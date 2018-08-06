В Китае показали первый в мире непотопляемый ноутбук

На конференции ChinaJoy (China Digital Entertainment Expo & Conference), которая проходит с 3 по 6 августа, компания Raytheon показала концептуальный ноутбук Uncia. Устройство позиционируется производителем как первый в мире игровой ноутбук, защищённый от воды и пыли по стандарту IP68.


Обычно такой защитой обладают промышленные или военные модели, а Raytheon Uncia выглядит как обычный потребительский ноутбук. Впрочем, без военной промышленности здесь не обошлось. Дело в том, что Raytheon — это крупная американская военно-промышленная компания и поставщик вооружения и военной техники.


Во время демонстрации ноутбук помещался в заполненный водой прозрачный куб и продолжал работать. При этом 13-дюймовый Raytheon Uncia весит всего 1,1 кг, а толщина составляет 12,7 мм.


В основе ноутбука лежи процессор Intel Core i7-8550U восьмого поколения. Крышка ноутбука может откидываться на 360 градусов. К сожалению, пока не объявлены сроки выпуска и ориентировочная цена. 


Источник
GizChina
Теги
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