Базовый ридер Onyx Boox вышел в России

Компания Onyx International выпустила в России новую электронную книгу Onyx Boox James Cook. Это недорогая модель с базовой функциональностью, ориентированная на пользователей, которым в ридере необходима только функция чтения.


Onyx Boox James Cook оснащается 6-дюймовым дисплеем E Ink Carta с разрешением 600 × 800 пикселей, кнопками листания, расположенными по бокам экрана, а также пятипозиционным джойстиком под экраном. Ридер одним из первых получил функцию Snow Field, когда происходит лишь частичное обновление экрана без появления артефактов на последующих страницах. Предусмотрена поддержка формата файлов FB3.

Гаджет работает под управлением операционной системы Android 4.2 и на основе двухъядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть возможность использования карточек памяти формата microSD до 32 ГБ. На ридер уже предустановлены англо-русский и русско-английский словари.

Аккумулятор емкостью 3000 мАч. Электронная книга Onyx Boox James Cook поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 5 490 рублей.

Источник
Onyx Boox
Теги
ANDROID ридер ONYX BOOX Росия

Комментарии

Материалы по теме

5 смартфонов, которые не хотят чинить в мастерских

1 августа

9,7-дюймовый ридер Onyx Boox M96M Zeus работает на Android

23 апреля 2014

Onyx Boox i63ML Newton стал первым ридером с экраном E Ink Carta

17 мая 2014

Безрамочный смартфон Essential выходит в продажу

4 августа

Огромный ридер Onyx Boox Max вышел в России

11 октября 2016

Первые ридеры Onyx Boox на Android вышли в России

19 июня 2013
Из рубрикиЭлектронные книги
Ридер Onyx Boox Cleopatra 3 получил подсветку с регулируемой цветовой температурой
Ридер Onyx Boox Robinson Crusoe не боится дождя
E Ink показала складной 10,2-дюймовый дисплей

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 102
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 34
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 34