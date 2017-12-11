Обзор Xiaomi Redmi Note 5A Prime: недорогой смартфон с 16-мегапиксельной селфи-камерой

7.0 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Redmi Note 5A Prime Плюсы Отличное качество сборки

Можно одновременно установить две SIM-карты и microSD

Хороший по большинству характеристик экран Минусы Слабенький процессор

HD-разрешение дисплея

Xiaomi выпустила Redmi Note 5A Prime с 16-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой. Нужен ли этот вагон мегапикселей и не делает ли вспышка мешки под глазами заметнее? Это, как и другие особенности модели, мы изучили максимально подробно.

Xiaomi Redmi Note 5A Prime Операционная система Android 7.1.2 Nougat + MIUI 8.5 Экран 5.5”, 1280x720, 16:9, IPS, 233 ppi Процессор Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (8x Cortex-A53, 1,4 ГГц) Графика Adreno 505 Оперативная память 3 ГБ Накопитель 32 ГБ, отдельный слот для microSD (до 256 ГБ) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS Камеры Основная

разрешение матрицы: 13 Мп

диафрагма: f/2,2

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная

разрешение матрицы: 16 Мп

диафрагма: f/2,0

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Аккумулятор 3080 мАч, несъемный Размеры 153x76x8 мм Масса 153 г Цена на момент публикации 12 000 рублей

Внешний вид

В плане экстерьера вас не ждёт ничего необычного. Практичность — самый подходящий эпитет для внешнего вида Xiaomi Redmi Note 5A Prime. В целом, всё как у всех, без кнопок в неожиданных местах, без вычурных дизайнерских решений.

Корпус у смартфона пластиковый, хотя задняя крышка старается выглядеть металлической. При этом внешний вид смартфона не кричит о его статусе «бюджетного» гаджета — все элементы подогнаны ровно, ничего не выглядит так, будто сделано по принципу «и так сойдёт».



Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Лицевая панель — цельный кусок стекла. Выглядит современно. Взглянув, например, на Xiaomi Remi Note 3 Pro и на Xiaomi Redmi Note 5A Prime, вы без подсказок опознаете новую модель. Лично мне очень нравится, что под экраном есть отдельные сенсорные кнопки. Кстати, кто-то может посетовать, что у новинки не модный нынче вытянутый дисплей (18:9). Это верно, у Redmi Note 5A Prime экран с привычным соотношением сторон — 16:9. А вот с вытянутыми панелями недавно появились другие модели — Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus (новость).



Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Из необычного — над дисплеем можно найти «лишний», третий глазок. Это вспышка фронтальной камеры, о который мы поговорим чуть ниже.

Redmi Note 5A Prime не расстался с 3,5-джеком, так что музыку можно слушать без всяких дополнительных переходников. Он находится на верхней панели рядом с инфракрасным портом, с помощью которого можно управлять привычной техникой: ТВ, кондиционером и т.д.



Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Но одновременно с тем Redmi Note 5A Prime не получил и USB Type-C, оставшись с предыдущим стандартным для Android-смартфонов портом — Micro-USB 3.0.

Дисплей и звук

Экран у Redmi Note 5A Prime хоть и большой, как сейчас принято, но тем грустнее, ведь его разрешение всего 1280х720 пикселей. Поэтому, если до этого у вас был смартфон с Full HD-экраном или же с гораздо меньше диагональю, к невысокой плотности пикселей придётся адаптироваться. Однако на этом недостатки дисплея этой модели заканчиваются. Экран имеет очень хороший запас яркости — до 477 кд/м2, отличный уровень контрастности (1500:1), минимальное отклонение цветопередачи и эталонную гамму.

Результаты теста дисплея Xiaomi Redmi Note 5A Prime Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 477/1 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1500:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 90 % DeltaE (меньше = лучше) 2,07 Гамма (идеальная — 2,2) 2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8300

Аудио подсистема тоже достойная. Динамик всего один и находится снизу, но играет очень прилично — не хрипит, сносно справляется с любыми жанрами. От недорогого смартфона ожидаешь гораздо более худшего.

Камеры

Камера в Xiaomi Redmi Note 5A Prime — гвоздь программы. Правда, не тыловая, а фронтальная. Она получила матрицу с разрешением аж 16 мегапикселей и свою собственную вспышку, но и то, и другое — спорные преимущества. Например, стоит только чуть стемнеть, как снимки на фронтальную камеру получаются очень шумными. При этом какой-то большой детализации, ради которой, по сути, и нужны дополнительные мегапиксели, на фотографиях не видно. Днём при ярком освещении вместо шумов вылезает другая «болячка» — скромный динамический диапазон. И, к сожалению, даже хороший свет не гарантирует вам автоматически хороших кадров.

Фронтальная вспышка у Xiaomi Redmi Note 5A Prime реализована интересно. Она не мерцает вам в лицо, одновременно ослепляя и дезориентируя. Наоборот, она работает, как фонарик — просто постоянно светится (либо нет). Это позволяет вам сразу видеть, каким получится кадр, правильно расположить смартфон, чтобы свет не слишком ярко отражался от кожи лица. В общем, удобная сама по себе и хорошо реализованная «фича». Проблема в другом — это всё равно не делает снимки конфеткой. Но хотя бы даёт возможность поэкспериментировать.

Основная камера имеет 13 мегапикселей и не так сильно шумит при недостаточном освещении. Днём снимает неплохо, но, на мой взгляд, качество не стало сильно лучше со времён Redmi Note 3 Pro. То есть, запечатлевать сиюминутные моменты и делиться ими с кем-то подойдёт, а вот делать красивые снимки — только если вы очень талантливый фотограф. Ночью же камера и вовсе превращается в тыкву.

Приложении камеры у Redmi Note 5A Prime, как и вся оболочка, собственное, но немного урезанное по сравнению со старшими моделями. А именно, в ручном режиме можно настраивать только баланс белого и ISO. Менять выдержку и регулировать фокусное расстояние вручную нельзя.

Видеосъёмка ночью, кстати, выглядит не так плохо. Камера хотя бы не роняет количество кадров в секунду, как это случается, например, у ASUS ZenFone Max Plus M1. Но у Redmi Note 5A Prime другая беда — ночью при записи видео камера испытывает заметные трудности при фокусировке. Днём же всё хорошо — снимает на все деньги.

Производительность, софт, автономность

Низкое разрешение экрана — не единственная «бюджетная» нотка в Xiaomi Redmi Note 5A Prime. Не внушает энтузиазма и выбранная система-на-кристалле — Snapdragon 435. Смартфон, в целом, ведёт себя резво, но нередко также замечаешь, как он слегка задумывается то там, то здесь. Совсем немного, конечно, но это при том, что на тестовом семпле не было установлено несколько десятков мессенджеров, приложений банков, соцсетей и прочего. Тем не менее, гаджет вполне позволяет играть в динамичные игрушки вроде Grand Theft Auto: San Andreas, Asphalt 8, Real Racing 3 и др.

На почти голом смартфоне без всего вышеперечисленного набора приложений постоянно занято два из трёх гигабайт оперативной памяти. 3 гигабайта потихоньку становятся бутылочным горлышком для Android-смартфонов. Понятно, что от бюджетного гаджета нельзя ждать навороченных характеристик, но с Xiaomi мы привыкли как раз к тому, что всего хватает с запасом.

Что касается памяти для хранения приложений, фотографий и прочего, то тут есть и хорошие новости. Xiaomi также услышала народные мольбы сделать для miсroSD отдельный слот, а не заставлять владельца смартфона выбирать между второй симкой и коллекцией сериалов в дорогу. Встроенной же памяти 32 ГБ, что вполне неплохо.

Работает Xiaomi Redmi Note 5A Prime под управлением Android 7.1.2 и собственной оболочки MIUI 8.5. Она простая, понятная и удобная.

Аккумулятор не отличается большой ёмкостью. 3080 мАч будет хватать больше, чем на один день, но на два уже вряд ли. С одной стороны, HD-разрешение не так сильно грузит систему, как Full HD, с другой, Snapdragon 435 основан еще на старом 28-нм техпроцессе.

Конкуренты

Xiaomi Redmi Note 5A Prime Honor 6X Meizu M5 Note Операционная система Android 7.1.2 Nougat + MIUI 8.5 Android 6.0 (можно обновить до до 7.0) Android 6.0 Экран 5,5”, 1280x720, 16:9, IPS, 233 ppi 5,5”, 1920x1080, 16:9, 403 PPI, IPS 5,5”, 1920x1080, 16:9, 403 PPI, IPS Процессор Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) HiSilicon Kirin 655 (4x 2,1 ГГц Cortex-A53 и 4x 1,7 ГГц Cortex-A53) Mediatek MT6755 Helio P10 (4x 1,8 ГГЦ Cortex-A53 и 4x 1 ГГц Cortex-A53) Графика Adreno 505 Mali-T830MP2 Mali-T860MP2 Оперативная память 3 ГБ 3 ГБ 4 ГБ Накопитель 32 ГБ, отдельный слот для microSD (до 256 ГБ) 32 ГБ, слот для microSD до 128 ГБ (займёт место второй сим-карты) 64 ГБ, слот для microSD до 128 ГБ (займёт место второй сим-карты) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС Камеры Основная

разрешение матрицы: 13 Мп

диафрагма: f/2,2

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная

разрешение матрицы: 16 Мп

диафрагма: f/2,0

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Основная двойная:

разрешение матрицы: 12 Мп

размер сенсора: 1/2,9”

размер пикселя: 1,25 мкм

качество видео: до 1920x1080@30 FPS

вторая камера: 2 Мп Фронтальная

разрешение матрицы: 8 Мп

1920x1080@30 FPS Основная:

Разрешение матрицы: 13 Мп

Диафрагма: f/2,2 Фронтальная:

разрешение матрицы: 5 Мп

диафрагма: f/2.0 Аккумулятор 3080 мАч, несъемный 3340 мАч 4000 мАч Размеры 153x76x8 мм 151х76х8 мм 154x76x8 мм Масса 153 г 162 г 175 г Цена на момент публикации 12 000 рублей 12 000 рублей 13 000 рублей

Honor 6X



Honor 6X

У Xiaomi Redmi Note 5A Prime немало конкурентов за ту же стоимость. Один из них — Honor 6X. Уже, правда, появился Honor 7x, но его цена заметно выше, поэтому остановимся на «шестёрке». Первое, почему можно предпочесть её, а не 5A Prime — это Full HD разрешение экрана. Более того, Honor 6X — неплохой камерофон за свои деньги. Конечно, качество его снимков не стоит сравнивать с флагманскими моделями, но для своих денег он снимает очень хорошо. Наконец, у Honor 6X более резвый процессор. А вот если вы всё-таки хотите использовать две сим-карты и microSD одновременно, то эта модель вам не подойдёт.

Meizu M5 Note



Meizu M5 Note

Также интересной альтернативой выглядит Meizu M5 Note. С одной стороны, у него Android только лишь 6 версии, с другой, дисплей опять-таки с более высоким разрешением — 1920x1080 пикселей. Еще за цену всего на 1000 рублей выше у него больше памяти: 4 ГБ оперативной и 64 на накопителе. Правда, опять-таки, microSD можно установить только на место второй сим-карты. Производительность и камера, правда, примерно на том же уровне, что и у Xiaomi Redmi Note 5A Prime.

Заключение

Xiaomi Redmi Note 5A Prime хорошем всем, если представить, что он стоит, например, 10 000 рублей или даже чуть меньше. За эту цену можно было бы закрыть глаза на HD-разрешение и на слабенький процессор. А вот за 12 уже можно найти смартфоны с более чётким дисплеем, с более прыткой системой-на-кристалле.



Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Что касается камер, то, несмотря на амбициозные 16 Мп у фронталки, снимает она хорошо только днём и только если приноровиться. При ярком освещении начинаются проблемы с динамическим диапазоном, при не очень ярком — камера сильно шумит. Тыловая камера ведёт себя гораздо лучше, по крайней мере днём. Но ночью качество фотографий заметно падает.

Внешне Xiaomi Redmi Note 5A Prime производит хорошее впечатление. Он хоть и не металлический, но сделан очень аккуратно, не вызывает стойкого ощущения «бюджетности». Сенсор отпечатка пальца работает быстро, звук неплохой, и экран, не считая разрешения, производит хорошее впечатление — под прямым углом имеет отличный запас контрастности, хорошо откалиброван.

7.0 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Redmi Note 5A Prime Плюсы Отличное качество сборки

Можно одновременно установить две SIM-карты и microSD

Хороший по большинству характеристик экран Минусы Слабенький процессор

HD-разрешение дисплея