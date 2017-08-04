NASA отправит в космос изречение из соцсетей

Международное аэрокосмическое агентство NASA проводит в честь грядущего сорокалетия миссии "Вояджер" интересную акцию. Пользователям соцсетей предлагается публиковать сообщения с хэштегом #MessageToVoyager, лучшее из которых будет отправлено на зонд "Вояджер-1".


Сообщение должно содержать не больше 60 символов, включая буквы английского алфавита, цифры, пробелы и знаки препинания. Их можно публиковать в Twitter, Instagram, Facebook, Google+ или Tumblr до 15 августа.

Затем команда миссии и народное голосование, которое пройдет с 23 по 29 августа, выберут лучшее изречение, а 5 сентября его отправят в космос.

Источник
NASA
Теги
космос NASA НАСА

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