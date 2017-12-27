5 лучших игровых ноутбуков 2017 года
Можно сколько угодно отрицать необходимость существования игровых ноутбуков, либо наконец смириться с фактом, что это интересный и востребованный класс устройств. 2017 год сделал геймерские лаптопы еще тоньше, появилось несколько моделей из ряда вон выходящих, и даже AMD засветилась в очень мощном ноутбуке от ASUS. Хороший год! А о самом лучшем, что он нам принёс — в нашем материале.
Max-Q
В 2016 году NVIDIA совершила большой прорыв в мобильном гейминге, представив видеокарты 10-й серии для ноутбуков, которые почти не уступали своим десктопным старшим братьям. В 2017-м компания решила выжать из игровых ноутбуков и своих текущих видеокарт вообще всё до последней капли. Так появился дизайн Max-Q и лаптопы толщиной меньше 2 см, но с видеокартами GeForce 1070 и 1080 на борту. Max-Q подразумевает собой программный и аппаратный тюнинг системы, а также максимально эффективное охлаждение. И обещание скорого появления подобных ноутбуков не было просто мечтами или смелым концептом, такие модели действительно вышли в продажу. Среди них ASUS ROG Zephyrus GX501, Acer Predator Triton 700, MSI GS63VR Stealth Pro и другие. И это, пожалуй, самое большое событие 2017 года — мощнейшие видеокарты в рекордно тонких игробуках.
Конечно, у концепции Max-Q есть и свои недостатки. Например, частоты видеокарт в таких ноутбуках ниже, чем в полноценных габаритных лаптопах. Проявляется это по-разному и зависит от игры: где-то FPS заметно ниже, чем у полноценных мобильных 1070 и 1080, а где-то разница невелика. Вторая отличительная черта ноутбуков с Max-Q, как это ни странно, тихая работа. Правда, для этого нужно активировать специальный режим Whisper mode, а при его включении система, во-первых, блокируют количество кадров в секунду, во-вторых, автоматически снижает настройки качества графики в игре.
AMD поучаствовала в создании ноутбука с самым мощным процессором
А что же с процессорами? Здесь тоже хотелось бы видеть какие-нибудь бодрые прорывы, так как, как мы видели в прошлом, тандем из двух GTX 1080 в играх упирается в производительность какого-нибудь Intel Core i7-6820HK. Но Intel пока так и не объявила, что из себя будут представлять топовые мобильные процессоры восьмого поколения — остаётся только ждать. А пока компания затаилась, её давний соперник удивил всех, поучаствовав в создании первого игрового ноутбука с восьмиядерным процессором — ASUS ROG Strix GL702ZC. Использующийся внутри него чип AMD RyZEN 7 1700 играючи опережает даже разогнанный топовый мобильный чип Intel Core i7-7820HK. Правда, TDP у RyZEN 7 1700 выше аж на треть, так что, по сути, эти процессоры выступают в разных весовых категориях. И не удивлюсь, если в 2018 году Intel ответит оппоненту выпуском шестиядерных i7 при том же TDP, что и прежде.
Cамый дорогой ноутбук вышел в продажу в России
Отдельной строкой хочется отметить появлении слона в посудной лавке в продаже игрового ноутбука от Acer c 21-дюймовым изогнутым дисплеем за баснословные деньги — 700 000 рублей. Модель называется Acer Predator 21 X и имеет ряд интересных «фич»: несколько режимов разгона, две видеокарта GTX 1080, механическую клавиатуру, 64 ГБ оперативной памяти, два SSD общим объемом 1 терабайт и т.д. Весит эта махина 8 кг, да еще каждый блок питания (а их сразу два) добавляет еще по 1,5 кг. Я не буду оригинальным и честно скажу, что в устройстве за такую цену есть и свои недостатки, а также, как говорил один комик, свои «потенциалы роста». Тут и там смотришь на характеристики и думаешь, что за эти деньги можно же было бы и помощнее-посерьезнее-поэкзотичнее. В конце концов, ведь за 700 000 рублей можно приобрести много других интересных вещей, о чём мы писали в материале «Что можно купить вместо самого дорогого игрового ноутбука: выбираем альтернативу Acer Predator 21X за 700 000».
Обновление в стартовом сегменте игровых видеокарт
В самом начале 2017 года произошло еще одно событие. Менее пафосное, чем предыдущие, но не менее важное. NVIDIA выпустила мобильные видеокарты 10-го поколения для игровых ноутбуков начальной ценовой категории — 1050 и 1050 Ti. Они пришли на смену таким старичкам, как GTX 965M и 970M соответственно. К счастью, новые чипы не стали просто разогнанными и переименованными версиями своих «отцов», а базируются на новой архитектуре — Pascal — как и старшие модели в лице 1060, 1070 и 1080. Цены на самый недорогой игробук с 1050, с помощью которой можно поиграть и в Need for Speed Payback, и в Star Wars Battlefront 2, и в Destiny 2 начинаются примерно с 47 000 рублей.
MSI GP62M 7RDX Leopard
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Цена:
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56 000 рублей
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Видеокарта:
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NVIDIA GeForce GTX 1050
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Плюсы:
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Минусы:
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–
И начнём мы как раз с ноутбука на базе графического ускорителя NVIDIA GeForce GTX 1050, обладателем которой, среди прочих, стал MSI GP62M 7RDX Leopard. Его хватит для игры на средних настройках качества во многих современных играх. В связке с этой видеокартой также трудятся процессор Intel Core i5-7300HQ и 8 гигабайт оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен только жёсткий диск на один терабайт, что не удивительно при таком ценнике. Но у лаптопа есть слот для твердотельного накопителя M.2 NVMe, так что со временем можно будет значительно ускорить работу системы и приложений. Ко всему прочему, MSI GP62M 7RDX Leopard еще и весит всего 2,2 кг, так что брать с собой его будет легко и просто. Тем более, что, благодаря дисплею 15,6-дюймовой диагонали, ноутбук поместится в типичный рюкзак. Также у него есть множество портов на любой вкус: HDMI, Mini DisplayPort, USB Type-A, USB Type-C и RJ-45.
Dell Inspiron 7567
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Цена:
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64 000 рублей
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Видеокарта:
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NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
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Плюсы:
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Минусы:
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Далее пойдём по нарастающей. Dell Inspiron 7567 уже и мощнее, и немного дороже. Причём мощнее сразу по двум фронтам. Во-первых, у него более серьёзный процессор — Intel Core i7-7700HQ. Для подобной конфигурации его даже многовато, но если вам не только в игры играть, то так даже лучше. Что касается игр, то тут за главную видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. C такой системой уже можно будет и в Assassin´s Creed Origins поиграть, и в The Evil Within 2. Правда, оперативной памяти только 8 ГБ, но проапгредить ноутбук будет несложно: всё нужное находится прямо под крышкой. В этой модели также легко поменять и жёсткий диск, и SSD. Этому можно не придавать значения первые два-три года владения, но потом вам обязательно захочется что-нибудь обновить, и вы будете несказанно рады, что не надо разбирать всё до основания. Dell Inspiron 7567 тоже оснащён 15,6-дюймовой панелью, но не самой лучшей, надо сказать.
Acer Predator Helios 300
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Цена:
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85 000 рублей
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Видеокарта:
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NVIDIA GeForce GTX 1060
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Плюсы:
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Минусы:
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Лаптоп посерьёзнее стоит уже других денег. Но, на самом деле, это одна из самых недорогих моделей с подобной конфигурацией. При этом, он отлично подойдёт для игр на высоких настройках в Full HD благодаря хорошо сбалансированной системе, которую возглавляет мощная видеокарта — GTX 1060. И она идёт с 6 ГБ видеопамяти, что немаловажно, так как четырёх хватает далеко не всегда. Правда, аккомпанирует видеочипу лишь Intel Core i5-7300HQ. Но для игр в связки с GTX 1060 большего и не надо. Если же вы рассчитывали использовать игробук не только для игр, но и для более процессорозависимых задач, то, возможно, лучше поискать другую модель.
Кроме того, Acer Predator Helios 300 имеет 16 ГБ ОЗУ, терабайтный жёсткий диск и SSD на 128 ГБ. Любопытно, что для HDD и оперативной памяти есть специальные отсеки быстрого доступа в нижней крышке ноутбука, но, чтобы поменять SSD, надо снимать всё днище целиком. А это, как-никак, целых 15 винтов.
ASUS ROG GL502VS
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Цена:
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108 000 рублей
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Видеокарта:
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NVIDIA GeForce GTX 1070
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Плюсы:
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Минусы:
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–
Вместе с выбором в пользу ноутбука с видеокартой GTX 1070 мы переходим от любительского гейминга к серьёзному. Игробук ASUS ROG GL502VS позволяет играть в большинство современных игр на максимальных настройках графики в Full HD разрешении. Кажется, мы уже упоминали эту модель в прошлом году, но она до сих пор осталась отличным выбором, если вам нужен лёгкий, но очень производительный ноутбук с 15,6-диагональю по вменяемой цене.
Для этой видеокарты нужен процессор помощнее, поэтому лаптоп оснащён Intel Core i7-7700HQ. Также ASUS ROG GL502VS может похвастать 16 ГБ оперативной памяти, терабайтным HDD и твердотельником на 256 ГБ. Кроме того, у него отличный экран и хорошая аудиосистема.
Кажется, если ASUS ROG GL502VS может тянуть все игры на «ультрах», зачем вообще нужны более дорогие ноутбуки?
ASUS ROG Zephyrus GX501VI
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Цена:
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199 000 рублей
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Видеокарта:
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NVIDIA GeForce GTX 1080 (Max-Q)
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Плюсы:
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Минусы:
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Одним из самых «крутых» геймерских лаптопов этого года, бесспорно, стал ASUS ROG Zephyrus GX501VI. Он является одним из первых представителей ноутбуков, следующих концепции Max-Q. Благодаря этому в его 18 мм корпусе уживаются видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 и процессор Intel Core i7-7700HQ, чего прежде никогда не случалось. Конечно, не обошлось без ряда компромиссов. Например, внутри просто не оказалось места для жёсткого диска. Хоть лаптоп и идёт с SSD на 512 ГБ, но для современных игр это немного, а переходить на терабайтный SSD — дорого. Хотя и не очень дорого на фоне ценника в 200 000 за этот ноутбук. Также не все оценят, что место палмреста и тачпада заняла клавиатура, а место клавиатуры — большое ничего. Тем не менее, этот ноутбук — не только воплощение победы инженеров NVIDIA и ASUS над нескончаемой тощиной игровых лаптопов, но и более чем отличное устройство на каждый день. Подобная мощь в столь тонком корпусе и при весе всего 2,25 кг — такое не могло не возглавить наш список лучших игровых ноутбуков года.