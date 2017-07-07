Samsung спрогнозировала рекордную квартальную прибыль, превышающую Apple

Компания Samsung Electronics опубликовала прогноз по выручке и прибыли во втором квартале 2017 года. Она планирует, что консолидированная операционная прибыль составит приблизительно 14,0 трлн вон, а консолидированные продажи — приблизительно 60 трлн вон. В переводе на доллары это составляет около $51,96 млрд и $11,5 млрд, соответсвенно.


Интересно здесь то, что аналитики ожидают во втором квартале от Apple продажи и прибыль на уровне $44,9 млрд и $10,49 млрд. Если прогнозы аналитиков и самой Samsung сбудутся, то это будет первый раз, когда корейский производитель обошел Apple по прибыли и выручке за квартал.

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