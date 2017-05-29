ASUS выпускает высококлассный ZenBook 3 Deluxe по сниженной цене

К открытию выставки Computex 2017, которая пройдет с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания ASUS прояснила судьбу своего высококлассного ноутбука ZenBook 3 Deluxe. Он был анонсирован на январской выставке CES 2017 и должен был выйти в продажу в мае по цене от 1699 долларов США. Теперь уточняется, что продажи начнутся "летом", а стартовая цена стала заметно ниже — 1199 долларов США.





Ноутбук отличается тонкостью и легкостью. ASUS ZenBook 3 Deluxe ( модельный номер UX490) оснащается 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, процессорами Intel Core i5-7200U или i7-7500U седьмого поколения, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ на твердотельных накопителях с интерфейсом PCIe или просто 256 ГБ на SATA3 SSD.





Из коммуникационных возможностей и портов предусмотрены Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1, пара USB Type-C 3.1 Gen 2 с Thunderbolt 3, один USB Type-C 3.1 Gen 1. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев в тачпаде и квартет динамиков Harman Kardon. Заявленное время автономной работы достигает 9 часов. Размеры составляют 329,6 x 214 x 12,9 мм, а вес — 1,1 кг.