Астрофизики назвали условие зарождения новой жизни в Солнечной системе

Астрофизики из Китая считают, что жизнь может появиться на космических телах только в том случае, если на них есть геологическая активность. Если же ее нет, то планеты и спутники, покрытые льдами, могут быстро потерять всю свою воду, требующуюся для развития живых организмов.

Ранее ученые высказывали предположения о том, что Энцелад, спутник Сатурна, и Европа, спутник Юпитера, могут оказаться пригодными для жизни в будущем. Эксперты заявляли о появлении морей и океанов в результате разогрева и увеличения размеров Солнца — впоследствии в воде предсказывалось зарождение живых существ.

Однако в Китае была создана модель эволюции климата на подобных ледяных телах, которая показала, что энергия, плавящая льды, также приведет и к испарению воды, из-за чего и Энцелад и Европа окажутся совершенно безжизненными. Избежать этого можно только, если на планетах или спутниках имеются вулканические процессы, насыщающие атмосферу парниковыми газами.