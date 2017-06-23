Недорогой легкий ноутбук ASUS VivoBook S15 поступил в продажу

Компания ASUS начала продажи ноутбука VivoBook S15. Это доступная 15-дюймовая модель довольно легкая и тонкая. Изначально ноутбук был представлен к открытию выставки Computex 2017, которая прошла с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, а теперь поступил в продажу.





ASUS VivoBook S15 оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1366x768 пикселей ) или Full HD (1920 х 1080 пикселей). В его основу легли процессоры Intel Core седьмого поколения (Kaby Lake) вплоть до i7 7500U, графика NVIDIA GeForce 940MX, до 16 ГБ оперативной памяти. В качестве накопителей предлагаются SSD с интерфейсом SATA 3 на 128/256/512 ГБ или винчестер с объемом до 2 ТБ.

Из портов предусмотрены USB 3.0 Type-C USB 3.0 Type-A, HDMI, пара USB 2.0 и аудиоразъем. Также можно отметить клавиатуру с подсветкой, опциональный сканер отпечатков пальцев в тачпаде, поддержку Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Размеры составляют 361,4 х 243,5 х 17,9 мм, а вес — 1,7 кг.

Сейчас в США доступны две конфигурации с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей):

Intel Core i5-7200U/8 ГБ RAM/1 ТБ HDD за $699

Intel Core i7-7500U/8 ГБ RAM/128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD за $799