крутая, конечно — с iPhone 7 или упомянутым выше Galaxy на равных тягаться не сможет, но ваши ASUS ZenFone 3 или Meizu Pro 6 заткнёт за пояс с большим отрывом.



Xiaomi Mi 5s

«Подлянок» в смартфоне почти нет — отсутствует слот для карт памяти (старая Сяомишная традиция), ну, и корпус с настолько рубленными формами, что удерживать без чехла такую «финку» очень несподручно. В остальном — экстремально быстрый (в категории «до 20 тысяч рублей) китайский флагман с хорошим экраном, хорошим звуком в наушниках и качественной камерой.

Сколько стоит 31 тысяча рублей (официальная розница) 15-18 тысяч рублей («серая» розница) Что известно о начинке Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996) — «Озимандия, мощный царь царей», лучший процессор в смартфонах 2016 года. Четыре очень мощных ядра (да-да, и они быстрее, чем 10 ядер в MediaTek!) с умеренным нагревом и классной игровой графикой. Разогнанная версия Snapdragon 820 (HTC 10, Sony Xperia XZs, Moto Z). До сих пор впечатляет скоростью работы, а в паре с Full HD-дисплеем «тянет» любые игры на максимальной детализации графики. Очень любим энтузиастами за возможность установить на смартфоны прошивку с «облегчённым новейшим Андроид» даже тогда, когда эти смартфоны уже несколько лет как перестали продавать и «латать» обновлениями ПО производители. Хорош ли смартфон за вычетом процессора Однозначно хорош. Потому что это золотая (особенно, судя по оставшимся в продаже расцветкам, хи-хи) середина между попахивающими ширпотребом «бюджетниками» и флагманами нового поколения, за которые хотят уже 25-30 тысяч рублей. Если вам хватит встроенных 32/64 Гбайт, а большой экран не очень-то нужен, это лучшая по производительности недорогая модель, которая не будет «тормозить», даже если обвешать её мыслимыми и немыслимыми приложениями, а потом все их запустить.

Обзор Xiaomi Mi 5s