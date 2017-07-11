Кристофер Нолан выпустит 4K-ремастер трилогии «Темный Рыцарь»

Знаменитый режиссер Кристофер Нолан (Cristopher Nolan) заявил, что работает над 4K-переизданием своих прошлых фильмов. Среди них — ремастер трилогии «Темный Рыцарь», самой мрачной экранизации истории о Бэтмене в истории кинематографа.

Нолан сообщил, что сам лично участвует в создании 4K-версий. Он уверен, что 4K и HDR позволят зрителям буквально окунуться в мир картины и наилучшим образом почувствовать атмосферу.

Кстати, изначально картины снимались в 6K (и 18K – для IMAX-сцен). Когда ожидать появления ремастеров, не сообщается.  

Источник
Batman News
Теги
кино

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