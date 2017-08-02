Facebook готовит гаджет для видеочатов

Компания Facebook готовит к выпуску сразу два устройства — один из них предназначен для видеочатов, а второй представляет собой смарт-колонку и составит конкуренцию Amazon Echo и Google Home. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неназванными.


Гаджет для видеочатов стал первым большим аппаратным проектом экспериментальной лаборатории Building 8 в Facebook. Он получил большой экран "ноутбучного" размера и умные технологии для камеры, которые позволят участникам чата общаться, как если бы они находились в одной комнате. Ожидается, что устройство будет представлено на конференции разработчиков F8 следующей весной.

Отмечается также, что Facebook нанимает ветеранов Apple, которые должны помочь создать Siri-подобный голосовой помощник. Он будет использоваться на обоих устройствах.

Источник
Bloomberg
Теги
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