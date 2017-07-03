Запуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» прошел неудачно

В сети появилось видео неудачного запуска самой мощной китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Предполагалось, что ракета выведет на орбиту экспериментальный спутник связи «Шицзянь-18», который весит 7,5 тонн. Во втором полугодии планировалось также отправить с ее помощью лунный зонд «Чанъэ-5». Последний должен доставить на Землю образцы лунного грунта.

Причины неудачи будут установлены позже.