4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей

Евгений Харитонов, 

Со смартфонами Xiaomi не работает правило: «чем дороже — тем лучше». Дешёвые модели Xiaomi всё чаще оказываются лучше дорогих, и сейчас мы докажем вам это.

Xiaomi Redmi 5 Plus — дешевле и лучше, чем Redmi Note 5A Prime

Какой недорогой смартфон купить вместо Xiaomi

Ценообразование Xiaomi в России умом не понять и аршином общим не измерить. Представьте себе кустарным образом тюнингованную мотоколяску-«инвалидку», которую продают по цене «Жигулей». Конечно, «жигуль» тоже не назовёшь шикарной машиной, но это хотя бы полноразмерное транспортное средство классом выше, поэтому в реальной жизни между ценой на мотоколяски и комфортабельные автомобили всегда была пропасть.

Но в бюджетных мобильниках такой подход успешно практикуют: красивый металлический Redmi 5 с модным вытянутым дисплеем формата 18:9, неплохой камерой, быстрой (по бюджетным меркам, конечно — 5В 2A) зарядкой, мощным процессором и ёмким аккумулятором стоит в сотовых салонах 13 тысяч рублей, а «старший помощник младшего дворника», Redmi Note 5A Prime 64 Gb, стоит 17 (!) тысяч при том, что он хуже.

Xiaomi Redmi Note 5A Prime
Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Лучшие дешёвые смартфоны месяца

А всё дело в том, Redmi Note 5A Prime — это странное дитя маркетологов, которое можно назвать так: «максимально дорогая версия максимально дешёвого смартфона». Берём неказистый пластиковый Redmi Note 5A, самый дешёвый Xiaomi с крупным экраном, крепим к нему копеечный сканер отпечатков (в стандартном Note 5A даже этого нет), какой-нибудь восьмиядерный процессор попроще и много памяти непонятно для чего, потому что в смартфоне есть раздельные слоты (2 SIM + отдельно слот для microSD). Кто-то даже покупал такое чудо на «безрыбье», когда по-настоящему мощные и крутые бюджетные Redmi Note 4 начали исчезать из магазина, а пятое поколение бюджетных «лопатофонов» ещё не привезли.

Xiaomi Redmi 5
Xiaomi Redmi 5

Обзор Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Но теперь Redmi 5 появился во всех магазинах — он современный, надёжный и выносливый, а главное — не «попахивает» ширпотребом, тогда как Redmi Note 5A выглядит подвыпившим мужиком-трудягой в дырявой майке и растянутых «трениках», но с дорогими часами на руках и роскошными туфлями на ногах. Ничего не имею против рабочего класса, просто давайте не будем изображать из них предпринимателей средней руки.

Xiaomi Redmi Note 4 — дешевле и лучше, чем Mi A1

5 смартфонов среднего класса, которые лучше флагманов

В «табеле о рангах» Xiaomi серия Redmi — это только дешёвые «антикризисные» смартфоны, а «крутые» модели всегда гнездятся в серии Mi. Долгое время отличие «старших» смартфонов Xiaomi от «младших» было заметно невооружённым глазом — например, даже четырёхлетний Xiaomi Mi4 однозначно лучше новенького Redmi 4X, что уж говорить о более свежих моделях.

Xiaomi Redmi Note 4
Xiaomi Redmi Note 4

Обзор Xiaomi Mi A1

А потом сложилась странная ситуация: если отдельно стоящий «лопатофон» Mi Max ещё как-то можно было отнести к более крутой серии в сравнении с Redmi, то по какому праву престижный шильдик достался откровенно бюджетным Mi A1/Mi5X и Mi5C — совершенно непонятно. Да и бог с ним, с шильдиком. Просто выходит так, что «честный» бюджетный Redmi Note 4 стоит в официальной рознице 15 тысяч рублей при том, что «премиальный» Mi A1 с таким же процессором, менее ёмким аккумулятором и сомнительным дизайном корпуса (пародия на iPhone 7) оценивают в 18–19 тысяч в зависимости от объёма памяти.

Если обозревать смартфоны по табличкам с характеристиками, обосновать стоимость Mi A1 получится легко. Дескать, «пустой» и поэтому более быстрый Android, на 1 гигабайт больше оперативной памяти, две тыловые камеры, а не одна, как в Redmi Note 4.

Но это в теории. На практике оба смартфона одинаково неплохо снимают фото днём (Mi A1 изредка выдаёт более светлые снимки, но с активацией режима HDR на обоих смартфонах разница почти исчезает) и одинаково ужасно ночью. С качеством видеозаписи разницы тоже почти нет — в Mi A1 есть режим записи видео в разрешении 4K, но вам не захочется им пользоваться.

Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1

Как выбрать хороший дешёвый смартфон

Две тыловые камеры в Mi A1 дают символический (двукратный) зум — лучше, чем никакой, но почти бесполезный в реальной съёмке. А замыливать фон при съёмке портретов сейчас умеют даже приложения. И даже по быстродействию разница между Redmi Note 4 и Mi A1 стремится к нулю — рекламный ход с «чистым» Андроидом помог Xiaomi продать больше смартфонов в Индии (где китайские оболочки в смартфонах очень не любят), но, если не быть принципиальным ненавистником MIUI, с последней версией прошивки Note 4 и Mi A1 идут вровень по скорости работы. А энтузиасты, для которых новый Android в изначальном виде — принципиальный вопрос, могут установить на Note 4 хоть сейчас самый новенький Android 8.1 из существующих, неофициальных прошивок для «ноута» немыслимое количество.

Нельзя сказать, что Mi A1 недостоин покупки — он скорее не стоит того, как говорит молодёжь, хайпа (искусственного ажиотажа), из-за которого стал дороже, чем стоило бы. А Redmi Note 4 — ещё одно доказательство того, что старый конь борозды не испортит. Потому что даже с выходом Redmi 5 Plus (он же Redmi Note 5 на некоторых рынках) старая модель не стала менее интересной для покупки.

Xiaomi Mi6 — дешевле и лучше, чем Mi Mix 2

Если даже Redmi иногда оказываются лучше, чем смартфоны Mi-серии, то кого теперь удивит, что самый дорогой среди Mi-смартфонов нельзя назвать самым лучшим.

Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Mix 2

Обзор Xiaomi Mi Mix 2

Есть у Mi Mix 2 один, но «железобетонный» аргумент — это мощный и относительно недорогой безрамочник со своим «лицом». В 2018 году, когда производители смартфонов один за другим расписались в своей бездарности и перерисовывают iPhone X, даже «не каноничный» второй Ми Микс со смесью дизайна Samsung и Sharp выглядит приятнее. Но ничего: исчезли чёлки у неформальной молодёжи — исчезнут и в экранах смартфонов!

Обзор Xiaomi Mi6

Только вот за пределами безрамочности эффектный Mi Mix 2 абсолютно по всем параметрам уступает «номерному» настоящему флагману Xiaomi — Mi6. Потому что «Ми-шесть» дешевле на три тысячи рублей (стоит 22 тысячи на старте), а лучше на гораздо более внушительную сумму. Маленький флагман Xiaomi предлагает более чёткий и яркий экран, намного более качественные камеры, водозащиту и стереодинамики, да ещё и от аккумулятора работает дольше! Вы правда считаете, что «натянутый» дисплей в Mi Mix 2 перекрывает все эти преимущества?

Xiaomi Mi6
Xiaomi Mi6

Xiaomi Mi5s Plus — дешевле и лучше, чем Redmi Note 5 Pro

А сейчас поговорим о «священной корове» фанатов Xiaomi — новеньком Redmi Note 5 Pro, который ещё толком никто не щупал вживую (смартфон стал временным эксклюзивом для индийского рынка), но который уже заочно стал для фанатов марки и просто гиков лучшим бюджетным смартфоном современности.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Бюджетным ли? Но пока ситуация такова, что в конце марта магазины на AliExpress, которые принимают заказы на Redmi Note 5 Pro с 6/64 ГБ памяти (а интересна именно эта версия, потому что с процессором уровня Snapdragon 636 жалкие 3 ГБ оперативной памяти в базовой модели будут «бутылочным горлышком) просят за него 16–18 тысяч рублей.

Бюджетный Xiaomi против пяти конкурентов — сравнительный тест

«Будто за эти деньги есть альтернативы», — скажут фанаты. Альтернативы есть! Например, полузабытый всеми Mi5s Plus. За 15-17 тысяч рублей, при этом с более мощной начинкой (процессоры отличаются слабо, а вот игры Snapdragon 821 тянет лучше, чем 636), более красивым корпусом, быстрой зарядкой нового поколения (Quick Charge 3.0 против 2.0 у Note 5 Pro), более качественной фронтальной камерой и NFC (смартфон в роли банковской карты).

Xiaomi Mi5s Plus
Xiaomi Mi5s Plus

На стороне Redmi Note 5 Pro остаются вытянутый экран (при этом менее яркий) и более качественные камеры, но только при съёмке днём... потому что ручной режим в Redmi Note 5 Pro неполноценный (даже выдержку регулировать нельзя), а хронические проблемы со съёмкой в помещении и ночью у Xiaomi никуда не делись.

Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон Xiaomi выбор сравнение

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