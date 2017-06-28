Блокировка отменяется: Telegram внесен в реестр Роскомнадзора

Пользователи популярного мессенджера Telegram могут перестать беспокоиться и осваивать VPN-сервисы. Скандал с отказом Павла Дурова, создателем мессенджера, регистрировать Telegram благополучно завершился. Как сообщила пресс-служба Роскомнадзора, на данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации.





Документация в реестре подтверждает, что мессенджер уже включен в него. Как отметил руководитель Роскомнадзора, Александр Жаров, теперь Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации.





Напомним, на прошлой неделе Александр Жаров, глава Роскомнадзора, опубликовал на сайте ведомства открытое письмо Павлу Дурову, предупреждая о неминуемой блокировке мессенджера Telegram, если не будут выполнены требования российского законодательства. По словам Жарова, Роскомнадзор "практически каждый день" направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации.

После нескольких дней обмена взаимными претензиями через соцсети и СМИ, сегодня Дуров опубликовал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте заявление, в котором "дает добро" на регистрацию Telegram в реестре Роскомнадзора. При этом он подчеркнул, что команда Telegram готова пообещать регулятору только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама.