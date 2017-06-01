Apple начала производство смарт-колонки Siri

Компания Apple начала производство смарт-колонки с голосовым управлением Siri. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Дебют давно ожидаемой новинки может состояться на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня.

Макет смарт-колонки Siri
Макет смарт-колонки Siri

Впрочем, эти же источники отмечают, что несмотря на возможный июньский анонс, в продажу гаджет не поступит до конца года. Как ожидается, смарт-колонка Siri отличается от Amazon Echo и Google Home поддержкой виртуального объемного звучания и глубокой интеграцией с линейкой продукции Apple.

Запуск колонки преследует две основные цели — создать основу для умного дома через систему Apple HomeKit и сильнее привязать домашних пользователей к экосистеме Apple, поскольку в большинстве своем Amazon Echo и Google Home не поддерживают сервисов Apple.

Источник
Bloomberg
Теги
Apple акустика Siri WWDC

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