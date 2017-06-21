NASA показала красивые снимки Юпитера

Международное аэрокосмическое агентство NASA представило снимки Юпитера, которые были сделаны благодаря межпланетному зонду Juno. В рамках миссии он приблизился к гигантской планете на расстояние всего 46 900 километров.

На фотографиях видны полосы зон и поясов нисходящих потоков (по сути — это шторма), которые отличаются друг от друга по плотности и температуре. Благодаря этим различиям образуются удивительные картинки, которые мы можем наблюдать ниже.






Источник
Technobuffalo
Теги
космос юпитер

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