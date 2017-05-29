ASUS ZenBook Flip S претендует на звание самого тонкого перевертыша

К открытию выставки Computex 2017, которая пройдет с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания ASUS представила новый ноутбук — ASUS ZenBook Flip S с модельным номером UX370. По словам производителя, это самый тонкий в мире ноутбук-перевертыш, а также один из самых легких.





Ноутбук оснащается откидывающимся на 360 градусов 13,3 дюймовым дисплеем. При этом он имеет толщину 10,9 мм и вес 1,1 кг. Разрешение может быть Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей).

В основе лежат процессоры Intel Core i5-7200U или i7-7500U седьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3, 126/256 ГБ на SSD с интерфейсом SATA 3 или 1 ТБ на SSD интерфейсом PCIe.

Из портов предусмотрены два USB 3.1 Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Также есть клавиатура с подсветкой, стереодинамики, VGA-камера, поддержка Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Время автономной работы достигает 11,5 часа.

Стоимость ASUS ZenBook Flip S стартует от $1099, в продаже ноутбук появится в течение лета 2017 года.