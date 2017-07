Главное за неделю: дизайн iPhone 8, цена LG Q6 и Doogee Mix в России

На этой рабочей неделе мы увидели вероятно финальный вариант дизайна iPhone 8. Также узнали, сколько будет стоит смартфон LG Q6 в России и каков наш ценник на Doogee Mix. Об этих и других важных новостях недели читайте ниже.

Вероятно финальный вариант дизайна iPhone 8

Репортер Гордон Келли (Gordon Kelly) из Forbes вместе с дизайнером Nodus вместе создали рендеры iPhone 8, основываясь на CAD чертежах, полученных у компаний-поставщиков, а также на слухах об ожидаемом гаджете. То, что у них получилось, вы можете увидеть ниже.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

А вот продажи iPhone 7 в России падают. Спрос снизился до рекордного минимума. Эксперты считают, что это связано со скорым анонсом и выходом следующей модели. Поддержать продажи на высоком уровне не удалось, несмотря на снижение стоимости.

Цена на LG Q6 в России

Компания LG Electronics представила сегодня в России смартфон LG Q6, ранее известный как LG G6 Mini (упрощенная мини-версия флагманского LG G6). Он унаследовал ряд особенностей флагмана, но при этом относится к среднему классу, лишившись сканера отпечатков пальцев, двойной камеры и топового процессора.

К LG Q6 перешла главная изюминка LG G6 — дисплей FullVision практически во всю переднюю панель, хоть и немного меньшей диагонали. Смартфон заключен в алюминиевый корпус, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением Full HD+(2160 x 1080 пикселей, 442ppi) и соотношением сторон 18:9, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 435.

Что касается памяти, то предусмотрено три версии смартфона — LG Q6α с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, просто Q6 с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, а также Q6+ с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS и ГЛОНАСС, NFC и FM-радио. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Размеры составляют 142,5 x 69,3 x 8,1 мм, а вес — 149 граммов.

В России будут предлагаться не три, а две версии — LG Q6α и стандартный Q6. Предварительный заказ на LG Q6α открывается с сегодняшнего дня, рекомендованная розничная цена составляет 16990 рублей. LG Q6 появится в продаже позднее, цена пока не объявлена.

Российская цена Doogee Mix

Китайская компания Doogee представила сегодня в России свой безрамочный смартфон Doogee Mix. Это относительно недорогая модель, довольно сильно похожая по внешнему виду на флагманский Xiaomi Mi Mix.

Doogee Mix получил тонкие боковые и верхнюю рамки дисплея, а внизу оставлена довольно широкая полоса корпуса с домашней кнопкой со сканером отпечатков пальцев. Экран занимает 90,3% площади передней панели.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Gorilla Glass 5, двойной основной камерой 16+8 Мп и фронтальной на 5 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 (MT6757T), 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти c возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты и сотовые сети LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3380 мАч.

В России смартфон выйдет в трех вариантах расцветки и два из них синие — Aurora Blue и Coral Blue, а третий — черный. Рекомендованная розничная цена — 18 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Прием предварительных заказов стартуют 25 июля, а продажи начнутся 15 августа.

Другие важные новости недели

Китайцы показали Meizu Pro 7 с двумя дисплеями

Xiaomi Mi 5X с двойной камерой дебютирует 26 июля

