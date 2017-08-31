Sony представила смарт-колонку с поддержкой Google Assistant

К открытию выставки IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Sony представила смарт-колонку LG-S50G с поддержкой голосового помощника Google Assistant.

Колонка обеспечивает звук на 360 градусов и поддерживает голосовое управление благодаря Google Assistant. Пользователь может скомандовать запустить музыку, выдать текущую погоду, новости или обстановку на дорогах. Функциональность совпадает с фирменной колонкой Google Home, включая управление устройствами «умного дома». Sony LG-S50G оснащается 48-мм динамиком и 2,1-дюймовым сабвуфером. Предусмотрена защита отбрызг на уровне IPX3. Поддеживаются Bluetooth 4.2, NFC и Wi-Fi (802.11 a/b/g/n).





Смарт-колонка Sony LG-S50G поступит в продажу в октябре 2017 года по цене $199,99.



