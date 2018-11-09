Apple начала продавать в России самый быстрый планшет

Компания Apple начала продажи нового планшета iPad Pro в России. Это произошло спустя пару дней после международного выпуска.





Планшеты диагональю 11 и 12,9 дюйма доступны в версиях с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, а также в новой версии 1 ТБ. iPad Pro 11 дюймов предлагается по цене от 65 990 рублей за модель с поддержкой Wi‑Fi и от 77 990 рублей за модель с поддержкой Wi‑Fi + Cellular. iPad Pro 12,9 дюйма предлагается по цене от 81 990 рублей и от 93 990 рублей соответственно.

iPad Pro получил более тонкие рамки, лишился домашней кнопки со сканером отпечатков пальцев и получил систему распознавания лиц Face ID, которая работает как в вертикальном, так и горизонтальном режиме.

Новый дизайн позволил сделать 11-дюймовую модель с размерами прошлой 10,5-дюймовой. 12,9-дюймовый iPad Pro стал на 25% меньше предшественника.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор A12X Bionic, на 35% быстрее прошлогодних моделей на одноядерных задачах и до 90% на многоядерных. Графика семиядерная, она вдвое быстрее предшественника. Объём встроенного в планшет накопителя достигает 1 ТБ.

Это первый планшет Apple с разъёмом USB Type-C. Новый Apple Pencil теперь может примагничиваться к планшету и заряжаться беспроводным способом. Также iPad Pro теперь может заряжать iPhone без проводов.