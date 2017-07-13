5 лучших 4К-мониторов — лето 2017

Даже смартфоны стали поддерживать Full HD еще пять лет назад, а мониторы... В далёком 1995 году сам Джон Кармак работал над легендарной Quake на 28-дюймовом мониторе разрешением 1080p. Так что пора, точно пора переходить на 4К. Но какой 4К-монитор выбрать? Советуем пять отличных моделей.

Samsung U28E590D



Samsung U28E590D

Цена: 23 500 рублей

Диагональ: 28 дюймов

Для того, чтобы приобрести 28-дюймвый 4К-монитор Samsung U28E590D, даже не обязательно быть успешным разработчиком игр, так как стоит он вполне демократично — 23 тысячи рублей. Частота обновления у него 60 Гц, в то время как некоторые бессовестно предлагают даже 30-герцовые модели. Причём такую частоту монитор поддерживает не только по DisplayPort, но и по HDMI. А вот USB-портов у него нет (лишний повод пользоваться беспроводными мышью и клавиатурой). Приятная мелочь — экран Samsung U28E590D имеет матовое покрытие. Наконец, хоть это и не игровой монитор, он всё же поддерживает технологию FreeSync, благодаря чему будет выдавать очень плавную картинку в любых динамичных сценах.

LG 27UD88



LG 27UD88

Цена: 40 000 рублей

Диагональ: 27 дюймов

К монитору LG 27UD88 в первую очередь стоит присмотреться владельцам последних «макбуков», так как он имеет USB-C порт. Это значит, что его можно будет подключить безо всяких переходников к одному из новых Apple MacBook Pro или MacBook 12. Также, в отличие от Samsung U28E590D, у этого монитора IPS-матрица, а не TN, а также есть пара USB 3.0-портов в запасе. Правда, их сигнал передаётся на компьютер также через USB-C. При подключении мышки или клавиатуры это не имеет значения, но для внешних хранилищ это означает падения скорости до уровня USB 2.0, что, конечно же, неприятно. LG 27UD88 также поддерживает AMD FreeSync, так что игры будут идти очень плавно.

ASUS PB287Q



ASUS PB287Q

Цена: 34 000 рублей

Диагональ: 28 дюймов

Кроме упомянутых выше моделей, любителям игр также стоит обратить внимание на ASUS PB287Q. Он может похвастать низкой задержкой входящего сигнала (так называемый инпут-лаг), что особенно важно в сетевых играх. Правда, с другой стороны, у него нет поддержки AMD FreeSync или NVIDIA G-Sync. В остальном же это достаточно стандартный монитор. 60 ГЦ в 4К обеспечивается при подключении посредством DisplayPort 1.2, а вот через старый HDMI 1.4 будет только 30 МГц. Кроме того, ASUS PB287Q может понравиться фотографам или программистам за возможность перевернуть экран в портретный режим.

Dell P2415Q



Dell P2415Q

Цена: 31 500 рублей

Диагональ: 23,8 дюйма

Если вы не любитель здоровенных мониторов, то можно рассмотреть модель Dell P2415Q с диагональю 23,8 дюйма, но всё еще 4К-разрешением. Он, кстати, тоже имеет портретный режим. Правда, за мониторы с ним обычно приходится платить больше, чем за обычные. Любопытной особенностью модели является наличие видеовыхода, что позволяет к одному источнику сигнала последовательно подключить несколько мониторов. Dell P2415Q также имеет четыре USB 3.0-порта и отличную точность цветопередачи.

LG 27UD68



LG 27UD68

Цена: 42 000 рублей

Диагональ: 27 дюймов

LG 27UD68 стоит немало, но подкупает сразу несколькими качествами. Начнём с того, что он поддерживает FreeSync, а также имеет низкий инпут-лаг, поэтому лучше всех в нашем списке подойдёт для игр. Во-вторых, он демонстрирует высокую точность цветопередачи. Кроме того, его легко настраивать: вы можете воспользоваться для этого специальным джойстиком на корпусе или же пойти еще более простым путём и назначить все изменения прямо из специальной программы на компьютере, которая идёт в комплекте с монитором. Их недостатков стоит отметить отсутствие USB-портов и шаткую подставку. И, в отличие от упомянутого ранее LG 27UD88, у этой модели нет USB-C.