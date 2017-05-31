Huawei представила планшет MediaPad M3 Lite 10

Компания Huawei представила планшет MediaPad M3 Lite 10. Модель относится к среднему уровню, но получила четыре динамика Harman/Kardon.


MediaPad M3 Lite 10 оснащается 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей, сканером отпечатков пальцев и двумя камерами на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435. Предусмотрено три конфигурации памяти — 3 ГБ оперативной с 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 3 ГБ RAM с 32 ГБ ROM и 4 ГБ RAM с 64 ГБ ROM.


Аккумулятор обладает емкостью 6600 мАч. Все версии идут с поддержкой LTE Cat4 и Wi-Fi (802.11ac). Планшет предлагается в золотистом, сером и белом цветовых вариантах. Рекомендованная цена пока не объявлена.

Источник
Huawei
Теги
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