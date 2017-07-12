4G-планшет Archos 101c Helium оценен дешевле 8,5 тысяч рублей

Компания Archos начала продажи в России планшета Archos 101 Platinum 3G. Это недорогой планшет диагональю 10 дюймов со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat и поддержкой сетей четвертого поколения.





Archos 101c Helium оснащен 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 х 800 пикселей, фронтальной VGA-камерой и основной на 2 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT8321, 1 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 5000 мАч.

В устройстве предусмотрено как два слота для SIM-карт, так и отсек для карты памяти, а также модуль связи с поддержкой технологии LTE. Планшет Archos 101c Helium доступен по рекомендованной розничной цене 8 499 рублей.