PornHub начал требовать авторизацию через ВКонтакте

PornHub, один из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео, начал требовать от российских пользователей авторизоваться с помощью социальной сети ВКонтакте. Таким образом, анонимное посещение порносайта стало невозможным, если, конечно, не использовать специальные анонимайзеры.





По сообщению команды PornHub, авторизация через ВКонтакте используется для подтверждения возраста пользователя, чтобы убедиться, что посетитель старше 18 лет. В объявлении говорится, в том числе следующее: «Данный сайт не предназначен для совместного использования с лицами младше 18 лет предназначен сугубо для персонального единоличного использования. <...> Эта мера только для подтверждения вашего возраста, мы не используем и не сохраняем вашу личную информацию».

Ранее PornHub просто просил ввести дату своего рождения и никак не проверял достоверность этих данных, полагаясь на честность пользователей. Напомним, PornHub был заблокирован в России примерно полгода, а в апреле вновь стал доступен для российских пользователей. После разблокировки при попытке открыть PornHub.com пользователю стали не сразу выдают искомое, а сначала предупреждали о тематике контента, возрастных ограничениях, и принятии на себя ответственности за собственные действия на сайте, а также просили ввести дату рождения.

Роскомнадзор внес Pornhub в реестр запрещенных сайтов в сентябре 2016 года. Кроме того, в реестр запрещенных сайтов был внесен YouPorn, специализирующийся на обмене порно-видео и принадлежащий той же компании Manwin, что и PornHub. Как Роскомнадзор уже пояснял ранее, незаконное изготовление, распространение и публичная демонстрация порнографии являются преступлением в России (ст. 242 Уголовного Кодекса Российской Федерации).