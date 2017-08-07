Базовый ридер Onyx Boox вышел в России

Компания Onyx International выпустила в России новую электронную книгу Onyx Boox James Cook. Это недорогая модель с базовой функциональностью, ориентированная на пользователей, которым в ридере необходима только функция чтения.





Onyx Boox James Cook оснащается 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta с разрешением 600 × 800 пикселей, кнопками листания, расположенными по бокам экрана, а также пятипозиционным джойстиком под экраном. Ридер одним из первых получил функцию Snow Field, когда происходит лишь частичное обновление экрана без появления артефактов на последующих страницах. Предусмотрена поддержка формата файлов FB3.

Гаджет работает под управлением операционной системы Android 4.2 и на основе двухъядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть возможность использования карточек памяти формата microSD до 32 ГБ. На ридер уже предустановлены англо-русский и русско-английский словари.

Аккумулятор емкостью 3000 мАч. Электронная книга Onyx Boox James Cook поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 5 490 рублей.