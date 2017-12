5 лучших игровых ноутбуков 2017 года

Можно сколько угодно отрицать необходимость существования игровых ноутбуков, либо наконец смириться с фактом, что это интересный и востребованный класс устройств. 2017 год сделал геймерские лаптопы еще тоньше, появилось несколько моделей из ряда вон выходящих, и даже AMD засветилась в очень мощном ноутбуке от ASUS. Хороший год! А о самом лучшем, что он нам принёс — в нашем материале.

Max-Q

В 2016 году NVIDIA совершила большой прорыв в мобильном гейминге, представив видеокарты 10-й серии для ноутбуков, которые почти не уступали своим десктопным старшим братьям. В 2017-м компания решила выжать из игровых ноутбуков и своих текущих видеокарт вообще всё до последней капли. Так появился дизайн Max-Q и лаптопы толщиной меньше 2 см, но с видеокартами GeForce 1070 и 1080 на борту. Max-Q подразумевает собой программный и аппаратный тюнинг системы, а также максимально эффективное охлаждение. И обещание скорого появления подобных ноутбуков не было просто мечтами или смелым концептом, такие модели действительно вышли в продажу. Среди них ASUS ROG Zephyrus GX501, Acer Predator Triton 700, MSI GS63VR Stealth Pro и другие. И это, пожалуй, самое большое событие 2017 года — мощнейшие видеокарты в рекордно тонких игробуках.



NVIDIA Max-Q

Конечно, у концепции Max-Q есть и свои недостатки. Например, частоты видеокарт в таких ноутбуках ниже, чем в полноценных габаритных лаптопах. Проявляется это по-разному и зависит от игры: где-то FPS заметно ниже, чем у полноценных мобильных 1070 и 1080, а где-то разница невелика. Вторая отличительная черта ноутбуков с Max-Q, как это ни странно, тихая работа. Правда, для этого нужно активировать специальный режим Whisper mode, а при его включении система, во-первых, блокируют количество кадров в секунду, во-вторых, автоматически снижает настройки качества графики в игре.

AMD поучаствовала в создании ноутбука с самым мощным процессором



ASUS ROG Strix GL702ZC

А что же с процессорами? Здесь тоже хотелось бы видеть какие-нибудь бодрые прорывы, так как, как мы видели в прошлом, тандем из двух GTX 1080 в играх упирается в производительность какого-нибудь Intel Core i7-6820HK. Но Intel пока так и не объявила, что из себя будут представлять топовые мобильные процессоры восьмого поколения — остаётся только ждать. А пока компания затаилась, её давний соперник удивил всех, поучаствовав в создании первого игрового ноутбука с восьмиядерным процессором — ASUS ROG Strix GL702ZC. Использующийся внутри него чип AMD RyZEN 7 1700 играючи опережает даже разогнанный топовый мобильный чип Intel Core i7-7820HK. Правда, TDP у RyZEN 7 1700 выше аж на треть, так что, по сути, эти процессоры выступают в разных весовых категориях. И не удивлюсь, если в 2018 году Intel ответит оппоненту выпуском шестиядерных i7 при том же TDP, что и прежде.

Cамый дорогой ноутбук вышел в продажу в России



Acer Predator 21 X

Отдельной строкой хочется отметить появлении слона в посудной лавке в продаже игрового ноутбука от Acer c 21-дюймовым изогнутым дисплеем за баснословные деньги — 700 000 рублей. Модель называется Acer Predator 21 X и имеет ряд интересных «фич»: несколько режимов разгона, две видеокарта GTX 1080, механическую клавиатуру, 64 ГБ оперативной памяти, два SSD общим объемом 1 терабайт и т.д. Весит эта махина 8 кг, да еще каждый блок питания (а их сразу два) добавляет еще по 1,5 кг. Я не буду оригинальным и честно скажу, что в устройстве за такую цену есть и свои недостатки, а также, как говорил один комик, свои «потенциалы роста». Тут и там смотришь на характеристики и думаешь, что за эти деньги можно же было бы и помощнее-посерьезнее-поэкзотичнее. В конце концов, ведь за 700 000 рублей можно приобрести много других интересных вещей, о чём мы писали в материале «Что можно купить вместо самого дорогого игрового ноутбука: выбираем альтернативу Acer Predator 21X за 700 000».

Обновление в стартовом сегменте игровых видеокарт

В самом начале 2017 года произошло еще одно событие. Менее пафосное, чем предыдущие, но не менее важное. NVIDIA выпустила мобильные видеокарты 10-го поколения для игровых ноутбуков начальной ценовой категории — 1050 и 1050 Ti. Они пришли на смену таким старичкам, как GTX 965M и 970M соответственно. К счастью, новые чипы не стали просто разогнанными и переименованными версиями своих «отцов», а базируются на новой архитектуре — Pascal — как и старшие модели в лице 1060, 1070 и 1080. Цены на самый недорогой игробук с 1050, с помощью которой можно поиграть и в Need for Speed Payback, и в Star Wars Battlefront 2, и в Destiny 2 начинаются примерно с 47 000 рублей.

MSI GP62M 7RDX Leopard



MSI GP62M 7RDX Leopard

Цена: 56 000 рублей Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Плюсы: доступная цена

металлический корпус

лёгкий

есть слот для SSD M.2 NVMe Минусы: –

И начнём мы как раз с ноутбука на базе графического ускорителя NVIDIA GeForce GTX 1050, обладателем которой, среди прочих, стал MSI GP62M 7RDX Leopard. Его хватит для игры на средних настройках качества во многих современных играх. В связке с этой видеокартой также трудятся процессор Intel Core i5-7300HQ и 8 гигабайт оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен только жёсткий диск на один терабайт, что не удивительно при таком ценнике. Но у лаптопа есть слот для твердотельного накопителя M.2 NVMe, так что со временем можно будет значительно ускорить работу системы и приложений. Ко всему прочему, MSI GP62M 7RDX Leopard еще и весит всего 2,2 кг, так что брать с собой его будет легко и просто. Тем более, что, благодаря дисплею 15,6-дюймовой диагонали, ноутбук поместится в типичный рюкзак. Также у него есть множество портов на любой вкус: HDMI, Mini DisplayPort, USB Type-A, USB Type-C и RJ-45.

Dell Inspiron 7567



Dell Inspiron 7567

Цена: 64 000 рублей Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Плюсы: процессор с запасом производительности на будущее

легко модернизировать Минусы: скверный дисплей

Далее пойдём по нарастающей. Dell Inspiron 7567 уже и мощнее, и немного дороже. Причём мощнее сразу по двум фронтам. Во-первых, у него более серьёзный процессор — Intel Core i7-7700HQ. Для подобной конфигурации его даже многовато, но если вам не только в игры играть, то так даже лучше. Что касается игр, то тут за главную видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. C такой системой уже можно будет и в Assassin´s Creed Origins поиграть, и в The Evil Within 2. Правда, оперативной памяти только 8 ГБ, но проапгредить ноутбук будет несложно: всё нужное находится прямо под крышкой. В этой модели также легко поменять и жёсткий диск, и SSD. Этому можно не придавать значения первые два-три года владения, но потом вам обязательно захочется что-нибудь обновить, и вы будете несказанно рады, что не надо разбирать всё до основания. Dell Inspiron 7567 тоже оснащён 15,6-дюймовой панелью, но не самой лучшей, надо сказать.

Acer Predator Helios 300



Acer Predator Helios 300

Цена: 85 000 рублей Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 Плюсы: невысокая цена для своих характеристик

хорошо сбалансированная система

легко модернизировать оперативную память и жёсткий диск Минусы: небольшой аккумулятор

не самый лучший дисплей

Лаптоп посерьёзнее стоит уже других денег. Но, на самом деле, это одна из самых недорогих моделей с подобной конфигурацией. При этом, он отлично подойдёт для игр на высоких настройках в Full HD благодаря хорошо сбалансированной системе, которую возглавляет мощная видеокарта — GTX 1060. И она идёт с 6 ГБ видеопамяти, что немаловажно, так как четырёх хватает далеко не всегда. Правда, аккомпанирует видеочипу лишь Intel Core i5-7300HQ. Но для игр в связки с GTX 1060 большего и не надо. Если же вы рассчитывали использовать игробук не только для игр, но и для более процессорозависимых задач, то, возможно, лучше поискать другую модель.

Кроме того, Acer Predator Helios 300 имеет 16 ГБ ОЗУ, терабайтный жёсткий диск и SSD на 128 ГБ. Любопытно, что для HDD и оперативной памяти есть специальные отсеки быстрого доступа в нижней крышке ноутбука, но, чтобы поменять SSD, надо снимать всё днище целиком. А это, как-никак, целых 15 винтов.

ASUS ROG GL502VS



ASUS ROG GL502VS

Цена: 108 000 рублей Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Плюсы: недорогой для подобной конфигурации

лёгкий

хороший экран и звук Минусы: –

Вместе с выбором в пользу ноутбука с видеокартой GTX 1070 мы переходим от любительского гейминга к серьёзному. Игробук ASUS ROG GL502VS позволяет играть в большинство современных игр на максимальных настройках графики в Full HD разрешении. Кажется, мы уже упоминали эту модель в прошлом году, но она до сих пор осталась отличным выбором, если вам нужен лёгкий, но очень производительный ноутбук с 15,6-диагональю по вменяемой цене.

Для этой видеокарты нужен процессор помощнее, поэтому лаптоп оснащён Intel Core i7-7700HQ. Также ASUS ROG GL502VS может похвастать 16 ГБ оперативной памяти, терабайтным HDD и твердотельником на 256 ГБ. Кроме того, у него отличный экран и хорошая аудиосистема.

Кажется, если ASUS ROG GL502VS может тянуть все игры на «ультрах», зачем вообще нужны более дорогие ноутбуки?

ASUS ROG Zephyrus GX501VI



ASUS ROG Zephyrus GX501VI

Цена: 199 000 рублей Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 (Max-Q) Плюсы: рекордно тонкий ноутбук с GTX 1080 Минусы: мало работает от аккумулятора

шумный

нет места для жёсткого диска

Одним из самых «крутых» геймерских лаптопов этого года, бесспорно, стал ASUS ROG Zephyrus GX501VI. Он является одним из первых представителей ноутбуков, следующих концепции Max-Q. Благодаря этому в его 18 мм корпусе уживаются видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 и процессор Intel Core i7-7700HQ, чего прежде никогда не случалось. Конечно, не обошлось без ряда компромиссов. Например, внутри просто не оказалось места для жёсткого диска. Хоть лаптоп и идёт с SSD на 512 ГБ, но для современных игр это немного, а переходить на терабайтный SSD — дорого. Хотя и не очень дорого на фоне ценника в 200 000 за этот ноутбук. Также не все оценят, что место палмреста и тачпада заняла клавиатура, а место клавиатуры — большое ничего. Тем не менее, этот ноутбук — не только воплощение победы инженеров NVIDIA и ASUS над нескончаемой тощиной игровых лаптопов, но и более чем отличное устройство на каждый день. Подобная мощь в столь тонком корпусе и при весе всего 2,25 кг — такое не могло не возглавить наш список лучших игровых ноутбуков года.