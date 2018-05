Выбираем лучший смартфон среднего класса: сравнительный тест ASUS ZenFone 5 против Nokia 7 Plus

Сколько производители ни тюнингуют бюджетные мобильники вытянутыми экранами и разогнанными процессорами, они так и останются низкокачественными «вёдрами». А флагманские модели прошлых лет дешевеют только тогда, когда их уже сложно найти в продаже. Альтернатива всем этим подлостям — редкие «полноценные» смартфоны среднего класса, два лучших из которых мы сегодня сравним.

Гикам никогда не угодишь — часть любителей смартфонов жалуется, что флагманы нынче пошли недостаточно «нажористые». Мол, не то, что в старые добрые времена, когда вместо двух ядер ставили четыре, а потом восемь, и твой смартфон «морально устаревал» раньше, чем ты успевал принести его после покупки домой.

Кто-то жалуется, что в бюджетных мобильниках сегодня сплошной «тухляк» (и в этом они правы) и никакого прогресса ни в качестве фотосъёмки, ни в процессорах у мобильников дешевле 15 тысяч рублей не наблюдается вот уже два года. Каждый из этих лагерей недовольных фанатов смартфонов считает, что именно бюджетники/флагманы «загибаются», но никто не вспоминает о подвиде смартфонов, которые уже «загнулись» — о моделях среднего класса.

Вот поглядите-ка — у нас есть современные флагманы, за которые обнаглевшие производители уже не стесняются просить 55-65 тысяч рублей. Есть и «честные» бюджетные смартфоны стоимостью от 8 до 15 тысяч рублей, и ряженые моделями среднего класса бюджетные модели стоимостью 15-20 тысяч (иногда больше) рублей. Всяческие Huawei P20 Lite и Samsung, прости господи, Galaxy A6 2018. А в категории «20-30 тысяч рублей» практически нет новых (а не остатков моделей 2016 года) смартфонов с хорошими характеристиками — тишина и мёртвые с косами стоят Honor 9 доживает свой век на конвейере.

Можно, конечно, за эти же деньги купить третьей свежести iPhone 6s, унылый по современным меркам во всём, кроме камеры. Или предпочесть чуть более технически совершенный, но «полумёртвый» по автономности и замедленный «кривыми» прошивками Samsung Galaxy S7 аккурат за 29-30 тысяч.

Во всех остальных случаях вам предложат какое-нибудь недоразумение, а не смартфон, который от моделей за 15 тысяч рублей будет отличаться только в мелочах. Аргумент «да разве ж 30 тысяч — это деньги?» с намёком, что хороший мобильник стоит дороже, не принимаются. Более того — мы дожили до того момента, когда безоговорочно крутые телефоны дешевле 30 тысяч рублей стали появляться на свет. И взяли их на сравнительный тест.

ZenFone 5 ZE620KL или «просто ZenFone 5» — это возврат ASUS к истокам. И не только потому, что глупые тайваньские маркетологи запутались в названиях своих же смартфонов и были вынуждены назвать модель 2018 года так же, как была названа модель 2014 года. Дело было так:



ASUS ZenFone 5 и Nokia 7 Pus

Именно в смартфонах ZenFone ASUS обрёл своё лицо как производителя мобильников класса «в принципе, очень похоже на флагманские модели, но недорого!». Таким был дебютный ZenFone 5, который стоил (вы не поверите) 7 тысяч рублей и по характеристикам походил на смартфоны, которые были вдвое дороже. Ещё круче оказался последующий ZenFone 2 (такая вот нумерация у тайваньцев), который в разгар кризиса за 20 тысяч рублей предлагал 4 Гбайт оперативной памяти и характеристики почти как у смартфонов Sony/LG классом выше. А пиком эволюции ZenFone стало третье поколение смартфонов (сейчас их распродают за копейки, рекомендую!), когда за 24 тысячи на старте продаж и за 14 тысяч в мае 2018 года вы получали смартфон с абсолютно лучшими характеристиками за свои деньги.

Но потом ASUS слишком возлюбил себя и следующее поколение (ZenFone 4) пытался продать 33 тысячи рублей минимум при том, что новые смартфоны почти не изменились в сравнении с ZenFone 3. Покупать такое «счастье» по завышенной цене никто не хотел, поэтому сейчас этот же ZenFone 4 ZE554KL стоит вдвое дешевле, чем на старте продаж осенью 2017 года.

Но нет худа без добра — после того, как ASUS неудачно попытался втиснуться «премиум» и обжёгся, последующий ZenFone 5 стоил уже разумные 28 тысяч рублей. За мобильник с действительно «безрамочным» экраном в стиле iPhone X, быстрым процессором и неплохими камерами, в кои-то веки, хорошая цена! Надо брать?

Или не брать, а предпочесть взамен Nokia 7 Plus, лучшую «новую китайскую Нокиа на Андроиде»? Я знаю, что вы недолюбливаете возрождённую Nokia, товарищи энтузиасты, и считаете её «китайщиной с накруткой за бренд» при сомнительных характеристиках. Но ведь именно в Nokia 7 Plus характеристики полностью оправдывают цену — это очень красивый смартфон с крутым (Snapdragon 660) процессором, приличными «на бумаге» камерами и конкурентоспособной ценой в России, которую пока не в состоянии затмить даже Xiaomi и Honor.

С другой стороны, ASUS хотя бы проверен временем, а вот прошлогодние Nokia были «ни рыбой, ни мясом», и даже флагманский Nokia 8 оказался так себе смартфоном. Так ли хороша Nokia 7 Plus со второго взгляда, как она привлекает с первого?

Характеристики

ASUS ZenFone 5 ZE620KL Nokia 7 Plus Операционная система Android 8 Oreo Экран 6,2”, 2246x1080 (18,7:9), IPS, 402 ppi 6,0”, 2160x1080 (18:9), IPS, 403 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo-260 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 660, 8 ядер (4x Kryo-260 1,8 ГГц + 4x Kryo-260 2,2 ГГц) Графика Adreno 509 Adreno 512 Оперативная память 4 Гбайт 4 Гбайт Постоянная память 64 Гбайт, слот microSD 64 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat. 12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 12 Мп, с автофокусом, f/1.8, сенсор 1/2.55”, размер пикселя 1.4 мкм съёмка видео 3840x2160 (30 fps), 1920x1080 (120 fps) тыловая дополнительная: широкоформатная, 8 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/4”, размер пикселя 1.12 мкм фронтальная: 8 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/4”, размер пикселя 1.12 мкм тыловая: 12 Мп, с автофокусом, f/1.8, размер пикселя 1.4 мкм, съёмка видео 3840x2160 (30 fps), 1920x1080 (60 fps) тыловая дополнительная: 13 Мп, с автофокусом, f/2.6, сенсор, размер пикселя 1.0 мкм фронтальная: 16 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор, размер пикселя 1.0 мкм, Аккумулятор 3300 мАч, несъемный 3800 мАч, несъемный Размеры 153x75.7x7.9 мм 158.4x75.6x8 мм Масса 155 г 183 г Цена на момент публикации 28 тысяч рублей 28 тысяч рублей

Дизайн и управление

Человек привыкает ко всему. К климату, увечьям, к доллару по 62 рубля, к мастерству игры российской сборной по футболу… Поэтому нет ничего удивительного в том, что к вырезу в верхней части экрана человек тоже привыкнет.

Нет, первая реакция, конечно, «Ах вы поганые плагиатчики! Что значит, "почему поганые"? Потому что перерисовали уродливый iPhone, а не симпатичные Samsung или LG! Зачем вы это сделали?!». А потом глядишь по сторонам и видишь, что у остальных производителей смартфонов в штате сидят настолько же бездарные дизайнеры, которые не могут придумать ничего своего и просто перерисовывают смартфоны Apple. Жаль, что замаскировать позорную «чёлку» чёрным фоном, как в Huawei P20 Pro, например, не получится — если для OLED/AMOLED чёрный цвет экрана = выключенная часть экрана в цвет корпуса, то IPS в ASUS устроен иначе и подсвечивается по всей площади. «Чёлка» всегда будет выделяться по цвету на фоне чёрного выреза с фронтальной камерой и сенсорами, поэтому и маскировать её нельзя — нет смысла.



ASUS выглядит пародией на iPhone X, зато он действительно безрамочный и компактный

Зато смартфон похвально компактный — при своих 6.2 дюймах дисплея ZenFone меньше по размерам, чем Nokia 7 Plus с 6 дюймами ровно. И намного меньше, чем iPhone 8 Plus с его жалкими 5,5 дюймами диагонали. В сравнении Nokia боковые рамки действительно узкие, а дисплей «натянут» на гораздо большую площадь лицевой панели.

Металлические панели по периметру — типично асусовские. Тайваньцы ещё со времён ZenFone 3 любят проектировать корпуса, в которых «есть за что подержаться». Вот и в ZenFone 5 есть за что — пухлые боковины, конечно, очень приятно ложатся в руку, но за счёт этих выступов ASUS стал чуть шире, чем хотелось бы. Хотя это придирки — по ширине он соответствует типичному 5,5-дюймовому мобильнику с дисплеем 16:9, и ничего плохого в этом нет.



Плоские грани Nokia красивее пухлых боковин ASUS, при этом настолько же удобны

Плохо скорее то, что стекло на задней панели тонкое и не ощущается добротным, на эти самые 28 тысяч рублей. Для полного «счастья» ASUS ещё и скользит на любой тканевой/кожаной поверхности до победного конца, пока не упадёт с неё на пол. Кстати, настолько же тонкое стекло можно найти в корпусах гораздо более дешёвых Honor 9 Lite или ZTE Blade V9. От более крутого ASUS ждёшь более дорогих ощущений, и не получаешь, тогда как увесистым стеклом ZenFone 3 ZE552KL, помнится, чуть ли не орехи можно было колоть.

Nokia более красивая и приятная на ощупь, ASUS легче, безрамочнее и компактнее

Впрочем, не асусовское это дело — атаковать орехи, ведь исторически для этого принято использовать смартфоны Nokia. И Nokia 7 Plus для этого вполне подойдёт — корпус спроектирован так, чтобы казаться супер-прочным.



Если не считать расположения камер, дизайн тыловой панели ASUS перекочевал с ZenFone 4

Если не глядеть в спецификации, а довериться тактильным ощущениям, то создаётся иллюзия, что в Nokia 7 Plus корпус сделан из пластика. Точнее, «пластика мечты»: бархатный на ощупь с отличной по качеству краской, на которой не видны царапины.

Чем больше изучаешь нюансы корпуса Nokia, тем больше влюбляешься в этот дизайн. Сверкающая тонкая металлическая рама без выпуклостей, такой же медный кант вокруг дисплея и объектива камер. Суровый дизайн передней панели с дисплеем 18:9 без выпендрежа и лишних вырезов. В чёрном цвете, правда, смартфон многим покажется «цыганским», но в белом исполнении 7 Plus чудо как прекрасна — керамический корпус окрашен несколькими слоями краски и собрал все плюсы пластикового (матовый, приятный на ощупь) и металлического (прочный, холодный) корпусов воедино.



Матовый бархатный на ощупь корпус Nokia радует гораздо больше, чем скользкое стекло в ASUS

Только уж очень длинная «труба» получилась. Например, Huawei P20 Pro с 6.1 дюймами дисплея укладывается в 155 мм длины, а Nokia 7 Plus с 6 дюймами вымахала на целых 158 мм. И это, как и в случае с пухлым Асусом, тоже «фамильная черта» — Nokia 8 тоже была длинной эдак с Galaxy Note о 5.7 дюймах при скромном дисплее в 5.3 дюйма.

Зато в сравнении с новомодными «обрубками» оба героя теста похвально практичны — идиотская мода избавляться от разъёмов для наушников и microSD этих двух моделей не коснулась.



В смартфонах есть и разъём для наушников, и слот для карт памяти. Живая классика!

Экран

Если абстрагироваться от проклятого, уродливого, позорного, мерзкого выреза в верхней части, дисплей ASUS ZenFone 5 не просто лучше, а несравнимо лучше дисплея в Nokia 7 Plus. Ярче, красочнее, с почти идеальной цветопередачей. Очень хорош!

Да, есть повод начать ныть «сколько можно кормить нас Full HD-разрешением за 30 тысяч рублей?!» (первый Full HD-смартфон стоимостью 30 тысяч вышел 5 лет назад), но сегодня всем, кроме LG, Samsung и Sony, наплевать на чёткость картинки в умеренных по цене смартфонах, поэтому «за неимением гербовой пишем на обычной».

А из обычных дисплейных матриц больших диагоналей лучше выбрать качественный IPS, чем AMOLED с таким же количеством пикселей — чёткость у IPS при прочих равных будет выше, яркость, зачастую, тоже. Энергопотребление всё равно останется за OLED, но это разумные жертвы в пользу качества картинки. Так или иначе, дисплей в ZenFone 5 шикарен.

IPS-матрица в ZenFone 5 — одна из лучших среди себе подобных. Nokia отстаёт по всем параметрам

Нельзя сказать, что в Nokia 7 Plus дисплей так уж плох, но уж больно много в нём «чуть-чуть не дотянул» по каждой из характеристик — что, товарищи финно-китайцы, не нашлось в закромах Родины Foxconn IPS-матрицы с нормальным уровнем яркости?

Допустим, не нашлось. А почему дисплей откалиброван тяп-ляп и цвета перенасыщены настолько, что картинка выглядит приторной, а счастливые рожи в соцсетях иной раз кажутся «вождями краснокожих»? Неужто за 30 тысяч рублей нужно тоже «входить в положение», «понять и простить» разработчиков, как в случае с Android-ширпотребом вдвое дешевле?

Характеристики дисплеев («Базовый» режим) ASUS ZenFone 5 (режим «Обычный») Nokia 7 Plus Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 570/4 кд/м2 420/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1500:1 1300:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 90% >100% DeltaE (меньше = лучше) 1,59 3,03 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 2,1 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7500K 7700K

Динамики громкой связи в обоих смартфонах одинаково плохие. Nokia 7 Plus со своим единственным динамиком звучит, как китайская игрушка из детского пластикового ведёрка в песочнице — звонко и в то же время грязно. Запас громкости приличный, но на высоком уровне громкости звук превращается в совсем уж безнадёжную «кашу». Срамота, конечно, хотя какой-нибудь Honor 7X/Samsung Galaxy J7 2017 звучит не лучше.

ASUS ZenFone 5 пытается выдавить из себя более благородное звучание и ради этого играет из двух динамиков (разговорный попискивает «на подхвате»). Получается громче, чем у Нокии, но результат примерно настолько же унылый — звук грязный, с «металлическими» оттенками, будто вы нашли самую паршивую по качеству запись «В Контакте». Впрочем, если обходиться без фанатизма и не крутить уровень громкости далеко выше среднего уровня, то можно влезть в эквалайзер для тонкой настройки звука динамика (это же ASUS с его религией «всё, что можно настроить, можно настроить»!) и подкрутить ползунки, можно получить уже не раздражающий ухо звук с какой-никакой «серединой» и не такой «ведерной» чёткостью, которую ZenFone 5 выдаёт изначально. А для экстремалов есть режим «на улице», который портит качество звука безнадёжно, но за счёт перенастройки на максимальный визг вы услышите рингтон ASUS в таком режиме даже сквозь звук газонокосилки.

В вакуумных наушниках («затычках) звук ZenFone 5 разочаровывает — какое-то мутное пережёвывание звука (будто слушаете кассету, в которой плёнка «поплыла» и немного размагнитилась) пополам с эхом типа «ведро советское эмалированное». Даже такой «импотент» в реализации проводного звука, как Huawei, и тот играет более чётко. И даже 7 предустановок в «мастере аудио» ситуацию не спасают, потому что каждая из них плоха по-своему, лень перечислять сорта этого… звучания.

Настройки звука в ASUS ZenFone 5

Запас громкости обычный — хватает, хотя флагманы умеют громче. Объём хороший, но с такими мерзкими примесями ванной комнаты об этом не вспоминаешь. Благо, ситуация частично исправима.

Нужно «всего лишь» зайти в настройки системы — настройки звука — мастер аудио — нажать на пиктограмму наушников в правом верхнем углу, выбрать «профиль наушников», стереть к чёртовой матери предустановку для наушников ZenEar Pro и выбрать профиль «обычные затычки Earbuds», а эквалайзер выбрать «настраиваемый» и крутить до победного конца на свой вкус (лучше не крутить, а установить ползунки в средние значения). Идеальным звук не станет, но будет в меру басовитый, объёмный, с терпимой уже детализацией и почти без побочных «свистелок».

Горе от ума — с пачкой лишних настроек аудио ASUS звучит хуже, чем Nokia без настроек вообще

После этого ужаса и войны за «ладно, пусть хотя бы так» качество звука в ASUS стандартное звучание Snapdragon 660 (да и любого другого из современных 600-800 серии) воспринимаешь как манну небесную. Да, здесь нет звенящей чистоты высоких частот, как в Galaxy S9 или Sony Xperia XZ2, а из 15 делений звука лучше путешествовать внутри первых 12 — дальше из всех частот прибавляются только высокие и чуть-чуть средних, а басы «сдуваются» и это неприятное зрелище.

Но после ASUS это придирки — по всем остальным параметрам звук нейтральный и здесь в меру всего — «правильный» объём, нормальная чёткость звучания, ни визжания, ни бухтения, ни бутылочных/кастрюльных/ведёрных примесей или эха. И в Nokia нет никаких эквалайзеров или предустановок для наушников, но, ей-Богу, без них лучше.

В мониторных наушниках Nokia изяществом уже не радует — начинаешь замечать, что чёткость звука недостаточная и ширпотребная, потому что она всего лишь маскирует искажения, которые выползут, если начать крутить кодек Snapdragon 660 «по аудиофильским соображениям». Перед нами, конечно, не смартфон для утончённых любителей музыки, но дешёвый Samsung J5 2017 воспроизводит музыку лучше. Хотя, если не придираться, то и так сойдёт — басы «качают», ничего по-настоящему раздражающего в звуке нет.

В ASUS помимо стандартных недостатков аудиотракта Snapdragon по-прежнему остаются непонятной природы искажения. С ними можно более-мене успешно бороться, если откопать «профиль для наушников» мониторного типа, но даже это и плоский эквалайзер не исцеляют звук полностью. Я бы предпочёл, чтобы ASUS вообще не трогал звучание стандартной реализации Qualcomm, чем получать такие приключения на свои ушные раковины.

Железо

Странные дела — Nokia 7 Plus с её более мощным процессором и «пустым» Андроидом без тяжёлой оболочки, в теории, должна была гнобить ZenFone 5 по быстродействию во всех мыслимых и немыслимых сценариях. И она это делает в бенчмарках, но в реальной жизни ASUS быстрее — быстрее открывает приложения, быстрее переключается между ними, быстрее очищает список запущенных приложений и почти не становится медленнее, если вам вздумается открывать эти приложения бездумно и пачками.



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot Extreme OpenGL)

На этом фоне Nokia 7 Plus выглядит, как похмельная барышня поутру — мурлычет, томно разговаривает и неспешно красиво двигается, но всё это перестаёт тебя умилять, когда ты ждёшь чёртов завтрак, а миледи продолжает романтично красоваться и всё никак его не готовит. Nokia 7 Plus ровно так же вываливает красивые и долгие анимации открытия/закрытия меню, очистки приложений (пока окошки приложений уедут вбок, успеешь покрыть смартфон матом пару раз) и так далее. В играх, правда, Nokia чуть более перспективная — на Full HD-дисплее здесь и сейчас этого не заметно, то запас графической мощи у 7 Plus выше, против спецификаций Adreno не попрёшь!



Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

Софт

Nokia 7 Plus восхищает тем, что это единственный среднеценовой смартфон, у которого в Android нет вообще ничего лишнего! Только приложения камеры, звонков, карт, сообщений, календаря и будильника + Gmail/YouTube. Абсолютный минимум, в котором нет ни одной иконки непонятного назначения, а все излишества предлагают установить на свой вкус. После китайских смартфонов многим покупателям, конечно, будет недоставать возможности «обрезать» части приложений доступ в интернет или поставить пароль на вход в какой-нибудь пункт меню или мессенджер, но всё это развлечения на любителя и большинству владельцев смартфона они никогда не понадобятся.

Интерфейс Android 8 в Nokia 7 Plus

ASUS исповедует противоположную религию — в смартфоне должно быть много всего, чтобы весь ваш срок владения им вы натыкались на новые пункты меню и приговаривали «ого, и это в нём тоже есть?!». Это не только самоцель, но и психологический приём — мол, вам «насыпали функций» на все деньги, не то, что у конкурентов!

Функции на любой случай жизни в прошивке ASUS против сурового минимализма базового Android в Nokia — сложно решить, что лучше

Раньше у тайваньцев с чувством меры была совсем беда, но теперь часть приложений упразднили, а теми, что есть, остаётся возможность «не будить лихо, пока оно тихо» — смартфон больше не будет вываливать кучу уведомлений от предустановленного софта, пока вы сами не попросите.

Интерфейс Android 8 в ASUS ZenFone 5

Зато здесь есть специальная утилита для селфи, анимодзи (можно создать мультяшного себя, как в iPhone X или Galaxy S9), антивирус, темы оформления, 5 (!) режимов энергосбережения, возможность записывать разговоры, чёрные списки и т.д. Всегда есть на что убить время, если вы один на один со смартфоном где-нибудь в очереди в поликлинике или на автобусной остановке.

Из реально полезного — разблокировка сканированием лица. Работает не супер-качественно, но неплохо. Да и сканер отпечатков всегда рядом, если распознавание лица выдаст сбой.

Камеры

Редкий случай, когда невозможно даже чётко обозначить, какой смартфон лучше снимает видео. Потому что днём с видеозаписью лучше справляется Nokia — камера не пересвечивает объекты даже в солнечную погоду, программная стабилизация работает отлично, тогда как в ASUS картинка «прыгает», хотя стабилизатор в смартфоне есть и должен быть включен (пункта его активации в настройках нет) изначально.

Зато ночью при настолько же прыгучей картинке сохраняет хорошую чёткость записи без паразитных эффектов (хоть и с бледноватыми цветами), а в Nokia эта же самая программная стабилизация «размазывает в кашу» всё, что есть в кадре, если вас угораздит снимать видео на ходу. И отключить стабилизацию никак нельзя, что вдвойне обидно.

С селфи-камерами примерно такая же ситуация — ASUS выдаёт естественную цветопередау даже ночью, тогда как Nokia норовит сделать картинку мертвецки бледной, если сочтёт, что вы встали в кадре «как-то не так». При этом днём «фронталка» Нокии выдаёт больше деталей и радует более широким диапазоном (не слепнет, даже если позади вас залитая солнцем лужайка). ASUS в дневной селфи-съёмке выигрывает по углу обзора, но отстаёт по детализации.

Nokia умеет чуть лучше фотографировать в авто-режиме, но потенциал выше у ASUS и управлять процессом съёмки удобнее на ZenFone 5

Выбрать лучший смартфон по качеству съёмки на тыловую камеру ещё сложнее — Nokia чаще перевирает цветопередачу, зато ей не свойственно задирать экспозицию (яркость) ввысь. ASUS, напротив, всегда «стреляет себе в ногу» и пытается сделать фотографии светлее, чем было на самом деле, в итоге «роняет» качество фото вопреки хорошему тыловому сенсору.

И двойные камеры в смартфонах работают по-разному: в Nokia 7 Plus дополнительная тыловая камера отвечает за двукратный зум без потери качества и размытие фона, в ASUS второй модуль камеры — широкоформатный сенсор для того, чтобы «объять необъятное». На любой вкус, короче говоря.

Крутить крутилки ручного режима приятнее в ASUS — здесь и более точные настройки (можно даже выставить значение ISO на 25 или 50, тогда как Nokia меньше сотни не понимает), и сразу наглядный уровень экспозиции в зависимости от выдержки (в Nokia приходится подбирать выдержку «на ощупь). Но в режиме «включил и сразу сфотографировал» по детализации и чёткости фото Nokia чаще оказывается впереди.

«Сверхспособности» в камерах каждого из смартфонов тоже разные — ASUS умеет снимать видео в разрешении Full HD при 120 кадрах в секунду (сверхбыстрая съёмка всяких скейтеров, водопадов и тому подобной активной деятельности) и снимать GIF в специальном режиме, Nokia умеет «фокусироваться микрофонами» на движущемся объекте съёмки и сопровождать его переходящим из одного уха в другое звуком, транслировать видео напрямую в YouTube или Facebook, снимать фото или видео одновременно на тыловую и фронтальную камеры.

Nokia 7 Plus выдаёт чуть более качественные снимки в большинстве случаев днём, но ночью за каждый удачный кадр приходится бороться с тупым и не интуитивным ручным режимом. Качество видеозаписей ночью, фотографии крупным планом днём и фото в ручном режиме практически всегда получаются более качественными на ZenFone 5.

Автономность

С автономностью всё неплохо и у ASUS, и у Nokia, хотя тот факт, что 3800 мАч на 6 дюймах дисплея в 7 Plus выдыхаются иной раз раньше, чем 3300 мАч на 6.2 дюймах в ZenFone, Нокию никак не красит. В любом случае, на сутки работы героев нашего теста хватает без особых проблем, а если не нагружать процессор «тяжёлыми» задачами, то и на все полтора.



Автономность при 200 кд/м2 яркости дисплея

С поддержкой стандартов быстрой зарядки тоже никаких сюрпризов – уже набивший оскомину, но стандартизированный и популярный Qualcomm Quick Charge 3.0, для которого зарядные устройства валяются чуть ли не на каждом углу. С такими зарядными устройствами ASUS тратит на подзарядку с 0 до 100% полтора часа, а Nokia пополняет свои 3800 мАч за 2 часа «с копейками».

Выводы

По итогам теста наблюдаем почти патовую ситуацию – на каждый плюс одного смартфона находится контраргумент другой модели, аналогичным образом ситуация обстоит и с минусами. Но подытожить есть что:

ASUS ZenFone 5 не назовёшь «убийцей флагманов», каким его пытаются преподнести тайваньцы, но он очень близок к тому, чтобы называться идеальным смартфоном среднего класса. Быстрый, с модным и очень качественным безрамочным дисплеем, выносливый, да ещё и «боеготовный», если речь заходит о съёмке фото в ручном режиме. Огорчений мало – отсутствие стабилизации в съёмке видео (быть может, проблема отдельно взятого экземпляра и прошивки?) и испорченный «кривыми руками» звук в наушниках, который даже после всех усилий невозможно вернуть в норму. С этим уже можно жить, и жить в некоторых аспектах более счастливо, чем с Samsung Galaxy S7, например.

ASUS ZenFone 5 ZE620KL Преимущества: Недостатки: Качественный яркий экран с идеальной цветопередачей

Мощный процессор, отличное быстродействие

Качественные камеры

Хорошая автономность

Разблокировка сканированием лица Нет оптического зума и качественного размытия в камере

Видео «прыгучее», будто не работает стабилизация

Звук в наушниках «на тройку», после долгой настройки – на четвёрку с натяжкой

Nokia не теряется на фоне асусовских достоинств, но понемногу «не добирает баллов», если мы говорим о впечатлении о смартфоне в целом. Очень красивый и очень практичный, но слишком громоздкий корпус. Отличная стабилизация видео днём, но именно она портит качество видеосъёмки ночью. Второй по уровню крутизны процессор Qualcomm 2018 модельного года, а по скорости работы так не скажешь. Ёмкий аккумулятор, а автономность как у смартфона с аккумулятором «обычной» ёмкости. Зато классные селфи-камеры и хорошие снимки на тыловую камеру без активного вмешательства владельца. Никакого «гербалайфа» в прошивке и собственное лицо, в отличие от цельнотянутого с iPhone X Асуса. И это единственный дорогой смартфон HMD-Nokia, который 100% стоит своих денег. А для компании, которая в муках возродилась из пепла, это уже достижение.

Nokia 7 Plus Преимущества: Недостатки: Прочный, красивый, приятный на ощупь корпус

Android без излишеств

Качественные камеры

Неплохой звук в наушниках

Хорошая автономность

Качественная запись видео днём Дешёвый писклявый динамик громкой связи

Малый запас яркости экрана

Габариты, как у смартфонов с намного более крупным дисплеем

Низкое качество съёмки видео ночью