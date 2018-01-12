Ноутбук со смартфоном вместо тачпада и еще 4 необычных компьютера с выставки CES 2018 в Лас-Вегасе

CES 2018 года оказалась очень насыщенной выставкой. Самые разные производители показали неведомые устройства, вроде роботов-стриптизёров и летающих такси. Но даже такие привычные и повседневные устройства, как ноутбуки, приятно удивили своих приверженцев. Расскажем про самые любопытные модели лаптопов от Razer, Dell, Lenovo и Acer.

Razer Project Linda



Razer Project Linda

Компания Razer, известный производитель компьютерной периферии и ноутбуков для геймеров, показала на CES очень экстравагантный лаптоп. На самом деле, от ноутбука в так называемом Project Linda только лишь корпус, аккумулятор, экран и клавиатура. Нет даже тачпада. Но его место занимает смартфон.

Всё верно, в том месте, где должен быть тачпад, предусмотрена специальная выемка для Razer Phone — недавно вышедшего смартфона на Android. Он вставляется в ноутбук Project Linda и служит его тачпадом, который, как Touch bar в MacBook, выводит контекстуальные кнопки на свой дисплей, тогда как основное изображение показывается на 13,3-дюймовый экране с Quad HD разрешением. Нечто подобное было несколько лет назад у ASUS, и называлось Padfone, только тогда смартфон чудесным образом превращался не в ноутбук, а в планшет.

Для американского рынка такая идея может и сработать, ведь хромбуки там очень популярны, так что почему бы не стать популярным и смартфону-лаптопу на Android? Тем более, если он, смартфон, один из топовых по характеристикам — базируется на Qualcomm Snapdragon 835, несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ на накопителе. А внутри ноутбука есть еще дополнительные 200 ГБ, а также аккумулятор на 53,6 Вт*ч.

Удивительное устройство весит 1,25 кг (без смартфона), и даже имеет несколько портов: 3,5-мм джек, USB-A (это обычный USB) и USB-C. О ценах и сроках появления на полках Razer пока не сообщила.

Dell XPS 13 9670



Dell XPS 13 9670

Dell XPS 13 за последние пару-тройку лет не менялся внешне практически ни на грамм. С одной стороны, лучшее — враг хорошего. С другой же, как-то не воодушевляет раз в год менять ультрабук, который выглядит как прежде, а благодаря Intel и её 5-10% прироста производительности мобильных процессоров в год, еще и работает почти также, как прежде. Но Dell XPS 2018 года — совершенно другая история. Американцы начали с чистого листа, поэтому внешний вид новинки сильно поменялся, да и производительность выросла значительно благодаря тому, что Intel наконец выпустила намного более мощные ULV-процессоры, чем раньше. Конкретно в этом лаптопе используется один из двух четырёхъядерных CPU: Core i5-8250U или Core i7-8550U на выбор. Их производительность примерно равна 45-ваттном процессорам, которыми оснащаются игровые ноутбуки начального класса. Оперативной памяти может быть до 16 ГБ, а места под хранения программ и данных — до 1 ГБ SSD. На манер последних MacBook Pro в новом Dell XPS 13 также отсутствуют порты USB Type-A, так что без переходников теперь никуда. Зато у него есть сразу два порта Thunderbolt 3 и один USB Type-C 3.1.

Весит новинка всего 1,21 кг, а из недостатков есть только один: веб-камера находится ниже экрана, поэтому во время видеосвязи вы будете выглядеть далеко не в лучшем ракурсе. Так было задумано инженерами Dell специально, чтобы сделать верхнюю рамку над дисплеем максимально узкой.

Dell XPS 13 должен скоро появится в продаже по цене от тысячи долларов.

Acer Nitro 5 (2018)

Не раз мы рассказывали, что AMD выпустила очень мощные процессоры для ноутбуков. И, пусть пока до России подобные лаптопы еще не добрались, их ассортимент всё растёт и растёт. Например, Acer представила на CES обновлённую версию своего начального-игрового ноутбука Nitro 5. Если предыдущая модель основывалась на 45-ваттном Intel Core i5-7300HQ и видеокарте GeForce GTX 1050 Ti, то свежая инкарнация имеет под капотом 15-ваттный, но не менее шустрый процессор AMD Ryzen 7 2700U и графический ускоритель Radeon RX 560. На самом деле, AMD Ryzen 7 2700U по быстродействию наступает на пятки даже самому популярному игровому процессору Intel Core i7-7700HQ при втрое меньшем энергопотреблении. Видеокарта Radeon RX 560, правда, такого энтузиазма уже не внушает. Но на то он и игробук начального уровня.

Что же касается всего остального, то Acer Nitro 5 вполне отвечает своей начальной стоимости в 800 долларов. Другими словами, вы получите неплохой лаптоп, хоть тут и там будет хотеться что-то улучшить. Например, корпус выглядит немного топорно, а дисплей мог быть получше. Acer пока не раскрыла всех характеристик. Известно, например, что оперативной памяти может быть до 32 ГБ, а накопителем послужит SSD объёмом 512 ГБ. Вес и размеры также пока не были объявлены, но на фотках Acer Nitro 5 с 15,6-дюймовым экраном не выглядит пушинкой. Мировые продажи должны начаться в мае.

Dell XPS 15 2-in-1



Dell XPS 15 2-in-1

«Перевёртыш» компании Dell имеет сразу несколько изюминок, которые приковывают к себе внимание даже искушенного «гаджето-журналиста». Во-первых, у него необычная клавиатура. Для возвращения клавиш на место после нажатия используется не резиновая мембрана, а магниты. Это позволило инженерам Dell сделать очень тонкую клавиатуру, и, как следствие, сам ноутбук получился тоньше, чем мог быть. Однако, зарубежные ресурсы обращают внимание, что к ощущениям от работы с такой клавиатуры нужно еще привыкнуть.

Вторая особенность Dell XPS 15 2-in-1 — APU, над которым вместе поработали давние соперники. Этот ультрабук одним из первых получил четырёхъядерный процессор Intel Core 8-го поколения со встроенной графикой AMD Radeon Vega. Правда, Dell ограничилась 65-ваттной версией, а не 100-ваттной, тем не менее, это связка должна заменить вам отменную производительность CPU и графическую мощь уровня NVIDIA GeForce 1050. Однако тесты новых чипов Intel+AMD еще никто их журналистов не проводил, поэтому раньше времени радоваться не стоит. Тем более, что Dell XPS 15 2-in-1 не обещает быть доступным. Стартовая цена за рубежом — 1300 долларов.

Наконец, Dell XPS 15 2-in-1 выделяет очень тонкими рамками его 15,6-дюймового дисплея. Правда, как и в случае с Dell XPS 13, веб-камера из-за этого съехала вниз, чтобы собеседник мог получше разглядеть ваши ноздри. Наконец, стоит отметить, что это транфсормер, который умеет разворачиваться на 360 градусов. При этом по толщине он всего 16 мм в самом толстом месте, а весит около двух килограмм.

Lenovo ThinkPad X1 Tablet



Lenovo ThinkPad X1 Tablet

Для тех, кто не гнушается Windows-планшетов, также есть хорошая новость — обновился Lenovo ThinkPad X1 Tablet. Это таблетка с большущим — 13 дюймовым дисплеем с разрешением 3000х2000 пикселей с поддержкой HDR-контента. Наверняка вы подумали, что, раз это планшет, он работает на базе какого-нибудь «детского» процессора вроде 4,5-ваттного Core i5-7Y54, как это было в прошлом поколении? Или какого-нибудь Snapdragon 835 из смартфонного мира? А вот и не угадали: третья по счёту серия ThinkPad X1 Tablet оснащается современными и очень мощными 15-ваттными U-шками восьмого поколения, которые, напоминаю, могут потягаться с процессорами из игровых ноутбуков. При этом толщина устройства составляет всего 9 мм, а вес — 890 грамм (без клавиатуры). Правда, вопрос с охлаждением втрое более «горячего» процессора останется открытым до первых тестов.

Кроме производительности и чёткого экрана, Lenovo ThinkPad X1 Tablet может похвастать съёмной клавиатурой на манер ноутбуков-ThinkPad’ов, что очень хорошо, так как у них одна из лучших клавиатур. Оперативной памяти может быть до 16 ГБ, а места на твердотельном накопители — до 1 терабайта. Портов для подключения периферии не так уж мало — два Thunderbolt 3 и мини-джек.