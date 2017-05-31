Кассини: астероид опрокинул спутник Энцелад

NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) поделилось очередным открытием, сделанным на основе даных, полученных зондом «Кассини» (Cassini). Исследователи обнаружили на изображениях, присланных зондом, доказательства того, что шестой по размер спутник Сатурна, Энцелад, может вращаться в "опрокинутом" состоянии.





Судя по всему, Энцелад изменил свое положение, сместив ось вращения, линию проходящую через южный северный полюса, примерно на 55 градусов. Исследователи полагают, что так причиной этого стало столкновение с меньшим небесным телом, таким как астероид.





Область вокруг современного южного полюса геологически активна, рядом с центром области расположены четыре разлома, окруженных хребтами. Эти разломы известны также как «тигровые полосы». Согласно полученным данным, эти полосы ранее были расположены ближе к экватору. Также специалисты отмечают, что геологическая активность в этой области с весьма малой вероятностью могла начать из-за каких-то внутренних процессов.

В конце апреля «Кассини» начал маневры, включающие 22 прохода между Сатурном и его внутренним кольцом. В результате маневров он окончательно погрузится в атмосферу 15 сентября, планово самоуничтожившись. Тем не менее, он может выйти из строя и раньше.

Напомним, зонд «Кассини» был создан NASA совместно с Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников. Зонд был запущен 15 октября 1997 года и 1 июля 2004 года вышел на орбиту спутника Сатурна.