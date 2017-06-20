Microsoft признала масштабный сбой Skype

Вчера вечером, 19 июня, пользователи Skype начали жаловаться на проблемы со связью. Сегодня, 20 июня, перебои в работе Skype все еще наблюдаются в международном масштабе.


Компания Microsoft, которой сейчас принадлежит Skype, признала проблемы в работе — потерю связи приложением, невозможность отправки и получения сообщений. Некоторые пользователи не видят индикатор продолжающегося группового звонка, также наблюдаются заметные задержки при добавлении пользователей в друзья.

По данным с сайта DownDetector, отслеживающем подобные сбои, пик проблем со Skype пришелся на полночь, потом пошел на спад, но к полудню снова набрал обороты, хоть и не в полную силу.

Источник
Skype
Теги
Microsoft фейспалм мессенджер Skype IP-телефония

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Аналитики прогнозируют взрывной рост продаж AR и VR
Star Trek: Discovery начнут показывать в конце сентября
Airbus показала новый вариант самого большого пассажирского самолета

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32