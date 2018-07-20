Рассекречены характеристики нового планшета Samsung

В сети появились подробные характеристики готовящегося к выпуску планшета Samsung Galaxy Tab S4, пока не представленного производителем официально. Ими поделился профильный ресурс SamMobile.


Samsung Galaxy Tab S4 оснащается 10,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1600 x 2560 и соотношением сторон 16:10, камерами на 13 и 8 Мп, прошлогодним процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 7300 мАч. Сканера отпечатков пальцев у него не предусмотрено, вместо этого для аутентификации будет использоваться сканер радужки глаз.

Планшет поддерживает Bluetooth 5.0, GPS и Wi-Fi (802.11 ac), есть порт USB 3.1. Он работает на операционной системе Android 8.1 Oreo «из коробки». Платформа DeX позволит подключать планшет к внешнему дисплею с помощью док-станции и работать как на компьютере.

Samsung Galaxy Tab S4 выйдет в чёрном и сером цветах. В комплекте к нему идёт обновлённый стилус S Pen. Пока неясно, получит ли он поддержку Bluetooth, как новый стилус для фаблета Galaxy Note 9.

Официальный дебют Samsung Galaxy Tab S4 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Источник
SamMobile
Теги
ANDROID планшет Samsung Samsung Galaxy Tab S4

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