Роутер Xiaomi получил кнопку MiNET

Китайская компания Xiaomi представила бюджетный роутер Mi Router 4Q, исполняющий мечту всех тех пользователей, кто писал комментарии в стиле «да за эти деньги оно мне MiNET должно делать!».

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Роутер получил специальную кнопку MiNET, которая обеспечивает соединение Wi-Fi устройств «умного» дома и смарт-электроники в одно касание, без необходимости вводить пароль.

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Он оснащается тремя антеннами, поддерживает подключение Wi-Fi (802.11 a/b/n, 2,4 ГГц) с поддержкой 3X3 MIMO на скорости до 450 Мбит/с, процессором Qualcomm QCA9561, 64 МБ оперативной и 16 МБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрено два порта LAN и один WAN.

Роутер Xiaomi Mi Router 4Q предлагается в голубом цветовом исполнении по цене всего около 14 долларов в Китае.

Источник
Xiaomi
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