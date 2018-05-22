Почему покупать Apple MacBook Pro 13 сейчас — глупость, и что купить взамен

Причины покупать флагманские ноутбуки Apple у каждого свои – от операционной системы и софта до фирменных особенностей корпуса. Но, если вы намерены разориться на грядущий 13,3-дюймового MacBook Pro только потому, что «нет больше нормальных конкурентов», вы ошибаетесь. Конкуренты есть, и лучшие из них – в нашей статье.

Эталоном, от которого мы будем отталкиваться, определим MacBook 2017 без тачбара, потому что кому он вообще нужен, этот тачбар? Единственная серьёзный недостаток такой модификации — небольшое количество портов, их всего лишь два. И они сами по себе специфические — Thunderbolt 3, поэтому до наступления светлого будущего и устройств под новый разъём вам в любом случае придётся покупать хаб-переходник для того, чтобы подключать принтеры/клавиатуры/мыши/что угодно к полноразмерным USB, выводить изображение на мониторы и телевизоры посредством HDMI и читать SD-карты с фотоаппарата или смартфона. А ещё не забывайте, что один порт часто будет занят кабелем от зарядного устройства, так что для периферии остаётся только один, последний разъём. Правда, сейчас таких неполноценных ноутбуков и на Windows предостаточно, так что мобильные компьютеры «без портов» скоро станут нормой.



Apple MacBook Pro 13

А теперь мы быстро разберёмся с достоинствами и недостатками MacBook Pro 13 без тачбара, прежде чем указывать на его конкурентов. Одна из причин любить «13-шку» — долгое время работы от аккумулятора, недосягаемое для Windows-ноутбуков. Ещё — хороший экран и мощная встроенная в процессор графика Intel Iris Plus Graphics 640, которого нет у конкурентов (Apple умеет «прогибать» Intel на уникальное железо).

Но есть и минусы. Например, конкуренты в большинстве своём уже перевооружились на самые последние и гораздо более

мощные процессоры — четырёхъядерные Intel Core 8-го поколения, пока Apple все еще прохлаждается и не обновляет свои двухъядерные детища. И трудящиеся тоже довольны — покупают Макбуки со старой начинкой по цене новых более быстрых Windows-ноутбуков, да не жалуются.

Наконец, у MacBook Pro последних лет есть проблемы с их фирменной короткоходной клавиатурой, из-за чего на компанию уже подали коллективный иск тысячи людей. И, наконец, уже упомянутая проблема с портами — порта всего лишь два, один из которых, по совместительству, порт для зарядного устройства.

Заметьте, среди недостатков я не отметил цену, так как для самой дешёвой комплектацииMacBook Pro 13 она почти адекватная. Точнее, была адекватной до тех пор, пока конкуренты не перешли на радикально более быстрые процессоры Intel Kaby Lake-R. Конечно, можно услышать мнения, что «мне хватает и той производительности, которая есть, мне не надо больше». Но тогда зачем переплачивать? Всё-таки 97 тысяч рублей за ноутбук, который Apple ленится обновить, не так уж и мало.

Что можно купить взамен?

ASUS ZenBook 13 UX331UN



ASUS ZenBook 13 UX331UN

Плюсы + есть дискретная видеокарта для игр или фоторедакторов Минусы - крышка дисплея легко царапается Цена 93 000 рублей

Всем подавай тонкий и одновременно мощный ноутбук. И этот ZenBook — один из немногих, в котором такое сочетание работает. В нём не просто более быстрый процессор, чем в Apple MacBook Pro 13, но и есть дискретная видеокарта. Поэтому за ним можно даже поиграть в современные игры (Fortnite на средних настройках, World of Tanks на максимальных, абсолютно любые игры на минимальных) или, например, обрабатывать фотографии из отпуска/командировки прямо в самолёте.

Правда, у «ЗенБука» не настолько чёткий экран, он отображает 1920x1080 точек против 2560x1600 у MacBook Pro 13. Зато ASUS предлагает вдвое более ёмкий SSD, а еще эта модель тоньше и легче. И с портами всё гораздо человечнее — есть сразу два USB 3.0, один USB Type-C, HDMI и разъём для наушников. Правда, HDMI старой версии и хорошо работает с Full HD, а на 4K-мониторы выдаёт инертную картинку при 30 кадрах в секунду, да и кард-ридер принимает не полноразмерные, а microSD-карты (для кого-то это плюс). И ни одного разъёма с поддержкой Thunderbolt 3.

Если вы не идеологический противник Windows 10, присмотритесь к ZenBook 13. Единственные проблемные части этой машины — глянцевый дисплей и крышка, которая очень легко царапается.

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ASUS ZenBook Flip S UX370UA



ASUS ZenBook Flip S UX370UA

Плюсы + превращается в планшет Минусы - не блещет временем автономной работы Цена 87 000 рублей

Если вам нравится дизайн ультрабуков ASUS (а он вряд ли может оставить равнодушным), но хочется устройство а ля Lenovo Yoga, то у ASUS есть кое-что не хуже. А именно свой собственный ноутбук-«перевёртыш», который превращается в планшет, если развернуть крышку его дисплея на 360 градусов. При этом ZenBook Flip S еще и не только тонкий и лёгкий (1,1 кг, 11 мм), но и достаточно производительный — в нём установлен 4-ядерный Intel Core i5-8250U, на быстродействие которого вообще не приходится жаловаться. Правда, есть сомнения, что в таком тонком корпусе он будет хорошо охлаждаться и сможет работать на все деньги.

В отличие от менее компактного ASUS ZenBook 13 UX331UN, у этой модели уже нет дискретной видеокарты (как, впрочем, её нет и в MacBook Pro 13). В сухом остатке этот «трансформер» как альтерантива MacBook Pro 13 будет производительнее во всём, кроме графики, легче и тоньше, имеет вдвое более ёмкий накопитель, но меньше разрешение дисплея и меньше проработает от одного заряда. С портами же почти одна и та же ситуация. Точнее, оба лаптопа имеют два с виду одинаковых порта типа USB-C, только у «прошки» это высокоскоростные Thunderbolt 3 с пропускной способностью 40 Гбит/с, а у ASUS ZenBook 13 UX331UN это USB 3.0 с 5 Гбит/с. Правда, у последнего в комплекте есть переходник на USB- Type-A и HDMI.

Dell XPS 13 9370



Dell XPS 13

Плюсы + парочка полноценных Thunderbolt 3 (и не только) Минусы - веб-камера расположена неудачно Цена 97 000 рублей



XPS 13 — самый крутой не-игровой ноутбук Dell, поэтому на его начинке американский производитель не экономит. От конкурентов, у которых тоже всё хорошо с железом, XPS 13 отличается очень и очень тонкой рамкой вокруг дисплея. Пресловутая безрамочность только-только вошла в моду в смартфонах, а Dell первым открыл такую моду в ноутбуках много лет тому назад.

Если сразу перейти к сравнению с Apple MacBook Pro 13, то по скорости работы, благодаря процессору i7-8550U XPS 13 будет куда более хорош в тяжёлых задачах вроде обработки видео, моделирования или работе с огромными таблицами/базами данных. Порты Thunderbolt 3 в Dell тоже есть, но, в отличие от MacBook, где на этом всё и заканчивается, Dell предлагает дополнительный USB 3.0 Type-C и кард-ридер для карт microSD. Разрешение самой дешёвой версии XPS 13 — 1920х1080 точек, но, как и у моделей от ASUS, есть и модификации со сверхчётким 4К. Также у обоих машин по 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, что, конечно, в 2018 году уже не будоражит воображение — просто будничные «объёмы».

Недостаток у Dell XPS 13 9370 маленький, но назойливый — веб-камера расположена под экраном, так что будет снимать вас с такого ракурса, который наилучшим образом подчеркнёт ваши вторые подбородки (даже если их нет).

HP Spectre 13-af006ur



HP Spectre 13-af006ur

Плюсы + крышесносящий дизайн Минусы - вентиляторы «не вывозят» длительную максимальную нагрузку на процессор Цена 92 000 рублей

То, что широкие рамки вокруг дисплея ноутбука смотрятся плохо, судя по всему, недавно поняли и в HP, поэтому их новый HP Spectre 13-af006ur теперь тоже едва ли крупнее своего экрана. На мой взгляд, сейчас это вообще один из самых красивых ноутбуков. У него есть свои интересные особенности. Например, корпус настолько тонкий, что даже такие небольшие порты, как USB Type-C, пришлось перенести на заднюю грань — спереди они не помещались по высоте. Причём два из них Thunderbolt 3, как и у MacBook Pro 13 без тачбара, а один — USB 3.1 Type-C. Правда, даже разъём для наушников расположен на задней панели, как говорится, «в труднодоступных местах».

В плане «железа» всё практически также, как и у конкурентов: новый 4-ядерный Intel Core i5-8250U (не устаю напоминать, что у MacBook 13 Pro старые двухъядерные CPU, которые намного медленнее), 8 ГБ энергоэффективной оперативной памяти LPDDR3 и SSD на 256 ГБ. По большому счёту, HP Spectre 13-af006ur проигрывает «макбуку» только из-за менее пригодной для игр встроенной графики.

Lenovo IdeaPad 720s 13



Lenovo IdeaPad 720s 13

Плюсы + низкая цена + универсальные порты Минусы - так себе звук из динамиков Цена 69 000 рублей

А теперь самое вкусное — не все аналоги MacBook Pro 13 без тачбара стоят в районе 90-100 тысяч рублей. К примеру, Lenovo IdeaPad 720s 13 очень близок по характеристикам, но на российском рынке за него просят в среднем всего 69 000 рублей. При этом он всё еще может тягаться с «прошкой», как и уже описанные выше ультрабуки.

К примеру, у него также современный и очень мощный 4-ядерный Intel Core i7-8550U (в новых моделях, хотя в магазинах остались и прошлогодние модели со старыми поколениями CPU). Также у IdeaPad 720s 13 приличный матовый дисплей с хорошей цветопередачей, а вес ноутбука — 1,1 кг (прямо какой-то популярный вес среди ультрабуков нынче). Оперативной памяти и ёмкость SSD совпадают с MacBook Pro 13, правда, это не означает, что SSD настолько же быстр, как это бывает в Макбуках.

На мой взгляд, IdeaPad 720s 13 оснащён портами лучше некуда. У него есть как и самый современный из них — Thunderbolt 3, так и универсальные USB 3.0 и HDMI. А главное — у единственного из всех упомянутых в материале конкурентов — кард-ридер для полноразмерных карточек памяти формата SD.