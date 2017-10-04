Microsoft открыла предзаказ на шлемы Windows Mixed Reality

Компания Microsoft объявила о начале приеме предварительных заказов на шлемы виртуальной реальности Windows Mixed Reality. На данный момент в онлайн-магазине Microsoft доступно 5 моделей, включая шлемы Acer, HP, Dell Visor, Lenovo Explorer и представленный буквально только что Samsung HMD Odyssey.





Цены варьируются от $399 до $499 за тем с двумя контроллерами движения. Большинство шлемов получили два LCD-дисплея с разрешением 1440 x 1440 пикселей, и только в Samsung HMD Odyssey используется два 3,5-дюймовых AMOLED-экрана на 1440 x 1600 пикселей, общее разрешение составляет 2880 x 1600 пикселей. В них используются системы отслеживания движения с шестью степенями свободы без необходимости подключать внешние датчики.

Продажи и поставки всех шлемов, кроме Samsung HMD Odyssey, начнутся 17 октября, в день выхода обновления Windows 10 Fall Creators Update, а Samsung HMD Odyssey — только 6 ноября.