5 лучших недорогих ноутбуков для дома

Есть немало причин, по которым ноутбук дома лучше, чем настольный компьютер. И самая главная — конечно, мобильность: даже с 15-дюймовой моделью вы можете легко перемещаться по всей квартире и работать или смотреть кино хоть за столом, хоть под одеялом. Благодаря современным скоростям Wi-Fi сейчас это комфортнее, чем когда-либо. Мы выбрали пять недорогих моделей для дома.

ASUS X556UB



ASUS X556UB

Цена: 42 000 рублей

ASUS X556UB сочетает в себе два плюса: у него не жадный до энергии процессор, но при этом есть видеокарта, хоть и самого начального уровня. Вдвоём они помогут вам играть в проcтенькие игрушки вроде World of Tanks или Dota 2. Те «пойдут» достаточно плавно уже хотя бы потому, что разрешение у ASUS X556UB — всего 1366х768 пикселей. Кроме того, этот ноутбук обладает 6 ГБ оперативной памяти и жёстким диском на 1000 ГБ. И весит он всего 2,3 килограмма, так что можно переносить не только по квартире, но и брать с собой в поездки.

Acer Aspire E5-575G-55J7



Acer Aspire E5-575G-55J7

Цена: 44 000 рублей

За почти те же деньги Acer предлагает чуть более интересный ноутбук. Но начнём с минусов. Эта модель потолще и потяжелее вышеупомянутого ноутбука, что скажется на мобильности. Зато Acer Aspire E5 обладает экраном с разрешением 1920х1080 пикселей, что даст вам гораздо более приятную картинку, нежели 1366х768. Хотя некоторым комфортно и на последнем. Также у этой модели получше видеокарта и процессор: NVIDIA GeForce GTX 950M с двумя гигабайтами видеопамяти и Intel Core i5-7200U соответственно. А оперативки и места на жёстком диске столько же, сколько и у ASUS X556UB.

Lenovo IdeaPad 310 15



Lenovo IdeaPad 310 15

Цена: 43 500 рублей

«Машинка» полегче и потоньше — Lenovo IdeaPad 310 15. При этом она всё еще обладает 15,6-дюймовым экраном, хоть и с невысоким разрешением — 1366х768, зато подсветка ЖК-панели не мерцает. Жёсткий диск у ноутбука на 500 ГБ, а также есть 4 ГБ оперативной памяти. И видеокарта только лишь NVIDIA GeForce 920MX, так что сильно в игрушки не поиграешь. Зато неплохой процессор, к тому же самый современный — Intel Core i7-7500U. В меру производительный и в меру экономичный.

HP Pavilion 15-au100ur



HP Pavilion 15-au100ur

Цена: 45 500 рублей

У этого ноутбука не обычный жёсткий диск, а гибридный, так что чаще всего используемые файлы будут кэшироваться на SSD и впредь загружаться быстрее. Процессор последнего поколения, хоть и не очень мощный — Intel Core i3 7100U. Но вкупе с NVIDIA GeForce 940MX всё-таки позволит немного поиграть. Весит HP Pavilion 15 всего 2 килограмма, но, в отличие от других лаптопов из нашей подборки, имеет чуть менее быстрый Wi-Fi модуль.

Dell Inspiron 5567



Dell Inspiron 5567

Цена: 42 000 рублей

Самый интересный из всех рассмотренных в этом материале — это Dell Inspiron 5567. Например, он единственный имеет SSD-накопитель, что во много раз увеличивает отзывчивость ноутбука. Но его объём всего 256 ГБ, так что кому-то это может и не подойти. Также у него есть хоть и простенькая, но игровая видеокарта AMD Radeon R7 M445 с 4 ГБ видеопамяти. Из коробки сразу доступно 8 ГБ оперативки — хорошо и для игр, и для работы. Наконец, процессор Intel Core i5-7200U тоже не вызывает нареканий — самый лучший вариант для этой цены. И экран может похвастать разрешением 1920х1080, но у него глянцевое покрытие.