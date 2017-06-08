Госдуме предлагают запретить инструменты для просмотра заблокированных сайтов

На рассмотрение Государственной думой внесен законопроект, фактически, запрещающий в России использование VPN-сервисов и анонимайзеров для обхода блокировок различных сайтов, по тем или иным причинам установленных Роскомнадзором. Авторами законопроекта стали депутаты из "Единой России", "Справедливой России и КПРФ.





Точнее, в законопроекте предлагается запретить обеспечивать использование в РФ "информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ" для получения доступа к ресурсам, сайтам и страницам, доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен.

Подчеркнем, что тотального запрета VPN и анонимайзеров не предлагается, хотят запретить именно обход блокировок с их помощью. Для того, чтобы владельцы таких анонимайзеров, VPN и прочих "разблокировщиков" смогли выполнить требование закона, им должны предоставить доступ к списку заблокированных сайтов Роскомнадзора. То есть, пользователи корпоративных VPN могут спать спокойно.

За невыполнение требований Роскомнадзора исполнить запрет в течение 30 дней предлагается блокировать доступ к таким провинившимся ресурсам, предоставляющим возможности для просмотра заблокированных сайтов.