Чужой кулер может лишить гарантии на процессор AMD

Компания AMD пояснила в разделе поддержки на своём сайте интересный момент относительно гарантии на процессоры. Как оказалось, при использовании коробочных версий процессоров, продаваемых в розницу, с кулерами сторонних производителей приводит к потере гарантии.

Кулер AMD Wraith
Кулер AMD Wraith

Судя по пояснению, условия гарантийного соглашения будут нарушены, если покупатель такого процессоры поставит в систему вентилятор или кулер, не входящий в розничный комплект. Таким образом, энтузиасты, любящие оснащать свои ПК крутыми кулерами сторонних производителей окажутся бз гарантии.

Отметим, что под гарантию также не подпадают процессоры, повреждённые в результате разгона. Причём гарантии пользователь лишается даже при использовании фирменного ПО для разгона.

Источник
AMD
Теги
процессор AMD кулер гарантия

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