ARM анонсировала процессорные ядра Cortex-A75, Cortex-A55 и графику Mali-G72

К открытию выставки Computex 2017, которая пройдет с 30 мая по 3 июня в Тайбэе, компания ARM представила свои новые разработки в области мобильных процессоров — ядра Cortex-A75, Cortex-A55, а также графику Mali-G72.





Флагманское Cortex-A75 приходит на замену Cortex-A73, а Cortex-A55 сменит Cortex-A53. По словам ARM, Cortex-A75 на 22% превосходит по производительности Cortex-A73 при тех же частотах. Cortex-A55 в 2,5 раза превосходит Cortex-A53 по такому параметру, как производительность на один милливатт. Графика Mali-G72 создана на архитектуре Bifrost, подойдет для мобильных игр и виртуальной реальности.





Чипы впервые поддерживают новую технологию DynamIQ technology от ARM, которая дает производителям процессоров, таким как Qualcomm, MediaTek, Samsung и Apple , больше опций для объединения ядер в группы под собственные нужды. Эта технология позволяет создавать конфигурации в стиле 1+7, 1+4, расширяя вариации, доступные ранее в рамках архитектуры big.LITTLE с конфигурациями 4+4, 2+4, 2+2 и так далее.

Также ARM отмечает, что новые решения имеют огромные улучшения для производительности в проектах машинного обучения и искусственного интелекта, они могут использоваться как в серверах, так и смартфонах, ноутбуках и автомобильных системах.

Первые процессоры с ядрами Cortex-A75 и Cortex-A55 ожидаются в начале 2018 года. По неофициальным данным, одним из первых станет процессор Qualcomm Snapdragon 845.