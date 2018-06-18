Роутер Xiaomi получил кнопку MiNET

Китайская компания Xiaomi представила бюджетный роутер Mi Router 4Q, исполняющий мечту всех тех пользователей, кто писал комментарии в стиле «да за эти деньги оно мне MiNET должно делать!».





Роутер получил специальную кнопку MiNET, которая обеспечивает соединение Wi-Fi устройств «умного» дома и смарт-электроники в одно касание, без необходимости вводить пароль.





Он оснащается тремя антеннами, поддерживает подключение Wi-Fi (802.11 a/b/n, 2,4 ГГц) с поддержкой 3X3 MIMO на скорости до 450 Мбит/с, процессором Qualcomm QCA9561, 64 МБ оперативной и 16 МБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрено два порта LAN и один WAN.

Роутер Xiaomi Mi Router 4Q предлагается в голубом цветовом исполнении по цене всего около 14 долларов в Китае.