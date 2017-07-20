Базовая частота Intel Core i9-7920X составила 2,9 ГГц

Компания Intel опубликовала обновленную информация о стоимости своих процессоров, назвав, наконец, базовую частоту своего мощного топового процессора линейки Core X, Intel Core i9-7920X. 12-ядерный чип стоимостью 1189 долларов США работает на частоте 2,9 ГГц.

Это на 400 МГц меньше, чем у 10-ядерного Core i9-7900X и, что важнее, на 600 МГц меньше, чем у конкурента от AMD, 12-ядерного AMD Threadripper 1920X.

Что касается разогнанной частоты Turbo Clock 3.0, то о ней Intel говорила еще в момент официального анонса чипа, и это 4,5 ГГц.

Intel Core i9-7920X оснащается 12 МБ и 16,5 МБ кэш-памяти второго и третьего уровня соответственно, располагает 44 линиями PCIe и 4-канальным контроллером DDR4-2666. TDP процессора равен 140 Вт.