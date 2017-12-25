На что способен самый недорогой смартфон Xiaomi: обзор Redmi 5A

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Redmi 5A Плюсы дизайн стал чуть лучше по сравнению с прошлой моделью

отдельный слот для microSD

MIUI 9 из коробки Минусы очень мало изменений по сравнению с предыдущей моделью

В начале года мы писали о Xiaomi Redmi 4A — отличном смартфоне за свои 10 000 рублей. Сейчас он получил обновление в лице Redmi 5A. Посмотрим, удалось ли Xiaomi снова удивить своих фанатов.

Технические характеристики

Xiaomi Redmi 5A Xiaomi Redmi 4A (обзор) Операционная система Android 7.1.2 Nougat + MIUI 9 Android 6.0 Marshmallow + MIUI 8 Экран 5”, 1280x720, 16:9, IPS, 293 ppi 5”, 1280x720, 16:9, IPS, 293 ppi Процессор Qualcomm MSM8940 Snapdragon 425 (4x Cortex-A53, 1,4 ГГц) Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917, 4 ядра (4x Cortex-A53 1,4 ГГц) Графика Adreno 308 Adreno 308 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ Накопитель 16 ГБ, отдельный слот для microSD (до 128 ГБ) 16 ГБ, слот для microSD (до 256 ГБ) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,2 качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0 Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,2 качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0 Аккумулятор 3000 мАч, несъемный 3120 мАч, несъемный Размеры 140x70x8 мм 139,5x70,4x8,5 мм Масса 137 г 131 г Цена на момент публикации 7100 рублей 6970 рублей

Для тех, кто в статье сразу ищет выводы (как, например, я), сразу раскрою карты — смартфон практически не изменился. Вы и сами можете видеть это по табличке характеристик, где я указал обе модели. По большому счету, изменилась только прошивка — новая модель получила более свежий Android и фирменную оболочку MIUI последней, девятой версии. Экран остался тем же, процессор абсолютно тот же, память, камеры, аккумулятор — не поменялось почти ничего. Вот разве что вместо Micro-SIM телефон теперь поддерживает nano-SIM. И есть небольшие косметические обновления корпуса. С этого и начнём.

Внешний вид



Xiaomi Redmi 5A

Обиднее всего, что модель получила не металлический, а пластиковый корпус. С одной стороны, это, конечно, не редкость, но Xiaomi сама приучила нас к металлическим смартфонами даже в начальном сегменте. Правда, предшественник в лице Redmi 4A тоже был пластмассовым, так что претензий вроде как и не должно быть.



Xiaomi Redmi 5A

На мой взгляд, Redmi 5A получил менее скучный корпус. Грани стали заметно плавнее и изящнее. В предыдущей модели изгибы как будто нарочно были подобраны такие, чтобы внешность смартфона отталкивала и хотелось взять более дорогой и прилично выглядящий Xiaomi. C Redmi 5A такого уже нет. Экстерьер у него хоть и спокойный и умеренный (скучный, чего уж там), но хотя бы не такой же безвкусный. Большой плюс к внешнему виду — качество сборки. Все детали и детальки подогнаны отлично, нигде нет кривоватых зазоров и прочих признаков, что производителю всё равно, что вы о нём думаете, если покупаете смартфон меньше чем за 10 000 рублей. Свежести внешнему виду модели придает стекло во всю величину передней панели — стильно-модно-молодёжно.



Xiaomi Redmi 5A

Что мне нравится в Redmi 5A — у него есть отдельные сенсорные клавиши под дисплеем, что очень облегчает управление. Любопытно, что под клавишей «Домой» Xiaomi разместила и индикатор пропущенных сообщений и прочего. Почему туда, а не рядом с разговорным динамиком, неизвестно.



Xiaomi Redmi 5A

Еще из примечательного — отдельный слот для microSD. Причём именно отдельный выдвижной слот. В остальном, ничего нового. Простой спокойный дизайн для «позвонить».

Дисплей



Xiaomi Redmi 5A

Вопрос размера — вопрос индивидуальных предпочтений, однако 5-дюймовый смартфон всё-таки кажется в руке игрушечным по сравнению с моделями с более привычными диагоналями вроде 5,5-дюймов. Разрешение он, конечно, получил небольшое — 1280х720 пикселей. Но на относительно небольшом экране это и не так заметно. А он не поменялся не только по основным параметрам, но даже колориметр показывает те же цифры в пределах погрешности. А это значит, что дисплей всё такой же недостаточно яркий для полноценной работы в яркий солнечный день на улице, но на удивление хорошо откалиброван. Может быть у него не идеальные углы обзора, но, для своей ценовой категории, это отличный экран.

Результаты теста дисплея Xiaomi Redmi 5A Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 370/1 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 852:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 96 % DeltaE (меньше = лучше) 2,55 Гамма (идеальная — 2,2) 2,5 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7500

Камеры

Основная камера имеет сенсор с разрешением 13 Мп. Снимает она достаточно сносно, особенно для смартфона за 8500 рублей. Конечно, есть и свои недостатки: не особо широкий динамический диапазон. В камере, конечно, есть и режим HDR, но думает он долго и зачастую слишком очевиден на снимках. Фотографии с настройками по умолчанию, на мой взгляд, получаются слишком контрастными, тени завалены, но это можно подрегулировать в настройках.

Видео смартфон может снимать в разрешении вплоть до Full HD. Днём картинка чёткая, но, как и в случае со снимками, тёмные оттенки напрочь сливаются. А ночью заметно падает количество кадров в секунду.

От фронтальной камеры можно добиться хороших снимков. На удивление, разницу между ней и 16-мегапиксельной фронталкой Xiaomi Redmi Note 5A Prime на фотографиях еще нужно внимательно поискать. Причём у 5A Prime она еще и порядочно шумит в отличие от оной у просто Redmi 5A. Но, конечно, для хорошего кадра надо выбрать хороший свет, желательно не слишком яркий, а затем еще замереть на пару секунд.

Производительность, софт и автономность

Как я уже упоминал в самом начале, система-на-кристалле досталась Xiaomi Redmi 5A от его предшественника. Как вы понимаете, слабенький 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425 за год не стал мощнее. Но, конечно, если никто и не ожидает от одной из самых недорогих моделей мощной начинки, то уж хотя бы небольшое обновление, хотя бы для галочки, просто неприлично не сделать. Я уже не говорю о том, что покупателей надо хотя бы заинтересовать новой моделью, но кто же захочет переходить с 4A на 5A, если у него остался ровной такой же процессор? Тем не менее, за время изучения смартфона никаких заметных подтормаживаний замечено не было. Веб-браузинг, пролистывание всяких фейсбуков-интсаграмов — всё работает плавно. Но, например, сделать снимок с включённой функцией HDR — это требует времени, и потому быстро надоедает.

Памяти у Xiaomi Redmi 5A маловато. То есть, за те же деньги вы больше и не получите, но всё равно приготовьтесь, что приложения не будут подолгу задерживаться в ОЗУ, а слот для карточки microSD пригодится довольно скоро.

Некоторые смартфоны Xiaomi уже вот-вот получат Android 8, но Xiaomi Redmi 5A работает из коробки на Android 7.1.2. Однако, он сразу получил новейшую, девятую версию фирменной оболочки MIUI. Причём она сразу же попросилась обновиться, так что на момент написания статьи гаджет работал под MIUI 9.1.6. Правда, визуально отличить её от восьмой версии проблематично. Тем не менее, она получила несколько новых и полезных функций. Например, стало возможным выделить и переместить сразу несколько иконок рабочего стола. Также теперь можно разделить экран надвое, чтобы пользоваться сразу двумя приложениями. Например, включить ролик на YouTube и одновременно вести переписку с кем-нибудь в мессенджере. Из уведомлений в шторке теперь можно сразу отвечать, не переходя в само приложение. Еще одна приятная мелочь — двойной тап по левой сенсорной клавише позволяет быстро переключаться между двумя приложениями, которые вы открывали последний раз. Наконец, функция «Не беспокоить» теперь доступна во время активации ползунка громкости и позволяет настраивать продолжительность её действия. В общем, много маленьких, но удобных идей на каждый день.

Надо заметить, что аккумулятор новой модели стал чуточку поменьше. Его ёмкость теперь составляет ровно 3000 мАч против 3120 мАч у Redmi 4A. Тот, кстати, работал от одного заряда удивительно долго — до двух дней. А учитывая, что Redmi 5A — это тот же Redmi 4A, то вряд ли в этом отношении что-либо поменялось.

Конкуренты

Xiaomi Redmi 5A Meizu M5C Honor 6A Операционная система Android 7.1.2 Nougat + MIUI 9 Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 (Nougat) Экран 5”, 1280x720, 16:9, IPS, 294 ppi 5”, 1280x720, 16:9, IPS, 294 ppi 5”, 1280x720, 16:9, IPS, 294 ppi Процессор Qualcomm MSM8940 Snapdragon 425 (4x Cortex-A53, 1,4 ГГц) MediaTek MT6737 (4x Cortex-A53 1,3 ГГц) Qualcomm MSM8940 Snapdragon 430 (8x Cortex-A53, 1,5 ГГц) Графика Adreno 305 Mali-T720 Adreno 505 Оперативная память 2 ГБ 2 ГБ 2 ГБ Накопитель 16 ГБ, отдельный слот для microSD (до 128 ГБ) 16 ГБ, слот microSD до 256 ГБ (совмещён со слотом для второй сим-карты) 16 ГБ, слот microSD до 256 ГБ (совмещён со слотом для второй сим-карты) Связь LTE, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС LTE, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС LTE, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС Камеры Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,2 качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0 качество видео: до 1920x1080@30 FPS Основная Разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0 качество видео: до 1280x720@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0 Основная Разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,0 качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0 Аккумулятор 3000 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный 3020 мАч, несъемный Размеры 140x70x8 мм 144х71х8 мм 144х71х8 мм Масса 137 г 135 г 143 г Цена на момент публикации 7000 рублей 8000 рублей 9000 рублей

Meizu M5C



Meizu M5C

Meizu M5C, как и Xiaomi Redmi 5A, старается одновременно быть максимально недорогим, при этом всё-таки не ударить в грязь лицом. К примеру, у него хоть и пластиковый, но весьма приятный на вид корпус. Камеры при хорошем освещении снимают достойно. Плюс, смартфон не спотыкается о свою же программную оболочку, работает весьма шустро для «бюджетника». Правда, при таком же аккумуляторе Meizu M5C держится всего день, ночью снимает из рук вон плохо, а симпатичный корпус быстро покрывается отпечатками пальцев.

Honor 6A



Honor 6A

Honor 6A — гаджет ровно из той же оперы. Небольшой экран с небольшим разрешением, но всё еще с приличной цветопередачей. Процессор по своим возможностям не хуже, чем у Xiaomi Redmi 5A. В отличие от конкурентов, у Honor 6A хотя бы частично металлический корпус. А в остальном разница невелика. Камеры также боятся сцен, сочетающих яркий свет и очень тёмные тени, и просто низкого освещения. Экран неплохой, а вот памяти впритык — 2 ГБ ОЗУ и 16 на накопителе.

Заключение

Xiaomi Redmi 5A весьма неплохой смартфон. За свои деньги он предлагает не так уж мало. Например, весьма качественную сборку без всяких люфтов, достойный и хорошо откалиброванный экран, нормальную камеру в своём ценовом сегменте. Даже фронтальная камера особо не уступает 16-мегапиксильной коллеге из Xiaomi Redmi Note 5A Prime (на самом деле просто обе не хватают звёзд с небес). Железо пусть и скромное, но новая оболочка MIUI 9 работает на нём бодро, браузер и соцсеточки тоже не тормозят. И цена — всего 7000 рублей. То есть, до падения курса рубля бы он стоил лишь тысячи четыре. Поэтому даже и не обращаешь внимание, что нет NFC или сканера отпечатка пальцев. Мало памяти, это, конечно, минус, но зато есть отдельный слот для microSD-карты, ради которой не придётся прощаться с одной из двух симок.



Xiaomi Redmi 5A

Единственная проблема с Xiaomi Redmi 5A — это его почти полная идентичность Xiaomi Redmi 4A, про который мы писали ещё в феврале. С тех пор поменялись только прошивка и дизайн, и то отнюдь не радикально. Процессор остался тем же, экран тоже. Нет каких-либо значительных изменений, чтобы владельцам Redmi 4A захотелось обновиться раньше, чем их смартфон испустит последний дух. А учитывая, что смартфоны еще и стоят одинаково, то Redmi 5A можно рекомендовать только при условии, что «Четвёрки» у вас не было.

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Redmi 5A Плюсы дизайн стал чуть лучше по сравнению с прошлой моделью

отдельный слот для microSD

MIUI 9 из коробки Минусы очень мало изменений по сравнению с предыдущей моделью