«Викимедиа Ру» получила первый президентский грант на 9 млн рублей

«Викимедиа Ру», представляющая в России интересы интернет-энциклопедии «Википедия», впервые получила грант от президента России. Президентский грант размером 8 990 775 рублей получен от фонда Владимира Путина и предназначен для развития проекта «Ресурсный центр „Открытая библиотека“».





В рамках проекта организация будет работать с библиотеками и другими организациями, у которых имеют произведения с истекшими сроком защиты авторских прав или могут распространяться по открытым лицензиям.

В результате такие книги и произведения можно перенести в онлайн-библиотеку, где пользователи смогли бы свободно приобщаться к культуре и знаниям.