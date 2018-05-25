Пятерых студентов пришлось оперировать из-за застрявшего в ухе микронаушника

В Красноярске пятерым студентам потребовалась операция под общим наркозом после неудачного использования микронаушника. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».





На какие только уловки не идут выпускники школ и студенты, чтобы сдать сессию, ЕГЭ и выпускные экзамены. Среди них присутствуют и микронаушники, когда через мобильную связь на гарнитуру поступают подсказки, совсем как в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Однако такой приём может стоить слуха и иметь другие неприятные последствия.

Оториноларинголог Анастасия Пряжникова рассказала: «Слуховой проход отекает, и микронаушник не достать. Делается большой разрез за ухом, и тогда уже попадаем в слуховой проход и достаем». В одном из магазинов использование наушника прокомментировали так: «Вы его закидываете, он на перепонку падает. Ощущение, будто там капля воды в ухо попала. Вы потом палочку вставляете, он на палочку намагничивается, и вытаскиваете».

Поскольку микронаушник стоит около 3 тысяч рублей, а студенты обычно люди небогатые, такие гаджеты частенько сдаются в аренду на время сессии. Это также повышает шанс на занесение инфекции, отёк и необходимость в хирургическом вмешательстве.

Подобные микронаушники вставляются прямо внутрь ушного канала. Чаще всего они требуют для работы дополнительного специального Bluetooth-модуля, который вешается на шею.