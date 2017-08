Что случилось 8 августа 2017 года?

Sony собирается создавать свои японские ролевые игры. Названа дата выхода дополнения The Frozen Wilds к Horizon: Zero Dawn. Представлено видео игрового процесса Assassin's Creed: Origins. Batman: The Enemy Within от Telltale Games получает оценки.

Высококачественные рендеры Google Pixel 2 появились в сети. Красный Oppo F3 появится 12 августа. В сеть утекли фотографии смартфона LG V30. Смартфон, кстати, дебютирует 31 августа. А Sony Xperia XZ1 засветился в бенчмарке GFXBench. Компания Apple завела официальный аккаунт в Instagram.

Выяснилось, что Черные дыры могут способствовать появлению золота и платины. МегаФон запустил гигабитный LTE. Производитель чехлов показал iPhone 8. В "беспилотном" автомобиле в Вирджинии обнаружили замаскированного под кресло водителя.

Huawei выпустила черный Honor 9 в России. Хакеры потребовали от HBO многомиллионный выкуп за украденные серии «Игры Престолов».