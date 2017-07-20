Что случилось 19 июля 2017 года?

Американу (это имя, да) МакГи надоели вопросы о третьей части American McGee's Alice. Splatoon 2 получает ожидаемо высокие оценки. Сценарист Valve заявил, что Half-Life 2: Episode 3 не стала бы концом истории Гордона Фримена. В BioWare вернулся создатель серии Mass Effect. 

Xiaomi Mi 5X показался на пресс-рендерах. ASUS ZenFone 4 могут представить 17 августа. LG V30 засветился в GeekBench. Samsung извлечет 157 тонн драгоценных металлов в процессе переработки Galaxy Note 7. WhatsApp частично заблокировали в Китае. Nokia 8 может также выйти в серебристой расцветке. 

«Билайн» запустил мессенджер Veon. Moto G5S Plus с двумя камерами засветился в подробностях. МТС протестировал объединение LTE и Wi-Fi. Huawei выпускает Honor 9 Premium в Европе. Приложение Nintendo Switch Online стало доступно для iOS и Android. 

Производитель чехлов показал LG V30. Смартфоны Alcatel A3 и A3 XL вышли в России. РКК «Энергия» покатает космических туристов вокруг Луны. 

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