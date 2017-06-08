9,7-дюймовый ридер Onyx Boox Prometheus 2 претендует на рекорд

В России начались продажи нового ридера от Onyx International. Электронная книга Onyx Boox Prometheus 2 позиционируется производителем как первый в мире букридер 9,7-дюймовым экраном E Ink Carta.


Помимо экрана E Ink Carta в новой версии Prometheus появились поддержка формата файлов FB3 и функция Snow Field, когда происходит лишь частичное обновление экрана без появления артефактов на последующих страницах. Напомним, первая версия Onyx Boox Prometheus, появившаяся в продаже осенью прошлого года, продвигалась как первый ридер с экраном 9,7 дюйма и функцией регулируемой подсветки.

Электронная книга оснащается 9,7-дюймовым дисплеем E Ink Carta с емкостным тачскрином и разрешением 825 х 1200 пикселей. Подсветка Moon Light может плавно регулироваться.

Onyx Boox Prometheus поддерживает основные текстовые и графические форматы файлов, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. На устройстве предустановлены англо-русский и русско-английский словари с возможностью добавления словарных баз формата StarDict. Аппаратной основой стал процессор Freescale i.MX6 с тактовой частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, есть возможность установки приложений из Google Play.

Ридер Onyx Boox Prometheus 2 доступен по рекомендованной розничной цене 23 990 рублей.

Источник
Onyx Boox
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Россия электронная книга ридер ONYX BOOX

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