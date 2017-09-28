Amazon представила новые смарт-колонки Echo и Echo Plus

Компания Amazon обновила свою смарт-колонку Echo и представила дополнительную модель Echo Plus. Обновленная Amazon Echo получила компактный дизайн и заметно меньше предшественника.



Amazon Echo

Она выполнена в знакомом цилиндрическом дизайне, получила 2,5-дюймовый динамик для нижних частот и 0,6-дюймовый динамик для верхних частот. Колонка поддерживает Dolby Digital и технологию для повышения точности восприятия голосовых команд. Amazon Echo предлагается в нескольких вариантах оформления, что том числе "под дуб" и металлик. Цена составляет $99,99 для вариантов с тканевым покрытием и $119,99 для других материалов.



Amazon Echo

Колонка Amazon Echo Plus также работает как смарт-хаб с легким подключением совместимых устройств цифрового дома. По голосовой команде помощнику “Alexa, discover my devices”, гаджет автоматически распознает и подключает совместимые светильники, замки, переключатели и тому подобное.



Amazon Echo Plus

Echo Plus оснащается 2,5-дюймовым динамиком для нижних частот и 0,8-дюймовым динамиком для верхних частот. Также колонка поддерживает Alexa Routines, позволяющую автоматизировать серии действий, используя одну голосовую команду. Цена на Echo Plus составляет $149,99.