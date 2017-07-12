Ученые показали на видео недра взорвавшейся звезды

Ученые создали трехмерную модель недр взорвавшейся сверхновой звезды после многолетних наблюдений за ней с помощью обсерваторий ALMA и Hubble. Остатки гигантского объекта были показаны на видео, представленном Национальной радиоастрономической обсерваторией (США).

В ролике представлена структура остатков сверхновой SN 1987A. Области фиолетового цвета — это зоны с монооксидом кремния, желтые — с угарным газом, а синие — с водородом.

Звезда SN 1987A в туманности Тарантул взорвалась в 1987-ом году. Эта сверхновая оказалась самой близкой к нашему Солнцу со времен изобретения телескопа в 1609-ом году. SN 1987A находится от Земли на расстоянии 168 000 световых лет.