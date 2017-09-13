HP обновила перевертыш EliteBook x360 для бизнес-пользователей

Компания HP представила новую версию ноутбука-трансформера EliteBook x360 для бизнес-пользователей. В начале года HP выпустила 13,3-дюймовый EliteBook x360, а теперь становится доступна 12,5-дюймовая модель.


HP EliteBook x360 1020 G2 оснащается 12,5-дюймовым дисплеем с с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) или 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), процессорами вплоть до Intel Core i7-7600U с технологиями vPro, до 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1866 и до 1 ТБ на твердотельном накопителе.


Отмечаются поддержка стилуса HP Active Pen, клавиатура с подсветкой, двойной массив микрофонов, стереодинамики Bang & Olufsen. Ноутбук соответствует по прочности военному стандарту MIL-STD 810G. Заявленное время автономной работы достигает 15,5 часа.


HP EliteBook x360 1020 G2 поступит в продажу в сентябре по цене от 1379 долларов США.

Источник
HP
Теги
ноутбук HP HP EliteBook x360

Комментарии

Материалы по теме

5 самых тонких и лёгких 15-дюймовых ноутбуков для полноценной работы

16 февраля

CES 2016: HP EliteBook Folio выглядит как MacBook

7 января 2016

HP представила обновленный перевертыш Envy x360

22 мая

Microsoft открыла предзаказ на самый тонкий ноутбук на базе Windows 10 в России

22 апреля 2016

Лучшие из недорогих игровых ноутбуков — весна 2017

2 мая

Лучшие ноутбуки-трансформеры — лето 2017

4 июля
Из рубрикиНоутбуки и планшеты
Доля Nougat достигла 15,8% на Android-устройствах
HP обновила бизнес-ноутбук EliteBook 1040
Почта России начала удаленно продавать смартфоны и другие гаджеты Samsung

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 194
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 124
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 100
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 64
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 53
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43