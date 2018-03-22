4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей

Со смартфонами Xiaomi не работает правило: «чем дороже — тем лучше». Дешёвые модели Xiaomi всё чаще оказываются лучше дорогих, и сейчас мы докажем вам это.

Xiaomi Redmi 5 Plus — дешевле и лучше, чем Redmi Note 5A Prime

Ценообразование Xiaomi в России умом не понять и аршином общим не измерить. Представьте себе кустарным образом тюнингованную мотоколяску-«инвалидку», которую продают по цене «Жигулей». Конечно, «жигуль» тоже не назовёшь шикарной машиной, но это хотя бы полноразмерное транспортное средство классом выше, поэтому в реальной жизни между ценой на мотоколяски и комфортабельные автомобили всегда была пропасть.

Но в бюджетных мобильниках такой подход успешно практикуют: красивый металлический Redmi 5 с модным вытянутым дисплеем формата 18:9, неплохой камерой, быстрой (по бюджетным меркам, конечно — 5В 2A) зарядкой, мощным процессором и ёмким аккумулятором стоит в сотовых салонах 13 тысяч рублей, а «старший помощник младшего дворника», Redmi Note 5A Prime 64 Gb, стоит 17 (!) тысяч при том, что он хуже.



Xiaomi Redmi Note 5A Prime

А всё дело в том, Redmi Note 5A Prime — это странное дитя маркетологов, которое можно назвать так: «максимально дорогая версия максимально дешёвого смартфона». Берём неказистый пластиковый Redmi Note 5A, самый дешёвый Xiaomi с крупным экраном, крепим к нему копеечный сканер отпечатков (в стандартном Note 5A даже этого нет), какой-нибудь восьмиядерный процессор попроще и много памяти непонятно для чего, потому что в смартфоне есть раздельные слоты (2 SIM + отдельно слот для microSD). Кто-то даже покупал такое чудо на «безрыбье», когда по-настоящему мощные и крутые бюджетные Redmi Note 4 начали исчезать из магазина, а пятое поколение бюджетных «лопатофонов» ещё не привезли.



Xiaomi Redmi 5

Но теперь Redmi 5 появился во всех магазинах — он современный, надёжный и выносливый, а главное — не «попахивает» ширпотребом, тогда как Redmi Note 5A выглядит подвыпившим мужиком-трудягой в дырявой майке и растянутых «трениках», но с дорогими часами на руках и роскошными туфлями на ногах. Ничего не имею против рабочего класса, просто давайте не будем изображать из них предпринимателей средней руки.

Xiaomi Redmi Note 4 — дешевле и лучше, чем Mi A1

В «табеле о рангах» Xiaomi серия Redmi — это только дешёвые «антикризисные» смартфоны, а «крутые» модели всегда гнездятся в серии Mi. Долгое время отличие «старших» смартфонов Xiaomi от «младших» было заметно невооружённым глазом — например, даже четырёхлетний Xiaomi Mi4 однозначно лучше новенького Redmi 4X, что уж говорить о более свежих моделях.



Xiaomi Redmi Note 4

А потом сложилась странная ситуация: если отдельно стоящий «лопатофон» Mi Max ещё как-то можно было отнести к более крутой серии в сравнении с Redmi, то по какому праву престижный шильдик достался откровенно бюджетным Mi A1/Mi5X и Mi5C — совершенно непонятно. Да и бог с ним, с шильдиком. Просто выходит так, что «честный» бюджетный Redmi Note 4 стоит в официальной рознице 15 тысяч рублей при том, что «премиальный» Mi A1 с таким же процессором, менее ёмким аккумулятором и сомнительным дизайном корпуса (пародия на iPhone 7) оценивают в 18–19 тысяч в зависимости от объёма памяти.

Если обозревать смартфоны по табличкам с характеристиками, обосновать стоимость Mi A1 получится легко. Дескать, «пустой» и поэтому более быстрый Android, на 1 гигабайт больше оперативной памяти, две тыловые камеры, а не одна, как в Redmi Note 4.

Но это в теории. На практике оба смартфона одинаково неплохо снимают фото днём (Mi A1 изредка выдаёт более светлые снимки, но с активацией режима HDR на обоих смартфонах разница почти исчезает) и одинаково ужасно ночью. С качеством видеозаписи разницы тоже почти нет — в Mi A1 есть режим записи видео в разрешении 4K, но вам не захочется им пользоваться.



Xiaomi Mi A1

Две тыловые камеры в Mi A1 дают символический (двукратный) зум — лучше, чем никакой, но почти бесполезный в реальной съёмке. А замыливать фон при съёмке портретов сейчас умеют даже приложения. И даже по быстродействию разница между Redmi Note 4 и Mi A1 стремится к нулю — рекламный ход с «чистым» Андроидом помог Xiaomi продать больше смартфонов в Индии (где китайские оболочки в смартфонах очень не любят), но, если не быть принципиальным ненавистником MIUI, с последней версией прошивки Note 4 и Mi A1 идут вровень по скорости работы. А энтузиасты, для которых новый Android в изначальном виде — принципиальный вопрос, могут установить на Note 4 хоть сейчас самый новенький Android 8.1 из существующих, неофициальных прошивок для «ноута» немыслимое количество.

Нельзя сказать, что Mi A1 недостоин покупки — он скорее не стоит того, как говорит молодёжь, хайпа (искусственного ажиотажа), из-за которого стал дороже, чем стоило бы. А Redmi Note 4 — ещё одно доказательство того, что старый конь борозды не испортит. Потому что даже с выходом Redmi 5 Plus (он же Redmi Note 5 на некоторых рынках) старая модель не стала менее интересной для покупки.

Xiaomi Mi6 — дешевле и лучше, чем Mi Mix 2

Если даже Redmi иногда оказываются лучше, чем смартфоны Mi-серии, то кого теперь удивит, что самый дорогой среди Mi-смартфонов нельзя назвать самым лучшим.



Xiaomi Mi Mix 2

Есть у Mi Mix 2 один, но «железобетонный» аргумент — это мощный и относительно недорогой безрамочник со своим «лицом». В 2018 году, когда производители смартфонов один за другим расписались в своей бездарности и перерисовывают iPhone X, даже «не каноничный» второй Ми Микс со смесью дизайна Samsung и Sharp выглядит приятнее. Но ничего: исчезли чёлки у неформальной молодёжи — исчезнут и в экранах смартфонов!

Только вот за пределами безрамочности эффектный Mi Mix 2 абсолютно по всем параметрам уступает «номерному» настоящему флагману Xiaomi — Mi6. Потому что «Ми-шесть» дешевле на три тысячи рублей (стоит 22 тысячи на старте), а лучше на гораздо более внушительную сумму. Маленький флагман Xiaomi предлагает более чёткий и яркий экран, намного более качественные камеры, водозащиту и стереодинамики, да ещё и от аккумулятора работает дольше! Вы правда считаете, что «натянутый» дисплей в Mi Mix 2 перекрывает все эти преимущества?



Xiaomi Mi6

Xiaomi Mi5s Plus — дешевле и лучше, чем Redmi Note 5 Pro

А сейчас поговорим о «священной корове» фанатов Xiaomi — новеньком Redmi Note 5 Pro, который ещё толком никто не щупал вживую (смартфон стал временным эксклюзивом для индийского рынка), но который уже заочно стал для фанатов марки и просто гиков лучшим бюджетным смартфоном современности.



Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Бюджетным ли? Но пока ситуация такова, что в конце марта магазины на AliExpress, которые принимают заказы на Redmi Note 5 Pro с 6/64 ГБ памяти (а интересна именно эта версия, потому что с процессором уровня Snapdragon 636 жалкие 3 ГБ оперативной памяти в базовой модели будут «бутылочным горлышком) просят за него 16–18 тысяч рублей.

«Будто за эти деньги есть альтернативы», — скажут фанаты. Альтернативы есть! Например, полузабытый всеми Mi5s Plus. За 15-17 тысяч рублей, при этом с более мощной начинкой (процессоры отличаются слабо, а вот игры Snapdragon 821 тянет лучше, чем 636), более красивым корпусом, быстрой зарядкой нового поколения (Quick Charge 3.0 против 2.0 у Note 5 Pro), более качественной фронтальной камерой и NFC (смартфон в роли банковской карты).



Xiaomi Mi5s Plus

На стороне Redmi Note 5 Pro остаются вытянутый экран (при этом менее яркий) и более качественные камеры, но только при съёмке днём... потому что ручной режим в Redmi Note 5 Pro неполноценный (даже выдержку регулировать нельзя), а хронические проблемы со съёмкой в помещении и ночью у Xiaomi никуда не делись.