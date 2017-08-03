«Викимедиа Ру» получила первый президентский грант на 9 млн рублей

«Викимедиа Ру», представляющая в России интересы интернет-энциклопедии «Википедия», впервые получила грант от президента России. Президентский грант размером 8 990 775 рублей получен от фонда Владимира Путина и предназначен для развития проекта «Ресурсный центр „Открытая библиотека“».


В рамках проекта организация будет работать с библиотеками и другими организациями, у которых имеют произведения с истекшими сроком защиты авторских прав или могут распространяться по открытым лицензиям.

В результате такие книги и произведения можно перенести в онлайн-библиотеку, где пользователи смогли бы свободно приобщаться к культуре и знаниям.

Источник
Викиновости
Теги
википедия Путин Wikipedia Wikimedia

Комментарии

Материалы по теме

В России создают государственный Интернет

22 мая 2015

Главные новости недели с 5 по 11 мая: новый флагман Huawei, законы об интернете и множество слухов об Apple и Microsoft

12 мая 2014

Лучшие приложения для Android Wear. Wear Camera Remote, Mini Maps и другие

20 октября 2014

Путин подписал закон о «праве на забвение»

14 июля 2015

Скидки дня в Google Play и AppStore. Alien Breed и другие

18 ноября 2014

Создана коллекция часов Apple Watch Caviar ко дню рождения Путина

15 сентября 2015
Из рубрикиНаука и технологии
Сбербанк начал открытое тестирование оператора «Поговорим»
Альфа-Банк выпустил фитнес-браслет с платежными возможностями
Банк «Открытие» запустит мобильного оператора

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 98
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 86
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 33