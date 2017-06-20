Microsoft признала масштабный сбой Skype

Вчера вечером, 19 июня, пользователи Skype начали жаловаться на проблемы со связью. Сегодня, 20 июня, перебои в работе Skype все еще наблюдаются в международном масштабе.





Компания Microsoft, которой сейчас принадлежит Skype, признала проблемы в работе — потерю связи приложением, невозможность отправки и получения сообщений. Некоторые пользователи не видят индикатор продолжающегося группового звонка, также наблюдаются заметные задержки при добавлении пользователей в друзья.

По данным с сайта DownDetector, отслеживающем подобные сбои, пик проблем со Skype пришелся на полночь, потом пошел на спад, но к полудню снова набрал обороты, хоть и не в полную силу.