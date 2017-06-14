Самой старой планетой Солнечной системы назван Юпитер

Ученые выяснили, что самой старой планетой Солнечной системы является огромный Юпитер. Информация об этом была опубликована в пресс-релизе на сайте Phys.org.

К такому выводу специалисты пришли, изучив содержание изотопов вольфрама и молибдена в метеоритах и узнав, где они были сформированы. Выяснилось, что объекты появились в одной из двух областей туманности, которая в итоге дала жизнь Солнечной системе. На протяжении 2-3 миллионов эти области были недоступны из-за щели, появившейся из-за Юпитера, который тянул вещество из протопланетного диска к себе.

Мощное ядро Юпитера, считают ученые, появилось через 1 миллион лет после начала формирования нашей системы. Из-за Юпитера, который мешал перемещению вещества внутри газопылевого облака, в Солнечной системе не удалось сформироваться планетам класса Суперземля. Ядро Юпитера впоследствии стало притягивать вещество к себе, благодаря чему образовалась газовая оболочка планеты, которую мы видим сегодня.

Возраст Солнечной системы, по оценкам ученых, составляет примерно 4,5 миллиарда лет.